rumeurs sur l’iPhone 12, Mac mini basé sur A12Z d’Apple, iMac à fuite, et plus encore!

Avec la WWDC maintenant derrière nous, notre attention cette semaine est en grande partie revenue aux rumeurs, menées par des allégations croissantes selon lesquelles Apple ne contiendra pas de manière controversée un adaptateur secteur dans l’iPhone 12. Nous avons également vu quelques autres rumeurs, signes sur l’iPhone 12 d’une prochaine mise à jour iMac, et quelques informations supplémentaires sur le calendrier des mises à jour pour les petits iPad d’Apple.

L’autre grand sujet cette semaine était le Developer Transition Kit d’Apple, un Mac mini équipé de la puce A12Z Bionic de l’iPad Pro. Les développeurs d’applications se sont inscrits aux kits pour les aider à faire la transition de leurs applications vers Apple Silicon pour les futurs Mac, et nous avons eu notre premier aperçu de la performance de ces machines, même si elles seront largement surclassées par les machines qui seront finalement livrées aux consommateurs.

Lisez ci-dessous pour plus de détails sur ces histoires et plus encore!

Les modèles d’iPhone 12 n’incluraient pas de chargeur dans la boîte, l’adaptateur secteur 20W sera vendu séparément

À la suite d’un rapport similaire la semaine dernière, un analyste fiable Ming-Chi Kuo a également pesé pour affirmer qu’Apple ne prévoyait pas d’inclure un adaptateur secteur dans la boîte avec ses modèles d’iPhone 12 lancés plus tard cette année. Apple éliminerait également les écouteurs EarPods qui étaient traditionnellement inclus avec les nouveaux achats d’iPhone.



Apple offrira apparemment un nouvel adaptateur d’alimentation à charge rapide de 20 watts en tant qu’accessoire séparé, et le retrait de l’adaptateur actuel de la boîte de l’iPhone fera économiser de l’argent à Apple, réduira les déchets électroniques et permettra une plus grande efficacité d’expédition grâce à des boîtes plus petites. Apple interroge même les récents acheteurs d’iPhone au Brésil sur ce qu’ils ont fait avec les adaptateurs d’alimentation fournis avec leurs précédents iPhones, de sorte que la société semble définitivement faire des recherches sur le sujet.

Dans d’autres nouvelles de l’iPhone 12, les rumeurs continuent de diviser si certains modèles incluront ou non des affichages ProMotion 120 Hz pour une expérience à l’écran plus fluide. Et enfin, les modèles haut de gamme de l’iPhone 12 Pro seraient capables de filmer des vidéos 4K à 120 et 240 images par seconde, ce qui permettrait de superbes séquences au ralenti.

Surface Rosetta 2 Benchmarks de Mac Mini avec puce A12Z

Les kits de transition de développeur d’Apple pour aider les créateurs d’applications à se préparer à la transition du Mac des processeurs Intel à Apple Silicon ont commencé à arriver entre les mains des développeurs, et tandis que les conditions d’Apple limitent le partage d’informations sur ces mini-Mac équipés de puces A12Z Bionic de l’iPad Pro , cela n’a pas empêché certaines personnes de partager des critères de performance.



Le Mac mini basé sur A12Z exécute des programmes conçus pour les Mac Intel utilisant une couche de traduction Rosetta 2 qui a un impact sur les performances, mais les benchmarks Geekbench offrent toujours un aperçu intéressant de la performance de ces systèmes. En fait, ces systèmes exécutent Geekbench via Rosetta 2 plus rapidement que Surface Pro X basé sur Arm de Microsoft exécute une version native de Geekbench.

Bien sûr, ces kits de transition pour les développeurs ne ressemblent guère à ce qu’Apple finira par livrer aux consommateurs, car ces futures machines seront équipées de puces beaucoup plus rapides basées sur la puce A14 qui arrivera sur les iPhones de cette année, et lorsque les développeurs mettront à jour leurs applications pour prend en charge Apple Silicon nativement, moins d’applications seront soumises à la vitesse de la traduction de Rosetta 2.

