Rooter votre téléphone Android: Qu’est-ce que Root et comment

Source: Android Central

Si vous avez fait des recherches sur Android sur Internet, vous l’avez probablement vu et lu sur son “enracinement”. Il fut un temps où la plupart des téléphones Android disponibles n’étaient pas à la hauteur de leur potentiel, et root était la réponse. Un logiciel horrible était la norme, les applications que vous n’utiliseriez jamais ne fonctionnaient pas et gaspillaient les données et la durée de vie de la batterie, et l’expérience était mauvaise partout.

Parce que chaque téléphone Android exécute le noyau et le middleware Linux très similaires à une distribution Linux que vous installeriez sur un ordinateur sous le capot, les enraciner était le moyen de nous permettre d’essayer de les réparer à notre manière. L’enracinement est la façon dont vous obtenez un accès complet à tout dans le système d’exploitation, et ces autorisations vous permettent de tout changer. Les androïdes modernes sont un peu mieux qu’avant. Même le téléphone ou la tablette le moins cher que vous pouvez acheter en 2019 fera plus et fonctionnera mieux que le meilleur téléphone Android disponible il y a quelques années à peine. Mais beaucoup d’entre nous veulent toujours rooter nos téléphones et recherchent plus d’informations.

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, NordVPN, Surfshark et plus

Table des matières

Qu’est-ce que la racine exactement?

Source: Android Central

Lorsque vous rootez votre Android, vous ajoutez simplement une fonction Linux standard qui a été supprimée.

Root, du moins de la façon dont nous en parlons ici, est le superutilisateur. Votre téléphone Android utilise les autorisations Linux et la propriété du système de fichiers. Vous êtes un utilisateur lorsque vous vous connectez et vous êtes autorisé à faire certaines choses en fonction de vos autorisations d’utilisateur. Les applications que vous installez reçoivent également un type d’ID utilisateur, et elles ont toutes les autorisations pour faire certaines choses – vous les voyez lorsque vous les installez sur des versions plus anciennes d’Android, ou vous êtes invité à les autoriser sur Marshmallow ou supérieur – dans certains dossiers avec certains fichiers. Root est également un utilisateur. La différence est que l’utilisateur root (superutilisateur) a l’autorisation de faire n’importe quoi sur n’importe quel fichier n’importe où dans le système. Cela inclut des choses que nous voulons faire, comme désinstaller l’application qui nous est imposée, ou des choses que nous ne voulons pas faire qui peuvent mettre votre Android dans un état inutilisable. Lorsque vous faites des choses avec des autorisations de superutilisateur, vous avez le pouvoir de faire n’importe quoi.

Lorsque vous rootez votre Android, vous ajoutez simplement une fonction Linux standard qui a été supprimée. Un petit fichier appelé su est placé dans le système et bénéficie d’autorisations pour qu’un autre utilisateur puisse l’exécuter. Il signifie Changer d’utilisateur et si vous exécutez le fichier sans aucun autre paramètre, il passe vos informations d’identification et autorisations d’un utilisateur normal à celles du superutilisateur. Vous êtes alors en contrôle total et pouvez ajouter n’importe quoi, supprimer n’importe quoi et accéder à des fonctions de votre téléphone ou tablette que vous ne pouviez pas atteindre auparavant. C’est assez important, et c’est quelque chose auquel vous devriez penser avant de commencer.

Racine système vs racine sans système

Source: Android Central

Tout ce qui est décrit ci-dessus est le fonctionnement normal des systèmes basés sur Linux et le fonctionnement d’Android avant version 4.3.

Depuis la sortie d’Android 4.3, le processus qui gère les demandes d’accès root doit s’exécuter dès que vous allumez votre téléphone. Ce démon (c’est ainsi que ces types de processus sont appelés) a également besoin d’autorisations spéciales pour pouvoir fonctionner comme prévu. Pour que ces deux choses se produisent, les fichiers du dossier système du téléphone ont dû être modifiés.

Lorsque Android 5.0 est sorti, les choses ont changé et l’image de démarrage – un logiciel qui fait exactement ce que vous pensez qu’il fait: démarrer Android sur votre téléphone – doit être modifiée pour que le démon su soit lancé. Comme cela ne modifie pas la partition système, elle a été appelée racine sans système.

La racine sans système est ce que vous aurez, sauf si vous pouvez créer Android pour votre téléphone et l’installer.

