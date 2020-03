Royole Flexpai, le premier téléphone pliable, recevra une suite la semaine prochaine

Le premier téléphone pliable au monde n’est pas venu de Samsung ou de Huawei, car il est venu du fabricant d’affichage chinois Royole fin 2018. Le Royole Flexpai n’était cependant pas l’exemple le plus raffiné d’un téléphone pliable, et des entreprises plus importantes ont rapidement dépassé l’écran. ferme en termes de volume et de design.

Le PDG de Royole, Liu Zihong, a confirmé (h / t: MyDrivers) que le Flexpai 2 arrivera le 25 mars. pliable au MWC.

Au moment de l’annonce de la CMM, Royole a déclaré que le nouvel appareil offrirait des «performances phares» et des «technologies flexibles de prochaine génération». Zihong a maintenant confirmé que le Royole Flexpai 2 offrira en effet un processeur Snapdragon 865 et un support 5G bimode.

En d’autres termes, il y a de fortes chances que la suite Flexpai soit le téléphone pliable le plus puissant du marché à sa sortie. Le Samsung Galaxy Z Flip est équipé du silicium phare de l’année dernière, tandis que le Motorola Razr propose le SoC milieu de gamme supérieur de 2018.

La plus grande question est de savoir si Royole peut offrir un design plus durable mais poli. Les téléphones pliables utilisent généralement des écrans en plastique sujets aux rayures, bien que le Galaxy Z Flip utilise également une couche de verre ultra-mince. Donc, si nous voyons la première technologie d’écran de Flexpai sur le nouvel appareil, vous voudrez en faire particulièrement attention. Espérons que Royole nous offre également une charnière plus esthétique que l’original (voir ci-dessous).

Nous nous posons également des questions sur la disponibilité, car la version grand public du Flexpai d’origine n’était disponible qu’en Chine (à l’exception de l’esquisse Escobar Fold). Voici donc le Royole Flexpai 2 ayant un lancement plus large.

Qu’aimeriez-vous voir du Flexpai 2 en termes de fonctionnalités et de design? Faites-le nous savoir ci-dessous!

