Samsung ferme ses magasins aux États-Unis et au Canada à cause du coronavirus

Pour la sécurité de ses employés et de ses clients, Samsung a décidé de fermer ses magasins aux États-Unis et au Canada.

L’entreprise n’a pas précisé quand les magasins rouvriraient.

Les magasins en ligne de Samsung sont toujours pleinement fonctionnels, cependant, et la société continuera à honorer ces commandes.

YH Eom, PDG de Samsung Electronics America, a annoncé cette semaine que la société “fermait temporairement tous les magasins Samsung aux États-Unis”. Cette décision est une réaction à la pandémie de coronavirus, car Samsung affirme qu’elle donne la priorité à la santé et au bien-être de ses employés et de ses clients grâce à cette décision.

Une annonce similaire a été faite par l’aile canadienne de l’entreprise, qui ferme tous les magasins Samsung Experience du pays, avec effet immédiat.

Aucune de ces annonces ne donne de calendrier pour la réouverture des magasins, étant donné la nature changeante rapide de la situation actuelle. Les magasins en ligne de Samsung sont cependant toujours opérationnels, et la société promet de répondre à ces livraisons dès que possible. De même, les canaux d’assistance via Samsung Care sont également fonctionnels.

Dans l’intervalle, dans les pays où les magasins sont encore ouverts, la société propose des services gratuits de désinfection pour les téléphones via ses centres de services et ses magasins d’expérience. Vous pouvez consulter la liste des pays où ces services sont proposés ici.

L’entreprise a également demandé aux membres de son personnel de travailler à domicile dans la mesure du possible afin d’encourager la distanciation sociale et d’atténuer la propagation du virus.

