Samsung envoie accidentellement une notification push «Find My Mobile» aux téléphones Galaxy du monde entier

Les propriétaires de smartphones Samsung Galaxy dans le monde signalent avoir reçu une étrange notification push “Find My Mobile”. La notification n’a que la lettre “1” et disparaît lorsqu’un utilisateur tape dessus.

Bien que Samsung n’ait pas encore publié de déclaration officielle, il semble que la notification ait été envoyée accidentellement, de la même manière que OnePlus a envoyé des notifications push tronquées aux propriétaires de OnePlus 7 Pro l’année dernière.

Huh. Ma petite amie et moi venons d’avoir exactement la même notification push Samsung: son Note 10+ et mon Galaxy Z Flip ont chacun été alertés par une notification Find My Mobile. Une fois tapé, il a disparu. Différents comptes Samsung sur chaque téléphone.

Théories? pic.twitter.com/0NgVCWAjBe

– Michael Fisher (@theMrMobile) 20 février 2020

En plus des derniers appareils de Samsung tels que le Galaxy Z Flip et la série Galaxy Note 10, plusieurs utilisateurs de téléphones des séries Galaxy S, Galaxy A et Galaxy J ont reçu la même notification push. Bizarrement, les utilisateurs qui n’ont pas l’application “Find My Mobile” de Samsung sur leur téléphone prétendent également avoir reçu la notification push.

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Semblable à l’application Find My Device de Google, l’application Find My Mobile de Samsung permet aux utilisateurs de trouver leur téléphone au cas où ils le perdraient. En plus de localiser à distance votre téléphone Galaxy perdu, vous pouvez également verrouiller l’écran, bloquer l’accès à Samsung Pay et sauvegarder les données stockées sur l’appareil à l’aide de l’application.