Samsung a peut-être accidentellement divulgué un nouveau téléphone tout écran – .

Samsung a sorti la série Galaxy S20 en mars et devrait lancer le Galaxy Note 20 cet été.

Des fuites et des rumeurs ont suggéré que le Galaxy Note 20 présenterait un design similaire à celui du Galaxy S20, mais une nouvelle annonce de Samsung montre un téléphone sans encoche ni perforation.

Ce téléphone mystère Samsung n’est peut-être rien, mais c’est néanmoins un concept fascinant.

Si Samsung s’en tient au même calendrier de sortie pour son téléphone phare que cette année, comme en 2019, le Galaxy Note 20 devrait être officiellement confirmé en août. Bien sûr, la nouvelle pandémie de coronavirus pourrait avoir un effet à cette date, mais sur la base de plusieurs rapports d’autres entreprises qui étaient autrefois préoccupées par la perturbation de leurs chaînes d’approvisionnement, il semble que la plupart des lancements de matériel 2020 notables sont toujours sur la bonne voie.

En fait, nous avons peut-être eu un aperçu précoce de la note 20 grâce à LetsGoDigital et YouTuber Concept Creator il y a quelques jours à peine, alors que les deux se sont associés pour créer des rendus qui reflètent à quoi pourraient ressembler les rumeurs et les rapports précédents. Comme prévu, ce n’est pas vraiment un écart par rapport au Galaxy S20, au moins en termes de conception, mais Samsung a peut-être divulgué un téléphone encore plus excitant dans une annonce pour un climatiseur, entre autres.

Dans une annonce pour le nouveau climatiseur sans vent de Samsung (non, nous ne savons pas non plus ce que cela signifie), la société montre comment la climatisation peut être contrôlée via un appareil mobile via SmartThings. Mais plutôt que d’utiliser un Galaxy S20 ou Galaxy Note 10 pour présenter cette fonctionnalité, nous voyons plutôt un smartphone inconnu sans encoche et sans découpe de perforation pour la caméra selfie. Vous pouvez le constater par vous-même à partir de 0h55 dans la vidéo ci-dessous:

Il y a plusieurs explications à l’apparition de ce téléphone mystère. Le premier et le plus probable est que l’appareil dans la vidéo n’est pas un véritable appareil, mais plutôt quelque chose que l’équipe de conception a préparé pour les besoins de cette annonce. Pourquoi Samsung n’utiliserait pas simplement l’un de ses propres téléphones n’est pas clair, mais peut-être qu’il ne voulait tout simplement pas qu’une encoche ou un trou interfère avec l’affichage de l’interface utilisateur de l’application. Après tout, ce n’est pas une annonce pour un téléphone.

Il est également possible que nous ayons eu un aperçu précoce de l’un des nouveaux Galaxy Note 20 Ultra. Aucune des rumeurs récentes n’a vraiment suggéré que Samsung éliminerait complètement l’encoche avec la gamme Note 20, mais peut-être que nous serons surpris cette année. Ou l’étaient de toute façon. Et puis il y a la chance que ce soit un vrai téléphone, mais pas un qui ait surgi dans des fuites ou des rumeurs. Aucun de ces éléments ne semble particulièrement probable, mais qui sait?

Le seul élément du téléphone mystère, réel ou non, qui a vraiment piqué mon intérêt est ce qui semble être un petit appareil photo sténopé dans le coin supérieur droit de l’écran. C’est difficile à voir, mais il y a certainement quelque chose là-dedans, et cela semble être un détail inutile à inclure s’il ne s’agit que d’une maquette faite uniquement aux fins d’une annonce.

Quoi qu’il en soit, s’il s’agit d’un vrai téléphone, il fuira sans aucun doute dans son intégralité, comme tous les autres téléphones Samsung.

Source de l’image: Samsung

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.