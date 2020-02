Samsung a accidentellement envoyé une alerte étrange aux utilisateurs du monde entier

Il semble que quelqu’un chez Samsung soit dans l’eau chaude après qu’une notification erronée a été envoyée à de nombreux smartphones Samsung dans le monde.

Des utilisateurs comme Reddit et Twitter ont signalé avoir reçu une notification Find My Mobile sur leurs téléphones Samsung, montrant deux numéros empilés les uns sur les autres. Consultez l’image en haut ou la capture d’écran ci-dessous pour une meilleure idée de son apparence.

Les utilisateurs signalent la notification sur tout, de la série Samsung Galaxy Note 10 et de la famille Galaxy S10 au Galaxy Z Flip. L’alerte a également trouvé son chemin vers des appareils plus anciens, tels que le Galaxy Note 8, le Galaxy A8 2018 et le Galaxy S7.

La notification accidentelle ne semble pas non plus être limitée aux États-Unis, car les utilisateurs sur reddit et Twitter signalent le problème en Australie, en Allemagne, en Inde, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande et dans d’autres pays. Pour ce que ça vaut, j’ai également trouvé l’alerte sur mon ancien Galaxy S8 en Afrique du Sud après l’avoir récupéré dans mon tiroir et l’avoir démarré.

Néanmoins, cela semble être un problème ou une erreur humaine du côté de Samsung plutôt que quelque chose de malveillant à ce stade. Nous avons contacté l’entreprise pour une explication et mettrons à jour l’article quand / si elle nous revient.

Avez-vous reçu cette notification accidentelle sur votre téléphone Samsung? Donnez-nous les détails (par exemple, le modèle et l’emplacement) dans la section des commentaires!