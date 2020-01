Roomba 199 $, Stick TV Fire 30 $, éruption Samsung Galaxy, plus – .

L’équipe . Deals couvre une tonne d’offres différentes chaque jour, nous avons donc commencé à rassembler les cinq meilleures offres chaque après-midi pour vous assurer de ne rien manquer. Lundi, nous avons une rare vente de Roomba qui réduit le robot aspirateur iRobot Roomba 675 le plus vendu au prix du vendredi noir de 199,99 $ et le Roomba 960 de 650 $ est tombé à 399,99 $. Nous avons également trouvé ce qui semble être un accord secret dont vous n’êtes pas censé être au courant, un Fire TV Stick remis à neuf pour seulement 29,99 $ au lieu de 40 $ sur une page Amazon avec «Staging-Product-Not-Retail-Sale» dans l’URL . Les autres meilleures offres d’aujourd’hui incluent des prises intelligentes Wi-Fi compatibles avec Alexa et Google Assistant pour seulement 5,25 $ la pièce avec le code de coupon E22PXEVO, une vente éruption sur les téléphones phares Samsung Galaxy S10 + à partir de seulement 699 $ au lieu de 1000 $, et une superbe 1200 $ 65 pouces 4K Roku TV qui est en quelque sorte en vente pour seulement 450,49 $ après une remise et un coupon supplémentaire sur place! Découvrez les cinq meilleures offres du jour le 20 janvier ci-dessous.

Vente d’aspirateur robot Roomba

Aspirateur robot iRobot Roomba 675

Le système de nettoyage en 3 étapes détache, soulève et aspire la saleté, la poussière et les cheveux des sols durs et des tapis

Les brosses multi-surfaces doubles fonctionnent ensemble pour absorber la poussière, la saleté et les gros débris; La tête de nettoyage à réglage automatique adapte automatiquement sa hauteur pour nettoyer efficacement les tapis et les sols durs

Les capteurs brevetés Dirt Detect alertent Roomba pour travailler plus fort sur les zones concentrées de saleté, telles que les zones à fort trafic de votre maison

Suite complète de capteurs permettant de naviguer intelligemment sous et autour des objets et des meubles du robot pour aider à nettoyer en profondeur vos sols

La brosse de balayage des bords est spécialement conçue à un angle de 27 degrés pour balayer les débris des bords et des coins

Connectez-vous et planifiez où que vous soyez; Utilisez les commandes vocales Alexa ou Google Assistant pour contrôler le nettoyage; Utilisez l’application iRobot HOME pour planifier et surveiller les sessions de nettoyage

Fonctionne jusqu’à 90 minutes avant de se connecter et de se recharger automatiquement

Doté de Roomba Essentials Wi-Fi connecté, navigation intelligente, tête de nettoyage à réglage automatique, fonctionne sur les tapis et les sols durs

Contenu de la boîte: 1 aspirateur robot Roomba 675 avec connectivité Wi Fi, 1 station de charge de base domestique, 1 cordon de ligne nord-américain, filtre supplémentaire, guide du propriétaire, documentation

iRobot ne certifie pas la qualité ou l’authenticité des produits achetés auprès de revendeurs non autorisés sur Amazon, et ne couvrira pas les réclamations, ne fournira pas de service ou n’offrira pas de remplacement pour les produits achetés auprès de ces vendeurs

Aspirateur robot iRobot Roomba 960

L’aspiration Power-Lifting délivre 5 fois la puissance d’air pour de meilleures performances de ramassage. (Par rapport à la série Roomba 600)

Cartographie et nettoie intelligemment un niveau entier de votre maison. La technologie brevetée iAdapt 2.0 avec navigation vSLAM capture activement des milliers de mesures précises chaque milliseconde pour optimiser la couverture.

Idéal pour les maisons avec animaux domestiques. Le système de nettoyage Premium en 3 étapes nettoie la saleté et les poils d’animaux que vous voyez ainsi que les allergènes et la poussière que vous ne voyez pas.

Les brosses en caoutchouc à double surface uniques s’ajustent et se plient pour rester en contact constant avec les tapis et les sols durs.

Le filtre haute efficacité capture 99% de tous les allergènes, pollens et particules aussi petits que 10 microns.

Recharge automatiquement au besoin, puis continue le nettoyage – jusqu’à ce que le travail soit terminé.

Personnalisez et contrôlez la façon dont vous nettoyez avec l’application iRobot HOME, Alexa ou Google Assistant.

Doté de Roomba Essentials – connexion Wi-Fi, navigation intelligente, technologie de détection de saleté brevetée, brosse à balayage des bords, tête de nettoyage à réglage automatique, fonctionne sur les tapis et les sols durs

Contenu de la boîte: 1 aspirateur robot connecté Roomba 960 Wi-Fi, 1 station de charge de base domestique, 1 cordon de ligne nord-américain, 1 filtre AeroForce haute efficacité supplémentaire, 1 brosse latérale supplémentaire, 1 barrière murale virtuelle bimode (2 piles AA incluses) , Guide du propriétaire, Documentation

iRobot ne certifie pas la qualité ou l’authenticité des produits achetés auprès de revendeurs non agréés et ne couvrira pas les réclamations, ne fournira pas de service ou n’offrira pas de remplacement pour les produits achetés auprès de ces vendeurs.

