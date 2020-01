Samsung AirDresser nettoie les vêtements sans utiliser d’eau

Samsung Electronics a annoncé le 20 janvier 2020 que son nouvel AirDresser sera lancé prochainement à l’échelle mondiale. AirDresser utilise puissant; de l’air et de la vapeur pour éliminer la poussière et les germes des vêtements et les désinfecter au cours du processus.

Tout ce que l’utilisateur doit faire est simplement de suspendre le vêtement à l’intérieur de l’AirDresser, et la machine fera le reste tranquillement.

Le Jet Air et les cintres à air à l’intérieur de la machine détendent et éliminent la poussière. Ensuite, le JetSteam en infusant de la vapeur à haute température dans le tissu élimine les bactéries. Les merveilles de la machine ne s’arrêtent pas là. Le filtre désodorisant décompose les particules odorantes et laisse les vêtements frais.

Le nettoyage de l’intérieur d’AirDresser n’est pas un problème non plus. Il nécessite un nettoyage tous les 40 cycles, et la machine avertira l’utilisateur au fur et à mesure des besoins. La machine est intégrée à la technologie Self Clean qui déshumidifie, désinfecte et désodorise l’intérieur de l’AirDresser sans nécessiter de détergents agressifs ou coûteux.

Le séchage par pompe à chaleur sèche doucement les vêtements à basse température, minimisant les dommages causés par la chaleur et le rétrécissement, et le soin des rides aide à lisser les rides sans repasser. Même les vêtements qui nécessitent un nettoyage professionnel, tels que les articles en fourrure, peuvent également être nettoyés à l’aide du déshumidificateur Fur care.

Dans l’ensemble, l’AirDresser économise à la fois le temps et l’argent de l’utilisateur par rapport aux nettoyeurs à sec.

En ce qui concerne son apparence, l’AirDresser arbore un design élégant conçu pour tous les intérieurs de maison. En outre, il ne nécessite pas de système d’alimentation en eau ou de drainage et est livré avec un réservoir d’eau portable pour la vapeur au fond. En utilisant le mode silencieux, on peut laisser la machine fonctionner pendant la nuit sans avoir à compromettre son sommeil.

Toutes les SmartThings de Samsung sont prises en charge par l’IA. L’assistant de soins à domicile identifie les problèmes et fournit un service de dépannage, tandis que My Closet stocke les détails de vos vêtements et suggère les meilleurs cours pour eux.