Samsung Galaxy A51 Review: vieux vin dans une nouvelle bouteille brillante

Sous la pression accrue de ses concurrents chinois, Samsung a révisé sa stratégie budgétaire l’année dernière. La décevante série Galaxy J avait disparu, et la gamme Galaxy A a essentiellement pris sa place. Samsung a traditionnellement limité la série Galaxy A au segment de milieu de gamme, mais maintenant, il propose des appareils à partir de 120 $ jusqu’à 600 $.

Le nouveau changement d’orientation s’est également accompagné de meilleures versions de produits. Le Galaxy A50 était l’un des meilleurs téléphones économiques que vous puissiez acheter en 2019, avec un excellent matériel, un nouveau design et des appareils photo décents. À la manière typique de Samsung, la société a présenté un modèle mis à jour six mois plus tard dans les Galaxy A50, et nous avons maintenant le Galaxy A51.

Le Galaxy A51 est une continuation de ce que Samsung a fait dans ce segment au cours des 12 derniers mois. Il y a quelques changements attrayants – en particulier du côté de la caméra – mais les fondamentaux sont inchangés par rapport à l’année dernière. En fait, 80% de ce que j’ai écrit dans ma critique du Galaxy A50 l’année dernière est pertinent pour l’A51, car le matériel sous-jacent n’a pas beaucoup changé.

Cela dit, le Galaxy A51 n’est pas un mauvais téléphone. Si quoi que ce soit, le nouveau design et le fait qu’il soit livré avec One UI 2.0 basé sur Android 10 hors de la boîte en font une option décente pour moins de 350 $. Le téléphone devant être mis en vente aux États-Unis et dans d’autres marchés mondiaux plus tard cette année, essayons de savoir s’il s’agit peut-être du téléphone économique pour vous en 2020.

Samsung Galaxy A51 Design et écran

Aucune autre marque ne déploie de mises à jour itératives tout comme Samsung, et au cours des cinq dernières années, elle a réussi à transformer l’itération en une forme d’art. Le Galaxy A51 prend beaucoup de repères des A50, qui à leur tour étaient basés sur l’A50. Donc, essentiellement, une grande partie du matériel interne que vous obtenez dans l’A51 a plus d’un an à ce stade.

Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de nouvelles fonctionnalités sur l’A51. Commençons par l’arrière: l’A51 a deux lignes diagonales sur sa surface qui décomposent le design – tout comme les A50 – mais cette fois il y a un effet de dégradé qui apparaît lorsque la lumière frappe la surface. Cet effet de dégradé est à la base des couleurs de l’appareil, l’A51 étant disponible en Prism Crush Black, Prism Crush Blue et Prism Crush White.

Avec un design dynamique et une découpe Infinity-O, le Galaxy A51 est l’un des téléphones les plus beaux que Samsung a sorti.

Les quadrants inférieurs présentent également des lignes subtiles qui différencient davantage la conception, et l’effet global est que l’A51 est l’un des plus beaux téléphones que Samsung a commercialisés à ce jour. J’utilise l’option bleue et la couleur vibrante fait ressortir le téléphone. Comme l’année dernière, le dos est en plastique, mais la finition brillante lui donne une sensation de verre. La meilleure partie est qu’il ne tache pas aussi facilement qu’un dos en verre et qu’il est plus durable.

Un autre changement majeur à l’arrière est le boîtier de la caméra. Le boîtier rectangulaire de l’appareil photo est identique à celui de la série Galaxy S20, et il est clair que Samsung essaie de créer une identité design ici. Bien que le boîtier de l’appareil photo ne soit en aucun cas attrayant, il est cohérent sur tous les appareils 2020 de Samsung.

Le principal changement de conception à l’avant est la découpe Infinity-O pour le module de caméra avant. Les A50 et A50 de l’année dernière comportaient la découpe Infinity-U, et la découpe de l’A51 est plus petite et mieux intégrée dans la conception. Les lunettes sont minces cette fois-ci, et cela rend l’utilisation de l’A51 beaucoup plus attrayante.

Pour compléter le design, vous trouverez les boutons d’alimentation et de volume sur la droite, et la prise 3,5 mm, le port de chargement USB-C et un haut-parleur solitaire en bas. Samsung s’est également éloigné de la prise 3,5 mm de ses produits phares, il est donc bon de voir la prise analogique intacte sur l’A51. Le plateau de la carte SIM est sur la gauche, et vous avez la possibilité d’insérer deux cartes SIM ainsi qu’une carte MicroSD. Bien sûr, la variante de l’A51 vendue sur les marchés mondiaux aura probablement un seul emplacement SIM.

