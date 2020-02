Samsung devient rapidement le roi des mises à jour Android

Jusqu’à récemment, les mots “Samsung” et “mises à jour opportunes” n’étaient jamais prononcés dans la même phrase, sauf si vous insistiez sur la contradiction entre eux. Le géant coréen avait un calendrier de mise à jour fiable, bien que très tranquille, repoussant les utilisateurs d’Android qui appréciaient l’accès rapide aux correctifs de sécurité et aux nouvelles fonctionnalités. Avec Android 10, les choses ont radicalement changé et Samsung nous impressionne de plus en plus, avec des déploiements OTA majeurs et des correctifs de sécurité mensuels. Que ce soit en raison d’une stratégie différente, d’une nouvelle équipe ou d’un nouveau leadership, du Project Treble d’Android ou d’une potion magique, Samsung devient rapidement l’OEM à battre pour les mises à jour Android et nous ne pouvons nous empêcher d’applaudir ses récents efforts.

Déploiements nettement plus rapides des nouvelles versions d’Android

Pour voir d’où vient Samsung et à quelle vitesse il s’est retourné, il est utile de regarder les trois dernières années de mises à jour Android et de comparer la façon dont l’entreprise les a traitées. Les changements deviendront alors beaucoup plus apparents.

Android 8.0 Oreo pour S8, Note8, S7

Android Oreo a été officiellement publié par Google le 21 août 2017. Il a fallu 72 jours à Samsung pour publier la première version bêta d’Oreo pour le S8, son plus récent produit phare à l’époque. La version stable n’a été déployée que bien plus tard, mi-février, et a même été prolongée jusqu’en mai pour certaines variantes d’opérateurs.

Quant à la Note 8, qui a été annoncée deux jours seulement après Oreo et a donc été publiée pour la première fois avec Nougat, nous n’avons pas obtenu de version Android Oreo stable avant mars. Certains opérateurs ont également pris leur temps avec la mise à jour, la prolongeant jusqu’en mai.

Si nous osions soulever la question de la mise à jour de la génération phare précédente, nous verrions qu’il a fallu beaucoup, beaucoup plus de temps pour que le S7 reçoive sa douceur Oreo. Les premiers signes sont apparus le 1er mai 2018, mais certaines variantes ne l’ont obtenu que le 24 juillet, près d’un an après la sortie d’Android 8.0.

Quant au Note7, eh bien, il n’avait pas besoin d’être mis à jour – vous vous en souvenez?

Ce calendrier de mise à jour atrocement lent est ce que beaucoup d’entre nous critiquaient pour Samsung, mais heureusement, les choses ont changé pour le mieux.

Android 9.0 Pie pour le S9, Note9, S8, Note8

Pour Android Pie, qui a été officiellement publié le 6 août, Samsung a appuyé sur le bouton Fast-Forward et accéléré la plupart de ses OTA.

Son vaisseau amiral le plus récent à l’époque, le Galaxy S9, a pris un peu plus de temps pour obtenir sa première version bêta le 15 novembre, mais tout s’est accéléré après cela. La mise à jour officielle est intervenue le 24 décembre, bien avant la mise à jour Oreo de février de la S8 l’année précédente.

Le Note9 a reçu une version bêta de Pie le 5 décembre et une version stable le 4 janvier. Même les variantes de Note9 les plus retardées n’ont pas dépassé mars, ce qui, si vous faites défiler, est lorsque le Note8 venait de commencer à recevoir Oreo dans le cycle précédent. .

Le S8 et le Note ont été invités à la beta de Pie assez rapidement, en janvier, et n’ont dû attendre qu’un mois jusqu’en février pour que la mise à jour stable soit déployée. C’est loin des dates de mai-juin-juillet que nous avons vues l’année précédente.

Cependant, malgré l’amélioration notable de Pie, les propriétaires des téléphones phares de Samsung envisageaient toujours un délai de cinq à huit mois avant d’obtenir une nouvelle version d’Android sur leurs appareils. La société coréenne pourrait évidemment faire mieux.

Android 10 pour le S10, Note10, S9, Note 9

Si la sortie de Pie était une pression sur le bouton Fast-Forward, Android 10 serait un mode nitro-boost. Samsung a poussé la pédale d’accélérateur et décimé ses meilleurs chiffres ces derniers mois.

Google a officiellement publié Android 10 plus tard que d’habitude dans l’année, le 3 septembre pour être précis. Pourtant, il n’a fallu que 41 jours à Samsung pour offrir la première version bêta de son produit phare S10. Cela a été publié le 24 octobre, suivi d’une série de mises à jour rapides jusqu’à ce que la version stable débarque le mois suivant le 28 novembre. Par rapport aux années précédentes, c’est alors que nous serions encore dans la première ou la deuxième phase bêta, au mieux .