Bâton de télé-incendie remis à neuf certifié

Une clé Fire TV remise à neuf certifiée avec la toute nouvelle télécommande vocale Alexa est rénovée, testée et certifiée pour ressembler et fonctionner comme neuve.

Fire TV Stick, le lecteur multimédia de streaming le plus vendu avec Alexa Voice Remote (2e génération). Utilisez les boutons d’alimentation, de volume et de sourdine dédiés pour contrôler votre téléviseur, votre barre de son et votre récepteur.

Lancez et contrôlez du contenu avec Alexa Voice Remote. Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, STARZ, SHOWTIME ou CBS All Access, ainsi que le streaming gratuit avec Pluto TV, IMDb TV et autres.

Les appareils Fire TV Stick ont ​​plus de stockage pour les applications et les jeux que tout autre bâton multimédia en streaming.

Découvrez des dizaines de milliers de canaux, d’applications et de compétences Alexa, ainsi que parcourez des millions de sites Web comme Facebook et Reddit en utilisant Firefox ou Silk.

Alexa sur Fire TV offre l’expérience vocale la plus complète de tous les lecteurs multimédias en streaming: affichez les flux de caméras en direct, vérifiez la météo, baissez les lumières et diffusez de la musique.

Les membres d’Amazon Prime bénéficient d’un accès illimité à des milliers de films et d’épisodes télévisés, ainsi qu’à l’écoute sans publicité de millions de chansons avec Prime Music.

Pas de câble ou de satellite? Aucun problème. Regardez la télévision et les sports en direct avec des abonnements à Hulu, PlayStation Vue et autres.

Basculez facilement entre vos écouteurs et votre système audio: associez des écouteurs Bluetooth compatibles avec Fire TV pour écouter des films, des émissions de télévision et de la musique.

Gosund Smart Plugs (pack de 4)

Contrôle depuis n’importe où: La façon la plus simple et la plus abordable de rendre votre maison intelligente est d’obtenir une prise intelligente. Allumez / éteignez l’électronique de n’importe où avec votre smartphone

Commande vocale mains libres: fonctionne avec Alexa et Google Home. Contrôlez vos appareils via la commande vocale. Expérience mains libres, parfaite pour maman, les personnes handicapées ou l’interrupteur d’éclairage avec une certaine difficulté à atteindre

Fonctions conviviales: vous pouvez créer un groupe / scène pour tous vos appareils et en contrôler plusieurs avec une seule commande. Définissez un horaire sur l’application pour qu’elle s’allume / s’éteigne à certaines heures de la journée et n’importe quel jour de la semaine

Profitez d’une installation rapide: la configuration est simple et rapide. Aucun hub requis. Contrôle flexible d’une large gamme d’appareils enfichables, tels que lumière, ventilateur, radio, éclairage d’aquarium, éclairage d’arbre de Noël, mijoteuse, brûleurs à cire, moniteurs, haut-parleurs et chargeurs

Services à la clientèle à vie: les prises intelligentes Gosund bénéficient d’une garantie de remboursement de 90 jours, d’une garantie de 2 ans et d’une assistance à vie

Samsung Galaxy S10 +

Un écran cinématique Infinity immersif, un appareil photo de qualité professionnelle et un PowerShare sans fil La prochaine génération est arrivée

Ultrasonic dans l’identification d’empreinte digitale d’affichage protège et déverrouille avec la première touche; Durée de lecture vidéo: jusqu’à 22 heures

L’appareil photo de qualité professionnelle capture sans effort des images épiques et de qualité professionnelle du monde tel que vous le voyez

Accède intelligemment au pouvoir en apprenant comment et quand vous utilisez votre téléphone; Batterie intelligente toute la journée: 4 100 mAh

Connectivité: Wi Fi: 802.11 a / b / g / n / ac / ax 2.4G + 5GHz, HE80, MIMO, 1024 QAM, USB 3.1 Gen 1, Bluetooth v5.0, Earjack 3,5 mm stéréo

TCL 65 ″ Classe 5-Series 4K UHD Dolby Vision HDR Roku Smart TV

La fonctionnalité intelligente offre un accès à des milliers de chaînes de streaming avec plus de 500 000 films et épisodes TV via Roku TV

Associe la clarté de l’image Ultra HD 4K avec le contraste, la couleur et les détails de la plage dynamique élevée (HDR) Dolby Vision pour une image plus réaliste

La conception complète de lView fournit un affichage en verre bord à bord propre et contemporain qui s’intègre parfaitement à votre expérience de visionnement

Le mode de jeu automatique améliore automatiquement les performances en offrant l’action la plus fluide, la latence la plus faible et les meilleurs paramètres d’image pour les jeux

Entrées: 4 HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 (une avec HDMI ARC), 1 USB (lecteur multimédia), RF, composite, prise casque, sortie audio optique, Ethernet

Dimensions (L x H x P): TV sans support: 56,9 pouces X 33,1 pouces X 3,1 pouces, TV avec support: 56,9 pouces X 35,2 pouces X 11,4 pouces

Contrôle vocal facile avec compatibilité avec Alexa et Google Assistant