Le travail sur la racine sans système a été rapidement interrompu lorsqu’un moyen de rooter les téléphones exécutant Android 5 en modifiant les fichiers système a été trouvé, mais Google a corrigé la méthode avec Android 6 et la racine sans système a de nouveau été requise.

Il est bon que Google corrige les choses pour sécuriser nos téléphones, car la plupart des gens ne se soucient pas de rooter les téléphones et ont besoin de ces protections. Dans ce cas, c’était également bon pour la communauté d’enracinement dans son ensemble, car une racine sans système est meilleure à bien des égards.

C’est plus facile lorsque vous souhaitez mettre à jour vers une version plus récente d’Android, il est plus facile à supprimer si vous changez d’avis, et ce que la plupart des utilisateurs aiment à ce sujet, c’est qu’une racine sans système peut être «masquée» afin que certaines applications et certains comportements ne sachez que votre téléphone est enraciné et fonctionne normalement. Oui, cela signifie que des choses comme SafetyNet de Google, l’application de votre banque ou même un jeu qui n’autorise pas les appareils enracinés peuvent fonctionner normalement dans de nombreux cas.

À moins que vous n’ayez un très vieux téléphone ou que vous souhaitiez simplement vous entraîner à créer Android vous-même sur un Pixel ou une autre plate-forme matérielle ouverte prise en charge par Google, vous utiliserez probablement une méthode racine sans système.

Dois-je rooter mon Android?

Source: Android Central

Oui. Non peut-être. Les trois réponses sont parfaitement valables. Les gens ont différentes raisons de vouloir rooter leurs appareils. Certains le font simplement parce qu’ils le peuvent – ils ont payé le matériel et pensent qu’ils devraient pouvoir faire tout ce qu’ils veulent. D’autres veulent pouvoir ajouter des éléments qui ne sont pas là, comme des serveurs Internet ou être en mesure de «réparer» les services qui existent, mais ne fonctionnent pas comme ils le souhaiteraient. Les gens peuvent acheter un téléphone parce qu’ils aiment le matériel, mais détestent le logiciel et veulent le changer. Surtout, les gens enracinent leurs téléphones parce qu’ils veulent simplement se débarrasser des choses supplémentaires dont ils ne veulent pas. Chacune de ces raisons – ainsi que toutes les raisons que vous pourriez avoir qui ne sont pas mentionnées ici – sont les bonnes raisons.

La plupart des gens veulent que root se débarrasse du ballonnement.

Avant de vous préparer à rooter votre téléphone, vous devez vous rappeler qu’il change tout sur la sécurité inhérente de Google et de la société qui l’a construit. Beaucoup d’entre nous ne l’aiment pas, mais pouvoir accéder à un compte avec des autorisations d’administrateur n’était pas inclus dans les versions de sortie d’Android à dessein. Dès que vous ajoutez cette fonctionnalité, vous êtes responsable de la sécurité et de l’intégrité du système d’exploitation et de chaque application qui s’y trouve. Pour certains, c’est plus de responsabilité qu’ils ne le souhaitent ou n’en ont besoin.

L’enracinement n’est pas la solution pour tout le monde. Si vous n’êtes pas sûr de la façon dont vous pouvez casser les choses en les faisant en tant que root, vous devriez en savoir plus à ce sujet avant de commencer. C’est OK de ne pas savoir les choses et d’essayer d’apprendre, mais ne pas les connaître et les faire de toute façon peut transformer un Android très cher en presse-papiers. Vous devez également savoir que pour de nombreux modèles Android, l’enracinement signifie que votre garantie est nulle et non avenue. Les services (y compris les applications ainsi que l’accès au réseau depuis votre opérateur) peuvent vous être refusés en raison du risque de sécurité lorsque vous êtes enraciné. Le risque est réel car de nombreux utilisateurs se lancent dans l’aveugle et laissent la sécurité tomber. Ne pas le faire est de votre responsabilité – prenez-le au sérieux!

Enraciner votre téléphone met vous en charge de la confidentialité et de la sécurité. C’est bon et mauvais.

