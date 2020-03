Rumeur: Pixel 5 ne sera pas le vaisseau amiral que vous attendez

Les fuites commencent à peine à couler sur les prochains appareils Pixel 4a de milieu de gamme de Google, mais un peu de fouille par les gens de 9to5Google a peut-être révélé les premiers détails précieux sur le Google Pixel 5.

Et si ces détails sont exacts, le Pixel 5 n’est peut-être pas ce à quoi tout le monde s’attendait.

Sans aller trop loin dans la méthodologie, les rumeurs proviennent de l’analyse détaillée d’une version préliminaire de l’application Google Camera. La base de code de l’application contient des conseils sur ce qui va arriver dans le futur matériel, y compris le Pixel 5.

La première révélation est que la gamme Pixel 5 aura probablement un téléobjectif, ce qui n’est pas surprenant étant donné que la fonctionnalité était également présente sur les Pixel 4 et 4 XL de l’année dernière.

Plus surprenant était le nom de code du processeur lié au fichier de configuration présumé de Pixel 5. Selon 9to5Google, les preuves suggèrent que ces noms de code (“Bramble” et “Redfin”) se réfèrent à la puce Snapdragon 765G de milieu de gamme récemment publiée, et non au Snapdragon 865 plus puissant trouvé dans d’autres produits phares de 2020 comme le Galaxy S20 Ultra.

Si cela s’avère vrai, la gamme Google Pixel 5 sera encore moins puissante que le Pixel 4. Elle serait cependant livrée avec la prise en charge 5G prête à l’emploi.

À ce stade, il convient de souligner que nous sommes encore à plus de six mois de la sortie de ces appareils, donc ces rumeurs doivent être prises avec un grain de sel. Cela dit, il y a une certaine logique derrière la décision de passer à un processeur moins puissant.

Pourquoi abandonner une puce phare pourrait avoir du sens

Le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm est le plus puissant à ce jour, mais il est aussi le plus cher par une certaine marge. En conséquence, les prix phares ont explosé, avec des smartphones comme l’Oppo Find X2 Pro et le Galaxy S20 Ultra à bien plus de 1300 $.

Le coût des processeurs phares actuels (et les prix restant stables pour les Snapdragon 855 et 855 Plus de l’année dernière) sont également ce qui a empêché un véritable successeur du Pocophone F1. Le passage à une puce moins chère pourrait maintenir le prix du Pixel 5 bien en dessous de 1000 $.

Le passage à un processeur milieu de gamme permettrait de maintenir le prix du Pixel 5 à un niveau bas et d’améliorer la durée de vie de la batterie.

Un autre grand avantage des processeurs de milieu de gamme par rapport à leurs homologues plus puissants est l’efficacité énergétique. La durée de vie de la batterie a toujours été le talon d’Achille des appareils Pixel, et le passage à un chipset moins gourmand en énergie pourrait prolonger la durée de l’écran sans avoir à ajouter une batterie plus volumineuse (ce que Google refuse toujours de faire pour une raison quelconque).

Le succès relatif du Pixel 3a aurait également pu entraîner un changement de stratégie pour la division hardware de Google. Au lieu d’ajouter des gadgets comme Motion Sense, il peut offrir une excellente expérience de smartphone en offrant les bases: appareil photo, logiciel et autonomie de la batterie.

Que pensez-vous de la dernière rumeur Pixel 5? Est-ce que le chemin est moins cher ou espérez-vous toujours un Pixel Ultra?