Ryan Reynolds vient de confirmer que «Deadpool 3» est en production chez Marvel – .

Nous parlons de Deadpool 3 depuis le deuxième épisode de la franchise sorti en salles l'année dernière, avant même que Disney ne finalise son achat Fox. Mais la perspective de voir un autre film Deadpool est devenue encore plus excitante après que Disney a confirmé qu'il garderait le personnage tel quel dans le MCU – comparativement, les X-Men et Fantastic Four de Fox seront redémarrés pour le MCU. Même ainsi, personne chez Marvel ou Disney ne dirait quand le prochain film Deadpool sortira. Les conversations sur le film se sont intensifiées il y a quelques mois, avec l'acteur Ryan Reynolds à la traîne des fans à propos de sa rencontre avec Marvel. Séparément, certains rapports ont déclaré que le personnage arriverait dans le MCU avant même de le voir dans Deadpool 3, dès 2021 en tant que camée dans un film MCU Phase 4 sans nom. Maintenant, Reynolds vient de confirmer que le troisième film Deadpool est en préparation, ce qui signifie qu'une annonce de date de lancement ne peut pas être trop éloignée.

"Oui, nous y travaillons en ce moment avec toute l'équipe", a déclaré Reynolds sur Live With Kelly et Ryan le soir de Noël (via ComicBook). "Nous sommes chez Marvel maintenant, ce qui est comme les grandes ligues tout d'un coup. C'est un peu fou. Alors oui, nous y travaillons. "

L'acteur n'a partagé aucun détail sur le film et nous ne nous attendons pas à ce que lui ou son équipe divulgue quoi que ce soit sur le nouveau film Deadpool cette fois-ci. Après tout, tout le monde s'attend à voir Deadpool dans les futurs films MCU, étant donné l'énorme popularité des deux premiers films. Ce n'est pas comme s'il avait besoin de cascades marketing pour générer du buzz.

Quant à Marvel, la société a divulgué tous les titres de la phase 4 du MCU jusqu'à présent, les dernières révélations ayant été abandonnées il y a quelques mois lorsque nous avons appris que Sony et Disney avaient conclu un nouvel accord pour Spider-Man. Il est peu probable de voir une annonce de Deadpool 3 pour la phase 4, mais nous le verrons probablement arriver dans la phase 5 – Marvel a déjà huit dates de film MCU définies pour la période 2022-2023. Mais si tous ces rapports récents sont exacts, alors Docteur Strange dans le multivers de la folie présentera Deadpool, Wolverine et d'autres mutants au MCU en 2021, bien avant qu'ils ne soient présentés dans de nouveaux films.