Enfin, il y a beaucoup d’utilisateurs qui ne se soucient tout simplement pas de ce genre de choses. N’importe quel téléphone Android, quel que soit l’accès root restreint, peut faire à peu près tout ce que nous voulons ou avons besoin d’un ordinateur de poche. Vous pouvez changer l’apparence, choisir parmi plus d’un million d’applications sur Google Play et avoir un accès complet à Internet et à la plupart des services qui y vivent. Vous pouvez même passer des appels téléphoniques. C’est génial si vous êtes satisfait de ce que vous avez et de ce qu’il peut faire et que vous n’êtes pas inquiet d’essayer de réparer ce qui n’est pas (à vos yeux) cassé.

Se préparer à rooter

Source: Android Central

Vous devrez faire quelques choses pour préparer votre téléphone à l’enracinement, selon la méthode que vous utilisez. De nombreuses façons nécessitent l’installation du SDK Android ou le déverrouillage de votre chargeur de démarrage. Cela ressemble à beaucoup de travail effrayant, mais ce n’est pas difficile et savoir comment utiliser ces outils aidera en cas de problème. Le SDK Android est énorme, et si vous ne faites que rooter votre téléphone, vous ne voulez pas gaspiller de bande passante ou d’espace de fichiers dessus. L’utilisateur XDA shimp208 a créé Minimal ADB et Fastboot, un outil Windows qui ne contient que les composants ADB et Fastboot nécessaires à l’enracinement.

Voici notre procédure pas à pas complète sur la façon de configurer et d’installer le SDK Android

Selon le téléphone que vous possédez, le déverrouillage du chargeur de démarrage est légèrement différent. La méthode “standard” consiste à utiliser la commande de déverrouillage OEM. Si vous utilisez un téléphone Motorola, Sony ou LG, vous pourrez obtenir un jeton cryptographique “officiel” pour déverrouiller votre chargeur de démarrage pour certains appareils. Vous trouverez comment faire cela et qui l’obtenir sur les pages de développement de chaque fournisseur dans les liens ci-dessous. N’oubliez pas que le déverrouillage du chargeur de démarrage sur votre Android peut affecter l’état de la garantie.

Comment rooter mon téléphone?

La façon dont vous rootez votre Android dépendra de celui que vous avez. Il existe plus de 12 000 modèles Android différents (et cela ne compte que ceux qui peuvent accéder à Google Play) de centaines de fabricants différents. Presque tous ont été conçus pour être difficiles à enraciner. C’est parce que si c’est facile pour vous pour rooter votre téléphone lorsque vous souhaitez un accès supplémentaire, il peut également être facile pour quelqu’un d’autre de rooter votre téléphone et d’obtenir le même accès – ce qui signifie qu’il aurait toutes vos données privées importantes.

Il existe des modèles spécialement renforcés pour empêcher tout accès non autorisé (ce qui signifie également l’enracinement) comme le BlackBerry KEY2, ainsi que des appareils conçus pour être déverrouillés en toute sécurité et facilement pour un accès complet des développeurs comme le Google Pixel 4. La plupart des téléphones se situent quelque part entre les deux, et lorsque les transporteurs s’impliquent, ils contrôlent également le processus.

Les meilleurs téléphones Android

Avec plus de 12 000 modèles différents, nous ne pouvons pas couvrir toutes les méthodes pour rooter chaque appareil. Nous pouvons cependant vous orienter dans la bonne direction et vous aider à y arriver.

Enracinement de votre téléphone Samsung

Source: Android Central

Samsung avait l’habitude d’offrir des “éditions développeur” de leurs modèles populaires, mais les faibles ventes (elles devaient généralement être payées en totalité sans aucun type de subvention ou de financement) semblent avoir arrêté la production. Nous n’avons qu’à nous blâmer – cela ne vaut tout simplement pas la peine de fabriquer quelque chose que personne n’achète.

Samsung conclut également des accords très lucratifs avec les opérateurs, et la plupart du temps, ces opérateurs veulent vous empêcher d’enraciner votre téléphone. Les modèles récents d’AT & T ou de Verizon sont notoirement difficiles à exploiter, et toutes les versions américaines du Galaxy S9 sont verrouillées et cryptées. Il pourrait ne jamais y avoir de moyen de les enraciner. Ce n’est pas le cas pour les modèles déverrouillés vendus à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Knox peut poser des problèmes particuliers lors de la tentative de root.

