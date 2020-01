Rumeur prétend qu’iOS 14 prend en charge tous les mêmes iPhones que iOS 13

Apple devrait annoncer iOS 14 et iPadOS 14 lors de la conférence mondiale des développeurs en juin, et une nouvelle rumeur prétend que la prochaine version majeure d’iOS prendra en charge les mêmes modèles d’iPhone qu’iOS 13, tandis que ‌iPadOS‌ 14 réduira sa liste d’appareils compatibles.

Selon le site français iPhoneSoft.fr, iOS 14 continuera de prendre en charge le ‌iPhone‌ SE, le ‌iPhone‌ 6s et le ‌iPhone‌ 6s Plus, ainsi que tous les nouveaux appareils lancés par Apple depuis. Cela comprendrait les éléments suivants:



‌IPhone 8‌ Plus ‌iPhone‌ 7 ‌iPhone‌ 7 Plus ‌iPhone‌ 6s ‌iPhone‌ 6s Plus ‌iPhone‌ SE iPod touch (7e génération)

Le site qualifie sa réclamation en suggérant que la liste n’est pas définitive, et que les ‌iPhone‌ SE et ‌iPhones 6s pourraient être supprimés en raison de l’introduction des modèles iPhone 12 de prochaine génération d’Apple, attendus en septembre, et du soi-disant “iPhone” Selon les rumeurs, le 9 “ou” iPhone SE 2 “arriverait dès mars.

Sur le front de l’iPad, la source du site affirme qu’Apple abandonnera le support pour le ‌iPad‌ mini 4, initialement sorti en septembre 2015, et le ‌iPad‌ Air, sorti en octobre 2014. Cela laisserait les appareils suivants pris en charge par ‌iPadOS‌:



IPad Pro 12,9 pouces 11 pouces ‌iPad Pro‌ 10,5 pouces ‌iPad Pro‌ 9,7 pouces ‌iPad Pro‌ ‌iPad‌ (7e génération) ‌iPad‌ (6e génération) ‌iPad‌ (5e génération) ‌iPad‌ mini (5e génération) iPad Air (3e génération)

Ce n’est pas la première fois que iPhoneSoft.fr fait des prédictions sur la liste de compatibilité des appareils des futures versions d’iOS. En mai 2019, le blog français a déclaré que ‌iOS 13‌ abandonnerait le support pour ‌iPhone‌ SE, mais cela s’est avéré incorrect. Cependant, il a prédit avec précision que ‌iOS 13‌ ne prendrait pas en charge les ‌iPhone‌ 5s, ‌iPhone‌ 6 et ‌iPhone‌ 6 Plus.

Apple est susceptible de donner la priorité à l’accès aux services dans iOS 14, avec Apple Arcade, Apple TV +, Apple News et Apple Music devenant des flux de revenus de plus en plus importants pour l’entreprise, il serait donc logique que le logiciel mobile d’Apple continue de prendre en charge une large gamme de dispositifs.

Les rumeurs suggèrent qu’Apple ajoutera une caméra arrière 3D à temps de vol alimentée par laser aux prochains modèles d’iPad Pro et au ‌iPhone 12‌ Pro, qui apportera des améliorations significatives dans les expériences de réalité augmentée.

Ces nouvelles capacités matérielles sont également susceptibles de figurer en bonne place dans iOS 14. Il reste à voir si cela signifie qu’il sera toujours possible de maintenir la compatibilité avec les mêmes appareils que ‌iOS 13‌.

