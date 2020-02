Ryan Garcia contre Francisco Fonseca en direct: comment regarder, quand et où

Ce soir, Ryan Garcia entrera sur le ring dans l’espoir de devenir un champion du monde léger lors d’un match contre Francisco Fonesca au Honda Center d’Anaheim, en Californie. Les deux hommes ne se sont jamais affrontés auparavant et ils ont tous deux des antécédents assez impressionnants à ce jour, ce qui signifie que nous nous attendons à ce que le combat de ce soir soit passionnant à regarder.

Source: DAZN

Garcia est invaincu (19-0) avec déjà plusieurs KO au premier tour dans sa carrière. Fonseca, en revanche, a connu quelques défaites (25-2-2) mais la dernière était de retour en 2018 et depuis, il a travaillé dur pour que cela ne se reproduise plus.

L’événement Undercard commence à 19 h. Eastern, et la carte principale devrait commencer à 21 h. Eastern ce soir, 14 février.

Utilisez un VPN pour regarder DAZN de n’importe où

Malheureusement, vous ne pouvez accéder à DAZN que dans quelques pays, comme les États-Unis et le Canada, ce qui limite les personnes qui peuvent réellement regarder le contenu. Si vous vivez en dehors de ces deux régions, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours accéder au contenu. ExpressVPN est un moyen facile de se connecter à un serveur dans un autre pays pour pouvoir regarder le contenu. Il se trouve que c’est également notre fournisseur VPN préféré pour un certain nombre de raisons.

Le démarrage est super simple. Il vous suffit de vous inscrire au plan ExpressVPN de votre choix, puis de sélectionner un serveur sécurisé situé aux États-Unis ou au Canada, puis de vous connecter à un compte DAZN et vous êtes prêt à partir.

En plus de vous permettre de regarder le combat de n’importe où, ExpressVPN offre des vitesses exceptionnelles, des connexions fiables, un service client exceptionnel et bien plus encore. C’est quelque chose que vous voudrez configurer maintenant et utiliser plus que simplement regarder ce match.

ExpressVPN

En plus de sécuriser vos sessions de navigation, un VPN est un excellent moyen de vous faire passer pour un emplacement différent. La connexion à un serveur aux États-Unis ou au Canada débloquera pour vous l’accès au contenu en streaming DAZN, quel que soit votre emplacement réel.

Comment diffuser Ryan Garcia contre Francisco Fonseca aux États-Unis et au Canada

Ce match de boxe sera diffusé exclusivement sur DAZN, comme le récent combat Jake Paul contre Gib du début du mois. Vous pouvez obtenir un abonnement mensuel et annuel à DAZN, avec des prix commençant à seulement 19,99 $ pour le mois. Étant le deuxième combat énorme en seulement un mois, il est probablement préférable d’aller de l’avant avec le sous-marin annuel à 99,99 $ à la place.

Une fois que vous êtes connecté à un compte DAZN, vous pouvez diffuser le contenu à l’aide de votre téléphone, tablette, PC, Fire TV, Apple TV, Chromecast, PlayStation, Roku, etc. Les clients Comcast peuvent également s’inscrire à DAZN sur Xfinity Flex et X1.

DAZN

Pour regarder Garcia contre Fonseca, vous devez être inscrit à DAZN. Vous pouvez opter pour un abonnement mensuel, ou tout simplement faire un all-in et profiter d’une année complète d’accès à la place.

Comment regarder Garcia contre Fonseca au Royaume-Uni

Le combat sera diffusé sur Sky Sports au Royaume-Uni. Vous avez également besoin d’un abonnement à Sky Sports pour voir le combat, le moins cher étant un Day Pass à 9,99 £. Sinon, vous pouvez vous inscrire pour un mois à 20 £ pour voir partout, ou obtenir le Mobile Pass pour seulement 5,99 £ par mois.

Sky Sports

Si vous êtes au Royaume-Uni et que vous ne souhaitez pas utiliser un VPN pour regarder via DAZN, Sky Sports est votre option de choix. Il existe différents plans disponibles, alors assurez-vous de choisir celui qui convient le mieux à vos besoins.

Qui est Ryan Garcia?

Ryan Garcia est un combattant de 21 ans qui a amassé un large public sur Instagram avec près de 5 millions de personnes. Il est actuellement invaincu avec une fiche de 19-0, dont 16 ont été éliminés. Si vous avez déjà vu une de ses vidéos, vous avez vu qu’il est extrêmement rapide avec ses mains, ce qui l’a déjà aidé à obtenir plusieurs KO au premier tour.

Il est souvent appelé le “champion Instagram”, même s’il a fait ses preuves à maintes reprises à ce jour. Va-t-il commencer 2020 avec une autre grande victoire?

Qui est Francisco Fonseca?

Francisco Fonseca est un combattant de 25 ans originaire du Nicaragua. Ce sera son 30e combat professionnel, et il a maintenu un record de 25-2-2 à ce jour avec ses deux défaites antérieures en 2017 et 2018. Depuis, il a connu une séquence de plusieurs victoires à son actif et il est prêt pour défendre son statut de gardien contre Garcia.

Quand est le combat Garcia vs Fonseca?

Le combat a lieu ce soir, le 14 février à Anaheim, en Californie. Les deux s’affronteront le jour de la Saint-Valentin 2020 avec l’événement commençant à 19 h. Est. Il a lieu au Honda Center qui a une capacité maximale d’un peu plus de 18 000 personnes.

Qui d’autre se bat ce soir?

Bien que le combat Garcia vs Fonseca soit la tête d’affiche de la nuit, cela ne signifie pas que vous ne voudrez pas vous connecter pour le reste d’entre eux. Voici une liste complète de ce que vous pouvez attendre de l’événement de ce soir.

Carte principale

Ryan Garcia contre Francisco Fonseca; Poids léger

Jorge Linares contre Carlos Morales; Poids léger

Alexis Rocha contre Brad Solomon; Welterweight

Blair Cobbs contre Samuel Kotey; Welterweight

Undercard

Alejandro Reyes contre Nelson Colon; Poids léger

Bektemir Melikuziev contre Oscar Cortes; Super poids moyen

Evan Sanchez contre Daniel Evangelista; Welterweight

Tenochtitlan Nava contre Anthony Casillas; Super poids plume

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.