Pour rooter la plupart des téléphones Samsung, vous devrez utiliser un programme appelé Odin. Il s’agit d’un outil de flash de micrologiciel de bas niveau qui peut pousser des fichiers d’images vers le stockage et écraser les images existantes. Vous aurez également besoin des pilotes USB appropriés pour les ordinateurs Windows. Si vous utilisez un ordinateur Mac ou exécutez Linux, le logiciel qui fait clignoter les images s’appelle Heimdall. Ils fonctionnent tous deux essentiellement les mêmes et comportent les mêmes risques – si vous essayez de flasher la mauvaise image ou une mauvaise image, votre téléphone ne pourra pas démarrer. Bien que cela soit souvent récupérable, sachez qu’il y a toujours une chance que vous puissiez ruiner votre téléphone ou votre tablette, et votre garantie est annulée dès que vous commencez.

De plus, de nombreux téléphones Samsung sont livrés avec la sécurité Knox activée. Knox fait partie de la fonction spéciale “Samsung Approved For Enterprise” de Samsung, où les environnements personnel et professionnel peuvent être séparés de manière à permettre aux deux de coexister sur le même appareil. Knox peut poser des problèmes particuliers lorsque vous essayez de rooter un téléphone qui l’utilise, et il dispose d’un compteur de logiciels qui peut indiquer lorsque le micrologiciel de l’appareil a été falsifié. Cela signifie qu’il est très facile pour Samsung d’annuler votre garantie si vous commencez à jouer avec les choses.

Pour plus d’informations sur l’enracinement des téléphones Samsung, le meilleur conseil que nous ayons est de consulter les forums XDA pour votre modèle particulier.

* Galaxy Note 10

* Galaxy S10

* Galaxy Note 9

* Galaxy S9

Les forums XDA sont un groupe de personnes, dont certaines de l’industrie mobile, qui se consacrent au bon type de piratage des appareils mobiles. C’est l’un des meilleurs endroits sur Internet pour en savoir plus sur le rootage de votre téléphone, et c’est aussi le premier endroit que je vérifie lorsque j’ai des questions!

Enracinement de votre téléphone LG

Source: Android Central

Les téléphones LG ont plusieurs méthodes différentes pour installer les fichiers nécessaires à l’enracinement. Certains modèles, pour la plupart internationaux, sont complètement déverrouillables par le chargeur de démarrage et il est trivial de pousser les fichiers à travers une récupération personnalisée, tandis que d’autres sont verrouillés plus étroitement et nécessitent des astuces spéciales. Comme nous le voyons avec les téléphones Samsung, les opérateurs ont beaucoup d’influence ici, donc la plupart des nouveaux téléphones LG vendus aux États-Unis sont difficiles à rooter.

Dans le passé, des téléphones comme le LG G6 étaient faciles à rooter même si vous essayiez un modèle de marque de l’opérateur. Ces jours sont révolus et maintenant le processus peut être risqué. Comme pour les téléphones Samsung, la meilleure chose à faire est de consulter les forums XDA pour votre modèle.

Enracinement de votre téléphone Huawei

Source: Android Central

Huawei ne vend pas beaucoup de téléphones en Amérique du Nord, mais la société est l’un des plus grands fabricants de smartphones au monde et propose de très bons produits comme le Mate 20 Pro, l’un des meilleurs téléphones que vous puissiez acheter.

La société autorisait le déverrouillage du chargeur de démarrage de leurs téléphones via un programme officiel, mais cela a été suspendu en mai 2018 car elle estimait qu’une meilleure expérience utilisateur pouvait être fournie et voulait éviter les problèmes pour les clients qui flashaient des logiciels non autorisés.

Si vous souhaitez rooter votre téléphone Huawei, la meilleure chose à faire est de lire votre modèle sur XDA.

Enracinement de votre téléphone OnePlus

Source: Android Central

OnePlus a toujours été l’un des fabricants les plus conviviaux pour les développeurs, et tous les téléphones de l’entreprise sauf le OnePlus 6T de marque T-Mobile peut être enraciné exactement de la même manière qu’un téléphone Pixel – en déverrouillant le chargeur de démarrage via les commandes Android standard et en transférant les fichiers corrects sur le téléphone lui-même.

Bien que l’influence des opérateurs puisse faire du T-Mobile OnePlus 6T une valeur aberrante, rien n’a changé pour la dernière version de l’entreprise. Vous trouverez un didacticiel complet pour déverrouiller et enraciner votre téléphone OnePlus chez XDA Developers.

