Samsung est connu pour passer régulièrement des cadres à de nouveaux rôles, et la marque sud-coréenne procède maintenant à un autre remaniement de gestion. Le fabricant fait la promotion de Roh Tae-moon pour superviser son activité mobile, avec l’exécutif qui dirigeait auparavant le développement de la gamme Galaxy.

Samsung fait face à une concurrence accrue dans le segment des smartphones, il se tourne donc vers Roh pour “présenter de nouvelles stratégies et revitaliser l’organisation”. Roh a été directeur du développement dans la division Galaxy et a joué un rôle déterminant dans les récents efforts d’externalisation de Samsung, et à 52 ans, il est le plus jeune président de Samsung.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Le changement permet à Samsung d’être plus flexible pour identifier les zones de croissance potentielles alors qu’il tente de repousser ses rivaux chinois. Samsung est toujours le plus grand fabricant de smartphones au monde, mais Huawei se rapproche de plus en plus malgré l’interdiction américaine.

DJ Koh, quant à lui, restera PDG de l’entreprise IT & Mobile Communications (IM), qui comprend l’unité mobile ainsi que le matériel réseau.