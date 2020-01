Rumeur: fuite des spécifications du Samsung Galaxy S20 Ultra

Nous attendions certaines choses des prochaines entrées de la série phare de smartphones «S» de Samsung. Cependant, nous avons récemment appris que même le nom attendu n’est pas ce qui se passe réellement. Maintenant, nous avons divulgué des spécifications pour ce que certains appellent un Samsung Galaxy S20 Ultra, qui à ce stade pourrait être réel pour tout ce que nous savons.

Les fuyards fréquents Ishan Agarwal et Max Weinbach ont tous deux publié des spécifications de fuite pour l’appareil supposé sur Twitter à quelques heures d’intervalle. Selon leurs informations, le Galaxy S20 Ultra sera une bête de spécifications, faisant honte à presque tous les autres smartphones.

Selon les fuites, le Samsung Galaxy S20 Ultra pourrait avoir les éléments suivants:

Un appareil photo principal de 108 MP Un capteur de 48 MP couplé à un zoom périscope 10x qui permettra jusqu’à 100x de zoom hybride Un appareil photo ultra large de 12 MP 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To d’options de stockage interne 12 Go ou 16 Go de RAM, selon votre configuration.Une énorme batterie de 5000mAh avec une charge rapide de 45W.Support pour les connexions 5G.

Ce sont des caractéristiques impressionnantes, sans aucun doute. Cependant, il est difficile de ne pas penser à l’idée d’un Samsung Galaxy S20 Ultra et de se souvenir de la variante «Ultra» du Google Pixel 3 qui ne s’est jamais produite. Serait-il possible que Samsung n’ait même pas en tête un appareil comme celui-ci?

En relation: Voici quelques-uns des fonds d’écran Samsung Galaxy S20

Voici quelques théories. Il est possible que cet appareil existe et qu’il remplace le Samsung Galaxy S10 5G. Étant donné que nous nous attendons à ce que tous les appareils de la famille S20 aient une connectivité 5G grâce au chipset Snapdragon 865, un modèle séparé alimenté en 5G n’est pas nécessaire, donc cela aurait du sens.

Nous avons également entendu très peu de rumeurs concernant un Samsung Galaxy S20e. Il est possible que Samsung emprunte la voie qu’Apple a prise en 2019 et ne publie que trois modèles cette année: un Galaxy S20 standard (semblable à un iPhone 11), un Galaxy S20 Plus (semblable à un iPhone 11 Pro) et un Samsung Galaxy S20 Ultra (semblable à un iPhone 11 Pro Max). Compte tenu de combien Samsung essaie d’aligner sa série Galaxy S avec l’iPhone, cela ne semble pas trop tiré par les cheveux.

Si cela était vrai, cela signifie que les rendus divulgués que nous avons déjà vus pour la famille représentent les S20, S20 Plus et S20 Ultra, plutôt qu’un S20e, S20 et S20 Plus.

En fin de compte, jusqu’à ce que nous ayons des rumeurs plus solides, nous ne savons pas quoi penser. Cependant, les preuves s’accumulent qu’une nouvelle variante ultra haut de gamme de la série Galaxy S20 est en route.