Pour rooter le OnePlus 6T de marque T-Mobile, vous devrez le convertir en micrologiciel du modèle standard. Les forums XDA ont également un tutoriel complet à suivre. Autres sections pour les téléphones OnePlus si vous n’utilisez pas de 6T:

Enracinement de votre téléphone Motorola (Lenovo)

Source: Android Central

Motorola propose également une politique libérale de déverrouillage du chargeur de démarrage pour certains modèles, que vous trouverez sur leur site de développeur. À l’aide des outils SDK Android standard, vous pouvez déverrouiller votre chargeur de démarrage afin qu’une image de récupération personnalisée puisse être flash. Cela vous permet de flasher toute autre image système sur votre téléphone.

Si votre téléphone Motorola n’est pas couvert par sa politique de déverrouillage du chargeur de démarrage (voir la liste ici), vous devrez peut-être recourir à des exploits ou utiliser des applications de rooting commerciales. Les meilleurs endroits pour essayer sont MOFOROOT ou la section pertinente sur les forums XDA.

Enracinement de votre téléphone Pixel

Source: Daniel Bader / Android Central

Pour rooter votre téléphone Pixel, vous devez commencer par apprendre à installer et configurer le SDK Android. Il existe de nombreux scripts ou boîtes à outils en un clic qui déverrouilleront votre chargeur de démarrage et vous prépareront à flasher (ou même à flasher pour vous) une récupération personnalisée, mais il y a une bonne raison d’apprendre à le faire vous-même – vous pouvez réparer la plupart des choses en cas de problème en utilisant les images d’usine.

Google prend en charge non seulement le déverrouillage de votre chargeur de démarrage, mais ils vous donnent également des instructions complètes et complètes sur la façon de le faire, comment flasher des images tierces et comment revenir en arrière. Le déverrouillage du chargeur de démarrage ne rompt aucune garantie, car Google se rend compte qu’il existe de nombreuses raisons valables de flasher expérimental sur le développeur / appareil de référence pour Android. Profitez-en et utilisez les outils fournis par Google!

Une fois qu’une image de récupération tierce est flashée, vous pouvez facilement transférer les fichiers dont vous avez besoin pour rooter sur votre téléphone. Nous recommandons fortement un téléphone Pixel à tous ceux qui souhaitent bricoler la plate-forme logicielle Android.

Autres téléphones

Comme mentionné précédemment, il existe plus de 12 000 modèles Android actuels de centaines de fabricants. Il n’y a aucun moyen d’inclure chacun sur une seule page.

Certains de ces téléphones sont livrés avec une méthode (approuvée par le fabricant ou trouvée par un tiers) pour déverrouiller le chargeur de démarrage et utiliser la méthode de récupération personnalisée pour les rooter. Beaucoup de ces autres téléphones peuvent être enracinés avec des applications que vous exécutez sur un ordinateur ou sur le téléphone lui-même. Regardez des forums spécifiques pour votre appareil si vous souhaitez explorer cela.

Les applications racine commerciales fonctionnent, mais vérifiez les avantages et les inconvénients avant de les utiliser.

Des applications comme celles-ci fonctionnent parce qu’elles profitent d’un exploit (un bug ou un problème) dans le logiciel. Cela signifie que de nombreuses applications de sécurité les identifieront comme virus et que les mises à jour logicielles peuvent (et font) rompre leur compatibilité avec elles. Tous les téléphones ne peuvent pas être enracinés via une application qui exploite un exploit, mais beaucoup le peuvent. Cela vaut certainement la peine de voir si votre téléphone est pris en charge.

Il est également bon de remettre en question les méthodes et les motivations derrière toute entreprise qui souhaite accéder à des informations potentiellement sensibles, et une bonne dose de scepticisme est une bonne chose. Beaucoup de gens pensent que ces types d’applications ne sont pas sûrs ou suivent des pratiques dangereuses, et ils peuvent être corrects. D’un autre côté, de nombreuses personnes ont utilisé les applications et les services et sont entièrement satisfaites des résultats. Nous ne pouvons pas en parler de toute façon, car nous ne sommes impliqués dans la création ou le test d’aucune de ces applications. Notre travail consiste à vous informer de leur existence et à vous faire savoir qu’il y a toujours un peu de controverse inévitable autour d’eux.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.