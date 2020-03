Samsung ferme ses magasins canadiens et américains en raison de COVID-19

La pandémie de COVID-19 signifie que les entreprises doivent prendre des mesures drastiques, et Samsung n’est pas différent. Le fabricant a annoncé qu’il fermait temporairement tous les magasins canadiens et américains dans le but de lutter contre l’épidémie de coronavirus.

Samsung a annoncé la nouvelle sur ses sites Web canadien et américain (h / t: Android Central), confirmant les fermetures temporaires de magasins au 17 mars. Les deux divisions ont mentionné la nécessité de protéger les employés et les clients contre COVID-19 dans leurs déclarations.

Mais ce n’est pas tout à fait sombre, car les branches régionales ont confirmé que leurs boutiques en ligne et leurs équipes de service seront disponibles. De plus, les divisions ont ajouté que les commandes seront toujours remplies, vous pouvez donc acheter ce téléphone de la série Galaxy S20 si vous le voulez vraiment.

On ne sait pas quand ces magasins seront rouverts, mais cette incertitude est attendue compte tenu des circonstances. Et vous pouvez presque certainement vous attendre à ce que d’autres détaillants technologiques ferment temporairement leurs portes s’ils ne l’ont pas déjà fait.

Vous cherchez plus de conseils et de ressources COVID-19? Consultez ensuite notre hub dédié sur le lien précédent.