Samsung envoie également la mise à jour du correctif de mise au point automatique du Galaxy S20 aux téléphones américains

Cela ne fait que quelques jours que Samsung a publié une mise à jour axée sur la caméra pour les Galaxy S20 internationaux alimentés par Exynos, mais la société a maintenant confirmé que la même mise à jour frappera les téléphones américains par voie hertzienne à partir de maintenant. La mise à jour est principalement destinée à améliorer – ou “corriger”, je suppose – la mise au point automatique sur les caméras, qui était notamment un peu douteuse dans le firmware de la version initiale; en particulier sur le Galaxy S20 Ultra. La mise à jour comprend une nouvelle version de l’application Appareil photo, bien qu’il n’y ait aucun changement d’interface frontale.

La mise à jour apportera des améliorations à la gamme Galaxy S20, y compris les systèmes de caméras. Samsung continuera de fournir des mises à jour logicielles continues pour améliorer l’expérience globale de l’appareil.

Avant cette mise à jour, l’appareil photo avait du mal à verrouiller la mise au point sur un sujet, même lorsqu’il n’était pas en mouvement ou réfléchissant, et cela était visible à la fois sur les photos et les vidéos. Lors de mes tests sur le S20 Ultra, j’ai trouvé que c’était plus une bizarrerie qu’un problème révolutionnaire, et ce n’est pas aussi grave sur les S20 et S20 +, mais il fallait néanmoins y remédier. Il semble que Samsung l’ait fait, au moins en partie, avec cette mise à jour.

Comme d’habitude, la mise à jour se déploie progressivement, et le temps nécessaire pour frapper votre téléphone dépendra de votre modèle, de votre opérateur et, finalement, de la lenteur avec laquelle Samsung a programmé le déploiement. Espérons que cette mise à jour répond pleinement à la préoccupation de mise au point automatique, qui était la seule marque négative universelle sur ce qui est un système de caméra par ailleurs solide.