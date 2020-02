Samsung admet une fuite accidentelle de données client après la mystérieuse notification Find My Mobile ‘1’ [Updated]

Samsung a admis avoir provoqué par inadvertance une fuite de données la semaine dernière dans le cadre d’un test interne. Pour rappel, la semaine dernière, les utilisateurs des smartphones de la firme étaient déconcertés de se réveiller avec une notification indiquant simplement “1”.

Sur Twitter, Samsung UK a attribué la notification à un test en quelque sorte.

Récemment, une notification concernant «Find My Mobile 1» s’est produite sur un nombre limité d’appareils Galaxy. Cela a été envoyé involontairement lors d’un test interne et il n’y a aucun effet sur votre appareil. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela pourrait avoir causé à nos clients. ^ LF

– Samsung Help UK (@SamsungHelpUK) 20 février 2020

Ce n’était pas le seul problème rencontré par les utilisateurs. Dans le même temps, certains autres utilisateurs ont indiqué qu’ils pouvaient accéder aux détails des autres utilisateurs, y compris les quatre derniers chiffres des cartes de paiement, des noms et des adresses lorsqu’ils étaient connectés à leurs propres comptes individuels. Comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’une grave fuite de données pour les utilisateurs concernés.

S’adressant à The Register, un porte-parole de Samsung a fait la déclaration suivante:

Une erreur technique a permis à un petit nombre d’utilisateurs d’accéder aux détails d’un autre utilisateur. Dès que nous avons pris connaissance de l’incident, nous avons supprimé la possibilité de se connecter au magasin sur notre site Web jusqu’à ce que le problème soit résolu. Nous contacterons les personnes concernées par le problème pour plus de détails.

On ne sait pas exactement comment cela est lié à la mystérieuse notification “1”, mais cela a probablement quelque chose à voir avec le test interne qui a déclenché la notification. On ne sait pas non plus ce qu’est un “petit nombre”. Samsung signifie-t-il un petit pourcentage de ses utilisateurs ou un petit nombre absolu? La différence entre ces éléments est vitale pour comprendre à quel point elle était répandue.

Que nous apprenions plus de détails sur cette fuite ou non dépend des informations que l’entreprise transmettra éventuellement aux clients concernés.

Samsung a confirmé à Sammobile qu’il n’y avait aucun lien entre les deux situations autre que temporel. C’était une simple conincicence. La firme a également clarifié le petit nombre de clients touchés, épinglant le nombre à seulement 150. En d’autres termes, rien de trop grave.

