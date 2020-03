Samsung annonce discrètement le Galaxy M11 avec triple caméras arrière, batterie 5000mAh

Plus tôt ce mois-ci, Samsung a annoncé le Galaxy M21, un téléphone économique doté de trois caméras 48MP et d’une énorme batterie de 6000 mAh. La société a maintenant discrètement présenté le Galaxy M11, un nouveau téléphone d’entrée de gamme qui succède au Galaxy M10 de l’année dernière.

Contrairement au Galaxy M21, qui a une encoche en U en haut, le Galaxy M11 dispose d’un écran perforé avec une résolution HD +. Sans surprise, Samsung n’a pas encore révélé le nom du chipset qui alimente le téléphone. Selon la fiche technique du téléphone sur le site Web Samsung UAE, il fonctionne sur un processeur octa-core cadencé à 1,8 GHz. Le téléphone sera disponible en deux versions – 3 Go / 32 Go et 4 Go / 64 Go.

Dans le domaine de la caméra, le Galaxy M11 est une mise à niveau décente par rapport à son prédécesseur. La matrice à trois caméras à l’arrière du téléphone comprend un appareil photo principal de 13 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour les selfies, le téléphone dispose d’un capteur 8MP logé dans la découpe de perforation dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Le dernier téléphone d’entrée de gamme de Samsung promet également une grande autonomie de la batterie, grâce à une grande batterie de 5000 mAh avec un support de charge rapide de 15 W. Il est également livré avec un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, une fonctionnalité non présente sur le Galaxy M10. Le téléphone sera livré avec Android 10 hors de la boîte. Malheureusement, Samsung n’a pas encore confirmé exactement quand le téléphone commencera à être expédié. Son prix aussi, n’a pas encore été révélé.