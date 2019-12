Samsung confirme que la Galaxy Tab S6 5G est en route

Après avoir lancé plusieurs impressionnants téléphones phares compatibles 5G cette année, il semble maintenant que Samsung s'apprête à lancer sa première tablette 5G. Une liste de la Galaxy Tab S6 5G est maintenant en ligne sur le site Web Samsung Corée, ce qui confirme essentiellement que la tablette sera bientôt disponible à l'achat.

Comme l'ont noté les gens de SamMobile, Samsung a utilisé exactement le même rendu pour les versions LTE et 5G de la Galaxy Tab S6 sur son site Web, ce qui semble suggérer que les deux modèles seront largement identiques en ce qui concerne les spécifications techniques. Les versions Wi-Fi et LTE de la Galaxy Tab S6 fonctionnent sur le processeur Snapdragon 855 de Qualcomm, associé à jusqu'à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré.

Étant donné que la Galaxy Tab S6 5G n'a été répertoriée que sur le site Web Samsung en Corée jusqu'à présent, il semble que la tablette sera d'abord mise en vente dans le pays d'origine de la société. Il s'agira également probablement de la première tablette Android compatible 5G au monde, car aucune autre société n'a confirmé son intention de lancer prochainement une tablette 5G.