Un iMac inédit avec une puce Comet Lake-S à 10 cœurs et un GPU Radeon Pro 5300 apparaît dans Geekbench

Bien que nous n’ayons pas reçu de mise à jour espérée de l’iMac à la WWDC la semaine dernière, nous continuons de voir des preuves qu’une mise à jour est en cours.

Maquette du concept MacRumors basée sur des rumeurs de refonte

La dernière preuve vient d’un benchmark Geekbench qui semble provenir d’un iMac inédit. En particulier, la machine semble être équipée d’un processeur Comet Lake-S à 10 cœurs d’Intel et d’un processeur graphique AMD Radeon Pro 5300, qui n’ont pas encore été officiellement publiés.

La rumeur dit que l’iMac est l’une des premières machines à passer à Apple Silicon, mais il semble que nous pourrions obtenir une génération de plus sur les puces Intel, et cela pourrait inclure une refonte importante.

Apple obsolète officiellement le premier MacBook Pro doté d’un écran Retina

Cela fait huit ans qu’Apple a introduit le MacBook Pro avec un écran Retina, et Apple déclare enfin officiellement ce modèle obsolète.



Les propriétaires de cet ordinateur portable 15 pouces historique constateront qu’Apple n’offre plus de service sur les machines pour quelque raison que ce soit, donc si vous avez besoin d’une nouvelle batterie ou d’une autre réparation, vous devrez rechercher une option de réparation non officielle. ou optez pour le bricolage.

Kuo: Apple lancera un iPad 10,8 pouces plus tard cette année, un iPad Mini 8,5 pouces en 2021

En plus de ses prédictions pour l’iPhone 12, Ming-Chi Kuo a également partagé cette semaine un peu plus d’informations sur ses prédictions pour la gamme iPad d’Apple.



Kuo dit qu’Apple prévoit de lancer un nouvel iPad de 10,8 pouces au second semestre 2020, suivi d’un nouvel iPad de 8,5 pouces au premier semestre de 2021. Il a précédemment indiqué que le nouveau modèle de 8,5 pouces serait plus grand iPad mini, alors qu’il y a eu une certaine confusion quant à savoir si le modèle 10,8 pouces remplacera l’iPad d’entrée de gamme de 10,2 pouces ou l’iPad Air de 10,5 pouces.

Nouveau Ransomware Mac trouvé dans les applications Mac piratées

Selon un rapport partagé cette semaine par Malwarebytes, il existe une nouvelle variante de rançongiciel Mac « OSX.ThiefQuest » qui se propage à travers des applications Mac piratées. Le nouveau ransomware a été trouvé dans des téléchargements piratés pour l’application Little Snitch trouvée sur un forum russe.



Parallèlement à l’activité de rançon, le logiciel malveillant peut également installer un enregistreur de frappe pour surveiller les frappes, mais ce que le logiciel malveillant fait avec la fonctionnalité est inconnu. Les malwares en général et les ransomwares en particulier sont relativement rares sur la plate-forme Mac, il est donc intéressant de voir cet exemple de surface et d’avoir un aperçu de ce qu’il fait.

Le New York Times met fin à son partenariat avec Apple News et retire tous les articles

Le New York Times a annoncé cette semaine qu’il se retirait d’Apple News, car le service « ne correspond pas à sa stratégie de construction de relations directes avec les lecteurs payants ».



Bien que le New York Times n’ait jamais fait partie du programme d’abonnement à Apple News +, les articles du journal n’apparaîtront plus du tout dans l’application ‌Apple News‌. Le site d’actualités affirme qu’Apple lui a donné « peu de relations directes avec les lecteurs » et « peu de contrôle sur l’entreprise ». Plutôt que d’autoriser ses articles sur «Apple News», le New York Times veut conduire les lecteurs vers son propre site Web et application.