Le Note10 a vu une version bêta et une version stable similaires à Sonic: le 25 octobre et le 13 décembre, respectivement.

Ainsi, malgré la sortie officielle d’Android 10, Samsung a réussi à mettre à jour ses deux plus récents fleurons avant la fin de l’année, avec de la place à revendre. Même la plupart des transporteurs américains et des variantes déverrouillées, qui ont toujours été les derniers à obtenir l’OTA, l’ont déjà reçu, et nous sommes à peine en février.

Les choses ont été encore plus rapides pour les anciens vaisseaux amiraux. Le S9 et le Note9 ont obtenu leur version bêta en novembre, puis leur stabilité en janvier et décembre, respectivement – et cela inclut également plusieurs variantes de support.

Correctifs mensuels plus rapides que le pixel

C’est un fait bien connu que Google publie ses correctifs de sécurité Pixel le premier lundi de chaque mois. Certains mois, cela se trouve être le premier jour, mais d’autres finissent par être le septième. Les autres OEM Android ne sont pas tenus de suivre ce calendrier auto-imposé, ce qui signifie qu’ils peuvent lancer des correctifs mensuels dès qu’ils les ont, parfois avec Google (comme Essential) ou même plus tôt. Nous avons vu ce dernier se produire plusieurs fois, mais cela a souvent été une exception plutôt que la règle.

Ces derniers mois, Samsung a doublé tout le monde, y compris les Pixels, à plus d’une occasion. Je ne dis pas cela lors d’une fouille chez Google, mais comme un témoignage des vaillants efforts du géant coréen.

En regardant notre boîte de réception de conseils Android Police, je peux voir des e-mails nous disant que le S10 + a reçu le patch de novembre le 3 novembre et le Note8 a obtenu le patch de décembre le 2 décembre. Encore mieux, les appareils de la version bêta d’Android 10 ont reçu le patch de novembre pendant que nous étaient encore en octobre. La même chose s’est produite pour le correctif de décembre en novembre, et cela à un moment où Google luttait de manière alarmante pour appliquer les correctifs de sécurité Pixel.

Les choses ne se sont pas ralenties en janvier, Samsung ayant commencé son déploiement de correctifs de sécurité le deuxième jour du mois, et nous avons observé une tendance similaire en février. Nous sommes toujours le cinquième et avons déjà repéré des correctifs de sécurité pour les S10, Note10, Note9, A50 et Tab S3 dans divers pays et sur plusieurs opérateurs.

Ce Samsung est incontestablement différent de la société qui avait lancé il y a quelques années un patch de décembre pour mon Galaxy S7. Il est même à égalité sinon plus rapide qu’Essential, OnePlus et Nokia, trois sociétés que nous louions pour leurs mises à jour rapides. Je ne vais pas pleurer la victoire pour le moment, et j’aimerais voir plus de preuves au cours des prochains mois, mais il est de plus en plus facile de recommander des appareils Samsung, même à ceux qui sont tenaces au sujet des mises à jour.

Trois ans d’améliorations constantes

Samsung est le plus grand fabricant d’Android, c’est un fait. Il publie des dizaines de nouveaux téléphones chaque année, y compris plusieurs variantes du même appareil avec différentes configurations de RAM et de stockage, double SIM ou simple SIM, 5G et pas 5G, et des processeurs Exynos ou Snapdragon. Sans parler de toutes les différentes certifications des opérateurs que ces appareils doivent traverser et de tous les pays dans lesquels ils doivent expédier. La tâche de les garder à jour est gigantesque, et l’entreprise était sur le point d’échouer dès le début, juste sous le volume de l’emploi.

Et pourtant, il est plus que évident que Samsung a fait ses devoirs et a trouvé une formule de mise à jour Android qui fonctionne, malgré tous les obstacles sur son chemin. Il a fallu onze mois pour que le S7 soit mis à jour vers Oreo. Avec Android 10, cela est passé à quatre mois pour le S9. C’est le seul numéro dont vous devez vous souvenir; c’est un excellent indicateur des progrès que nous avons constatés.

Nous soupçonnons que Project Treble avait quelque chose à voir avec ce revirement magique, mais il n’aurait pas fait de brèche de lui-même si Samsung n’avait pas fait de son mieux. Il suffit de regarder LG ou Motorola: nous avons entendu leurs promesses vides de mises à jour plus rapides depuis des années, sans aucune amélioration tangible à proprement parler.

Les choses peuvent encore s’améliorer pour Samsung, et nous souhaitons tous qu’il continue d’accélérer ses processus. Peut-être qu’avec Android 11, nous pourrions voir une version bêta officielle en moins d’un mois et les quatre produits phares mis à jour avant la fin de 2020. Au rythme où cela se passe, cela ne semble pas trop tiré par les cheveux.