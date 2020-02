Samsung a taquiné le Galaxy Z Flip pendant la pause commerciale des Oscars

Samsung a dévoilé son nouveau pliable de la manière la plus dramatique possible: lors d’un événement rempli de dramaturges – c’est-à-dire les Oscars. Eh bien, avant de me réprimander pour la désinformation, permettez-moi de préciser que, non, Brad Pitt n’a pas couru sur la scène avec un Flip à la main. C’était pendant la pause commerciale, mais c’est assez proche, non?

Avec son slogan “Changer la forme de l’avenir” et une musique vraiment discutable, Samsung a présenté les millions de tuning à la fonction de récompenses à son smartphone le plus innovant à ce jour. Et fidèle à son nom, le téléphone a beaucoup tourné et s’est effondré autour de l’écran:

Samsung vient de montrer son nouveau Fold lors d’une publicité aux Oscars. C’est une façon d’annoncer quelque chose. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif

– Mark Gurman (@markgurman) 10 février 2020

La reconnaissance de longue date de Samsung clarifie pas mal de choses. Premièrement, les rendus divulgués du téléphone étaient parfaits. De plus, le téléphone sera probablement disponible en deux couleurs: le noir et le violet dont vous avez besoin.

Vous pouvez également voir les deux caméras arrière du téléphone, ainsi que le petit écran à l’arrière. Il y a aussi la caméra à trou unique à l’avant.

L’annonce s’est terminée en rappelant aux téléspectateurs de se connecter à l’événement Unpacked de la société le 11 février, où il présentera également la série Galaxy S20.