Rumeurs d’un cadeau mystérieux aux abonnés de Pokémon HOME pour avoir terminé Pokédex

Des rumeurs courent à propos d’une récompense que certains joueurs reçoivent pour avoir terminé leur Pokédex national sur le nouveau service basé sur le cloud, Pokémon HOME. Utilisateur de Reddit, Scootio rapporte avoir reçu Magearna au niveau dix avec une quantité inhabituelle de rubans. Un autre utilisateur de Reddit, DSDark11, a rapporté dans un message qui avait depuis été supprimé non seulement d’avoir reçu Magearna pour avoir terminé son Pokédex national, mais que leur Magearna était dans une couleur spéciale, auparavant inédite. Actuellement, ni Nintendo ni The Pokémon Company n’ont fait de déclaration officielle confirmant ces informations. Qu’il s’agisse d’un problème, d’un canular ou d’une récompense officielle, terminer le Pokédex national nécessite le transfert de près de 900 espèces de Pokémon différentes dans Pokémon HOME, dont beaucoup ne sont disponibles que par le biais d’événements spéciaux à durée limitée, il est donc peu probable que la plupart des joueurs soient recevoir cette récompense particulière.

Magearna est un Pokémon Mythique sorti avec les jeux Gen VII, Pokémon Soleil et Lune. Ce fut le premier Pokémon Gen VII révélé, mais, en tant que Pokémon Mythique, il n’était disponible que lors d’événements spéciaux. Pokémon créé artificiellement, il a été inventé comme cadeau à une princesse qui a vécu 500 ans avant les événements des jeux et spectacles Pokémon actuels. Il contenait un appareil appelé Soul-Heart qui collectait l’énergie vitale de Pokémon, donnant à Magearna la capacité de ressentir la douleur et les émotions d’autres Pokémon.

Allez-vous essayer de compléter votre Pokédex national? Êtes-vous l’un des rares à l’avoir déjà fait? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous et assurez-vous de consulter nos guides complets Pokédex et Pokémon afin que vous puissiez vous aussi être un maître Pokémon!