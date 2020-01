«Rocket League» supprimant la prise en charge de macOS en mars, mais certaines fonctionnalités continueront de fonctionner

Si vous jouez à Rocket League via Steam sur votre Mac, vous devrez bientôt passer à Windows ou abandonner la plupart des fonctionnalités en ligne. Le studio derrière le jeu à succès a annoncé aujourd’hui qu’il abandonnera le support macOS et Linux à partir de mars.

L’année dernière, le studio derrière Rocket League, Pysonix, a été acquis par Epic Games. Les utilisateurs de Reddit spéculent que l’une des raisons pour lesquelles macOS est abandonné est à cause des différences dans la stratégie d’Epic Games et de la prise en charge variable de macOS.

Dans un nouveau document de support, Pysonix explique simplement que son objectif est de fournir la “meilleure expérience possible” à tous les joueurs, ce qui n’est pas possible s’il doit maintenir les versions Mac et Linux de Rocket League:

Nous voulons que Rocket League soit la meilleure expérience possible pour tous nos joueurs. Cela comprend l’adaptation à l’utilisation des nouvelles technologies. Cela a rendu plus difficile la prise en charge de macOS et Linux (SteamOS). Pour cette raison, nous aurons un correctif final pour ces versions début mars.

Une fois le dernier patch pour Rocket League sur Mac sorti en mars, la version ne sera plus prise en charge. Vous pourrez toujours télécharger et installer le jeu, mais «certaines fonctionnalités ne fonctionneront pas comme prévu», explique Pysnoix. Cela comprend principalement des fonctionnalités en ligne, telles que le matchmaking en ligne, les tournois et les matchs privés.

Ces fonctionnalités continueront de fonctionner sur macOS et Linux, même après la suppression du support:

Matchs locaux

Lecture sur écran partagé

Garage / Inventaire (Vos articles existants ne seront pas supprimés de votre inventaire)

Statistiques de carrière

Replays

Cartes des ateliers Steam (à télécharger avant le patch final)

Packs de formation personnalisés (à télécharger avant le patch final)

Enfin, si vous avez acheté Rocket League pour Mac avec Steam, vous pouvez télécharger la version Windows et l’exécuter dans Boot Camp. En savoir plus dans le document de support complet ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: