Rumeur: l’E3 2020 pourrait être annulé en raison de problèmes de coronavirus

L’un des plus grands événements de jeu de l’année pourrait être annulé car de nouvelles consoles sont à l’horizon.

Que souhaitez-vous savoir

Le coronavirus a provoqué la fermeture de sites dans le monde entier.

GDC vient d’être reporté fin février.

L’E3 semble suivre son exemple et pourrait annuler sa conférence prévue en juin.

La Entertainment Software Association pourrait annoncer l’annulation de l’E3 2020 demain matin en raison de préoccupations liées au COVID-19 (coronavirus), si l’on en croit les rumeurs. Cela vient après que plusieurs événements de l’industrie des jeux comme GDC et SXSW aient été soit reportés soit annulés. Si cela est vrai, cela marquerait la première fois dans l’histoire de l’émission qu’elle n’aura pas lieu.

Les vannes se sont ouvertes sur Twitter mardi soir après que Devolver Digital a tweeté que les gens devraient “annuler [their] Vols et hôtels E3. “Cela a amené d’autres acteurs du secteur à confirmer que des sources ayant parlé avec eux avaient indiqué que l’événement serait effectivement annulé.

Bien que Sony ait déjà annoncé qu’il ne participerait pas à l’E3 cette année, tout comme la façon dont il a été annulé l’année dernière, Microsoft avait de grands projets de détailler encore plus la Xbox Series X. Alors que la PS5 et la Xbox Series X devraient sortir les prochaines vacances, tous les regards étaient tournés vers les annonces de nouvelle génération. Je parierais que de nombreuses entreprises chercheront à faire leurs annonces via livestream maintenant.

Il sera intéressant de voir les retombées de l’annulation possible de l’E3 cette année. Beaucoup ont décrit l’événement comme un navire en perdition qui devenait hors de propos pour les éditeurs et les consommateurs. Maintenant que les éditeurs peuvent avoir la chance de voir ce qu’ils ont à perdre (ou à gagner) de ne pas assister à l’émission, cela pourrait les amener à se retirer l’année prochaine. Nous devrons attendre et voir quels changements l’événement peut subir ou non en conséquence.