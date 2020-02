Samsung ferme temporairement une usine sud-coréenne après un cas de coronavirus

Le coronavirus a déjà conduit à des fermetures d’usine en Chine et à l’annulation de MWC, et maintenant . rapporte que Samsung a été contraint de fermer une usine sud-coréenne après qu’un employé eut été testé positif au virus. La société espère reprendre la majeure partie de la production lundi et a placé ses collègues qui sont entrés en contact avec les personnes infectées en quarantaine et surveille actuellement leur état de santé.

L’installation est située à Gumi et ne produit qu’un faible pourcentage des appareils haut de gamme de Samsung, principalement pour son marché intérieur sud-coréen. La société assemble la majorité des téléphones au Vietnam et en Inde, vous n’avez donc pas à craindre un goulot d’étranglement pour Galaxy de si tôt.

Les autres usines sud-coréennes de Samsung ne sont pas affectées par la fermeture et continueront la production comme d’habitude. . rapporte en outre que le nombre de personnes infectées en Corée du Sud est passé à 433 aujourd’hui, alors espérons que les autorités parviendront à empêcher une propagation plus large du nouveau virus dans le pays.