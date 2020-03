Samsung Chromebook 4 Plus pour 250 $, Pixel Slate pour 41% de rabais

Une grande partie du monde passe au travail à domicile pour empêcher la propagation du coronavirus, ce qui signifie que de nombreuses personnes ont besoin d’ordinateurs portables pour faire leur travail. Si cela vous ressemble, consultez les offres sur les ordinateurs portables Chromebook et Pixel Slate que nous mettons en avant sur Amazon.

Même si vous ne vous préparez pas à travailler à domicile, un nouveau Chromebook à un prix avantageux est difficile à ignorer. Vous pouvez acheter un Samsung Chromebook 4 Plus pour 249,99 $ (50 $ de rabais) dès maintenant. Cette offre spécifique concerne la version 15 pouces avec 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Le Chromebook 4 Plus offre également une autonomie de batterie puissante de 10 heures et une connexion Wi-Fi Gigabit pour vous aider à passer la journée à bien.

Samsung Chromebook 4 Plus

Mettez à niveau votre expérience Chrome OS avec le puissant Chromebook 4 Plus de Samsung. Avec un écran lumineux de 15 pouces et une autonomie de 10 heures, vous pouvez travailler toute la journée où que vous mène votre bureau.

Si Samsung n’est pas votre choix, vous pouvez également acheter le Chromebook C340 de Lenovo pour 399,99 $ (30 $ de réduction). Il offre une flexibilité deux en un et un grand écran de 15,6 pouces pour vous aider à rester productif. L’accord s’applique à l’édition Intel Pentium Gold du Chromebook, avec des lunettes étroites et une autonomie de 10 heures pour durer toute la journée.

Lenovo Chromebook C340

Combinez la vitesse d’un Chromebook avec la flexibilité d’un deux-en-un et vous obtenez le Lenovo Chromebook C340. Le grand écran de 15,6 pouces a fière allure en mode tablette, en mode tente ou comme ordinateur portable.

La dernière option pour économiser de l’argent et explorer Chrome OS est la Google Pixel Slate. Vous pouvez économiser 41% et acheter le Core i5, une version de stockage de 128 Go pour 590,42 $ (408,58 $ de réduction). La Pixel Slate alimente un écran 12,3 pouces légèrement plus petit et plus portable avec six millions de pixels et des haut-parleurs frontaux. Bien que la remise la plus importante concerne la version sans clavier, vous pouvez également trouver de nombreuses options pour des claviers abordables.

Google Pixel Slate

Familiarisez-vous avec Chrome OS directement depuis la source: l’ardoise Google Pixel. Il contient un processeur Core i5 et 128 Go de stockage pour que vous puissiez en faire plus.

Si vous envisagez toujours de débattre entre ordinateur portable et Chromebook, vous pouvez consulter nos opinions ici.

