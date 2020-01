Samsung arrive en troisième position pour les véritables ventes d’écouteurs sans fil en 2019

Quand Apple a présenté les AirPod, il a pratiquement créé une toute nouvelle catégorie d’écouteurs. Un où les écouteurs Bluetooth coupaient le cordon et n’étaient plus connectés par un fil. Au lieu de cela, les écouteurs présentaient désormais un design vraiment sans fil avec un étui de chargement, et grâce à la suppression de la prise casque de la plupart des téléphones phares d’aujourd’hui, le marché est en plein essor.

Apple est non seulement responsable de cette tendance, mais il domine actuellement le marché avec une part énorme de 54,4% après avoir expédié 58,7 millions d’AirPods en 2019, selon les données de Strategy Analytics (via Yonhap). Bien qu’il ne soit pas inattendu de voir Apple avec la part du lion du marché des casques TWS, le finaliste peut surprendre beaucoup d’entre vous.

Après avoir expédié 9,1 millions de casques TWS en 2019, le chinois Xiaomi arrive en deuxième position avec seulement 8,5% du marché global. Xiaomi s’est hissé à la deuxième place en 2019 en offrant une variété de casques au choix, tout en sous-évaluant souvent la concurrence sur le prix.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Samsung complète le trio de tête, qui a livré 7,4 millions de casques TWS en 2019 pour une part de marché de 6,9%. Alors que Samsung ne détient qu’une part dérisoire du marché global, les Galaxy Buds sont toujours certains de nos vrais écouteurs sans fil préférés autour d’Android Central. Notre propre Andrew Martonik les a appelés “bourgeons exceptionnels de tous les jours” dans sa revue.

Le mois prochain, Samsung devrait dévoiler le Galaxy Buds + le 11 février avec le Galaxy S20. Malheureusement, selon les dernières fuites, le Galaxy Buds + manquera de suppression active du bruit au profit d’une batterie plus grande. Bien qu’une durée de vie plus longue de la batterie soit toujours la bienvenue, cela n’aidera probablement pas Samsung à rattraper Apple qui a présenté ses AirPod Pros avec ANC l’année dernière.

Cependant, les vrais écouteurs sans fil étant l’un des produits à la croissance la plus rapide dans le secteur de la technologie, il ne faudra probablement pas longtemps avant que Samsung ne présente une paire d’écouteurs TWS avec ANC. Strategy Analytics indique qu’il s’attend à ce que le marché des casques TWS se développe encore plus au cours des prochaines années, atteignant 1,2 milliard d’unités en 2024, contre 170 millions livrées en 2019.