le plus récent et le plus grand

Samsung Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra pratique: gros coups de caméra



Lorsque Samsung bouge, tout le monde regarde. Même si vous n’êtes pas sur le marché pour un nouveau téléphone, ou si vous ne voulez pas d’un Samsung en particulier, la série Galaxy S20 va fixer la barre et la feuille de route pour ce que nous pouvons attendre des téléphones Android en 2020.