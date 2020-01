Rumeur: nouveaux produits Apple venant comme Apple Tag, écouteurs Bluetooth, iPad Pro, plus

Le rapport de Ming-Chi-Kuo concernant la manière dont le Coronavirus affectera Apple incluait également des spéculations sur les nouveaux produits Apple (via .).

Produits Apple 2020

M. Kuo affirme que nous verrons les produits suivants dans le premier de 2020:

Casque Bluetooth haut de gamme (probablement Beats)

MacBooks avec de nouvelles clés en ciseaux

Nouvel iPad Pro avec clavier intelligent à ciseaux

Tapis de chargement sans fil plus petit

Tag Apple pour le suivi Bluetooth à l’aide de la bande ultra-large (UWB)

La rumeur du tapis de chargement sans fil me surprend. Le marché grand public a déjà beaucoup de ces tapis de chargement, donc Apple doit avoir un tapis avec des capacités uniques. Mais les autres rumeurs ne sont pas nouvelles. Nous attendons une actualisation de l’iPad Pro, ainsi que des claviers généralement standardisés par Apple dans ses gammes de produits. Tile, avec d’autres sociétés, poursuit également Apple pour son rumeur de traqueur Bluetooth, et ils n’auraient pas de poursuite à moins qu’Apple n’ait un produit en préparation.

