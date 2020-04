Rogue Legacy 2 officiellement révélé

Rogue Legacy est un roguelike populaire qui vous met dans la peau de vos descendants avec des traits uniques. Certaines mutations peuvent être avantageuses, mais d’autres peuvent finir par nécessiter un essuyage. Le but est d’explorer un château et d’atteindre le boss final. Cependant, vous aurez besoin de plusieurs générations pour y parvenir car vous gagnez de la monnaie à chaque exécution et pouvez débloquer des mises à niveau permanentes.

Rogue Legacy est disponible sur toutes les plateformes, y compris Xbox One et iOS, mais nous venons d’apprendre qu’une suite était en cours de développement. Espérons que cela affinera certaines des mécaniques et sera tout aussi addictif que l’original. Le développeur Cellar Door Games a révélé son existence sur Twitter.

Votre héritage continue # RogueLegacy2 pic.twitter.com/uUGeLE9TPm

– CellarDoorGames (@CellarDoorGames) 2 avril 2020

On ne sait pas jusqu’où en est le développement de Rogue Legacy 2, mais j’espère que l’attente ne sera pas trop longue. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

Si vous n’avez pas joué à Rogue Legacy, vous devriez sur la plate-forme de votre choix. C’est un jeu incroyable que vous aurez du mal à réprimer. Pendant que vous y êtes, consultez également Immortal Redneck!