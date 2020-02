Samsung dit qu’il peut concevoir des téléphones pliables qui se plient encore plus

Samsung a deux téléphones pliables dans son portefeuille, le Galaxy Fold et le tout nouveau Galaxy Z Flip. Ils offrent tous deux une approche plutôt distincte du facteur de forme pliable, mais la société coréenne dit qu’elle est capable de faire encore plus.

“Technologiquement, nous sommes capables de concevoir des téléphones qui se plient encore plus de fois, mais ce qui est plus important que la technologie de pliage elle-même, c’est le type de valeur à offrir aux consommateurs”, a déclaré le chef mobile de Samsung, Roh Tae-moon, lors d’une conférence de presse, selon Le Korea Herald.

Ce ne serait pas la première fois que nous entendions parler des capacités et de la réflexion de Samsung à cet égard. La société avait précédemment déposé des brevets pour un appareil mobile capable de se plier plusieurs fois. Découvrez une maquette non officielle de cet appareil, basée sur des images de brevets, gracieuseté des détectives de brevets Let’s Go Digital:

Passons au numérique

Un téléphone pliable comme celui-ci pourrait se traduire par un affichage de la taille d’une tablette et un écran de smartphone plus traditionnels. Pendant ce temps, le petit écran du smartphone du Galaxy Fold semble étrange par rapport aux écrans de téléphone traditionnels. Dans tous les cas, cela ressemble à des cas d’utilisation et une grande variété d’applications prises en charge sont plutôt des préoccupations majeures pour l’entreprise.

“Il est également important de disposer d’un écosystème pour un contenu et des services suffisants avant de publier davantage de variantes pliables”, a déclaré le chef de la division mobile de Samsung. «Nous pouvons lancer de nouveaux téléphones pliables à un moment opportun lorsqu’il y a suffisamment de services disponibles sur ces téléphones et fournir les valeurs nécessaires aux consommateurs.»

Roh a également mis en lumière le parcours de Samsung vers ses téléphones pliables actuels, affirmant qu’il a fallu six ou sept ans pour développer le Galaxy Fold. Il a ajouté que le Galaxy Z Flip a mis trois ans à être mis sur le marché.

Avez-vous une conception de téléphone pliable préférée? Faites-nous votre choix dans la section des commentaires.