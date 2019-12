Ryan Reynolds confirme que Deadpool 3 est en préparation

Reynolds et son équipe travaillent avec Marvel pour créer le prochain Deadpool.

Que souhaitez-vous savoir

Lors d'une interview sur Live avec Kelly et Ryan, Reynolds a confirmé que Deadpool 3 était en préparation.

Auparavant, dans le cadre de Fox, Deadpool 1 et 2 étaient classés films R.

Il n'a pas été révélé si Deadpool serait intégré à l'univers cinématographique Marvel ou non.

Il semble que le Merc with a Mouth se dirige vers Disney pour unir ses forces à Marvel. Lors d'une récente apparition sur Live avec Kelly et Ryan, Ryan Reynolds a confirmé que Deadpool 3 était bel et bien en marche chez Marvel.

"Oui, nous y travaillons en ce moment avec toute l'équipe", a déclaré Reynolds. "Nous sommes chez Marvel maintenant, ce qui est comme les grandes ligues tout d'un coup. C'est un peu fou. Alors oui, nous y travaillons."

Les deux films Deadpool précédents ont tous deux été d'énormes succès et ont prouvé que les films de super-héros classés R avaient un public – combinés, les deux films ont rapporté 1,2 milliard de dollars. Unir leurs forces à Marvel Studios pourrait apporter des appariements passionnants avec d'autres personnages du MCU. Étant donné que les deux films précédents étaient à Fox, les équipes potentielles étaient limitées en raison des droits de licence.

La façon dont Disney gère le super-héros comique grossier sera intrigante compte tenu du contenu généralement associé au royaume magique sain.

