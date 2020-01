Samsung Galaxy A51, A71 annoncé (Mise à jour: variantes 5G aux États-Unis)

Mise à jour: 16 janvier 2020 (13 h 15 HE): Selon SamMobile, Samsung pourrait préparer le lancement d’un Galaxy A71 compatible 5G pour la Chine et les États-Unis. Si cela était vrai, cela ferait du Galaxy A71 non seulement le premier de la série A7 à atterrir Stateside, mais également le premier appareil 5G non phare de Samsung à être mis en vente aux États-Unis.

De plus, Samsung pourrait également lancer une version 5G du Galaxy A51 en Chine et aux États-Unis.

SamMobile n’a pas divulgué sa source pour ces informations, alors prenez ces rumeurs avec un gros grain de sel pour l’instant. Cependant, si cela est vrai, ce serait un nouveau développement passionnant pour l’adoption de la 5G ici aux États-Unis.

Article d’origine: 12 décembre 2019 (7 h 36 HE): Le Samsung Galaxy A50 était l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme de la firme en 2019, et il a maintenant annoncé un suivi dans le Galaxy A51.

Le Galaxy A51 a été annoncé au Vietnam plus tôt dans la journée et sa conception semble correspondre aux récentes fuites. Cela signifie une découpe de perforation montée au centre et un boîtier de caméra rectangulaire avec quatre caméras arrière.

Le nouveau téléphone milieu de gamme de Samsung possède un chipset octa-core sans nom (quatre cœurs à 2,3 GHz et quatre à 1,7 GHz), 4, 6 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage extensible. Vous obtenez également une batterie de 4000 mAh avec une charge de 15 W et un scanner d’empreintes digitales sous l’écran FHD + OLED de 6,5 pouces.

Le Galaxy A51 n’est pas en reste en termes de photographie, offrant un appareil photo selfie 32MP et la configuration de la caméra arrière quad susmentionnée. Attendez-vous à trouver un appareil photo principal 48MP f / 2.0, un appareil photo macro 5MP, un tireur ultra-large 12MP et un capteur de profondeur 5MP à l’arrière.

Le dernier téléphone de milieu de gamme de Samsung devrait arriver au Vietnam le 27 décembre pour 7 990 000 dongs vietnamiens (~ 346 $). Il n’y a pas de mot sur une plus grande disponibilité, mais Samsung Vietnam distribue un casque Bluetooth et une banque d’alimentation de 10 000 mAh aux clients qui ont précommandé l’appareil.

Samsung Galaxy A71 casse la couverture

Ce n’était pas le seul téléphone révélé aujourd’hui, car SamMobile rapporte que Samsung a annoncé discrètement le Galaxy A71 aujourd’hui. L’appareil a une conception similaire à l’A51, avec un trou de perforation monté au centre et un boîtier rectangulaire pour quatre caméras.

Sinon, le Galaxy A71 dispose d’un écran FHD + AMOLED de 6,7 pouces plus grand (avec empreinte digitale intégrée), d’un chipset octa-core sans nom (censé être Snapdragon 730), 6/8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous obtenez également apparemment une batterie de 4500 mAh avec une charge de 25 W.

L’appareil de Samsung semble également être une plate-forme d’appareil photo très polyvalente, offrant un capteur principal 64MP, un appareil photo macro 5MP, un capteur ultra large 12MP et un tireur de profondeur 5MP. Les selfies sont gérés par un appareil photo 32MP dans la découpe de perforation.

Malheureusement, il n’y a pas de mot sur les prix et la disponibilité, mais la liste signifie qu’une plus grande disponibilité doit être au coin de la rue.

Quel téléphone milieu de gamme obtiendriez-vous? Donnez-nous vos choix dans la section commentaires!