Le Galaxy A51 est étonnamment léger à 172g pour un téléphone doté d’une batterie de 4000mAh, et il a une excellente sensation en main grâce aux courbes subtiles à l’arrière. Avec une largeur de 73,6 mm, le téléphone est également étroit, et bien qu’il ne soit pas propice à une utilisation à une main, il se situe à l’extrémité inférieure de l’échelle en ce qui concerne les tailles de téléphone en 2020.

Le Galaxy A51 a le même écran AMOLED que l’A50 de l’an dernier, mais ce n’est pas une mauvaise chose.

En ce qui concerne l’écran, le Galaxy A51 dispose d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces qui coche toutes les bonnes cases. Les couleurs sont vibrantes, vous obtenez des angles de vue décents et il n’y a eu aucun problème lors de l’utilisation de l’écran sous un soleil intense. Vous pouvez choisir entre les modes d’image Naturel ou Vif, et il n’y a pas d’option pour modifier manuellement l’équilibre des couleurs de l’écran.

Mais vous faites un filtre de lumière bleue qui peut être personnalisé pour fonctionner du coucher au lever du soleil, et vous obtenez les autres options de mise à l’échelle et de dimensionnement des polices qui sont standard sur tous les téléphones Samsung. L’écran est protégé par une couche de Gorilla Glass 3, une autre zone inchangée par rapport à l’année dernière. Cela est vrai pour la qualité du panneau lui-même – à part le passage à une découpe Infinity-O et une augmentation mineure de 0,1 pouce de la taille de l’écran, il n’y a aucune différence avec les A50 ou A50. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, car l’écran résiste très bien en 2020.

Matériel Samsung Galaxy A51

Samsung recycle du matériel sur ses téléphones depuis plusieurs années, et ce n’est pas différent sur le Galaxy A51. Le téléphone est alimenté par l’Exynos 9611, le même que les A50. L’A50 avait l’Exynos 9610, et bien que l’Exynos 9611 soit commercialisé comme un nouveau chipset, la seule différence avec le 9610 est qu’il peut faciliter les modules de caméra 48MP. Les 9610 et 9611 utilisent le même ensemble de cœurs et le même Mali G72 pour les visuels, et ils sont tous deux fabriqués sur un nœud de 10 nm.

Si quoi que ce soit, Samsung court-circuite les acheteurs sur le front du stockage cette année, l’A51 offrant un stockage UFS 2.0 alors que les A50 et A50 de l’année dernière disposaient d’un stockage UFS 2.1. Revenons au matériel, car la décision de Samsung d’utiliser l’Exynos 9611 dans l’A51 rend les choses lentes au quotidien. Le chipset possède quatre cœurs Cortex A73 à 2,3 GHz et quatre cœurs A53 écoénergétiques à 1,7 GHz, et il n’y a tout simplement pas assez de grognement pour gérer même les tâches de base comme la navigation Web.

Vous remarquerez parfois un décalage, même lors de la navigation dans l’interface utilisateur, des actions telles que l’ouverture du tiroir de l’application entraînant un retard négligeable. Ensuite, il y a la question du jeu, et le Mali G72 ne tient tout simplement pas dans des titres comme PUBG et Fortnite. Si vous êtes sérieux au sujet des jeux mobiles, vous feriez mieux de choisir un téléphone avec un Snapdragon 730 à la place. L’A51 est à peine suffisant, même pour un usage quotidien – vous ne devriez pas être en mesure de voir le décalage lors de la fermeture d’une application pour accéder à l’écran d’accueil.

Le téléphone est disponible avec des variantes de 6 Go / 128 Go et 8 Go / 128 Go en Inde, mais sur d’autres marchés, Samsung proposera l’A51 avec une option de 4 Go. Il y a un slot MicroSD qui peut accueillir des cartes jusqu’à 512 Go, et vous obtenez également NFC avec Samsung Pay, Bluetooth 5.0 LE, radio FM et Wi-Fi ac. Le capteur optique d’empreintes digitales intégré à l’écran est rapide et fiable, et je n’ai rencontré aucun problème avec lui.

Côté connectivité, l’A51 a des bandes LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/26/28/38/40/41/66. Cela devrait être plus que suffisant pour se connecter à la plupart des réseaux LTE dans le monde, et avec le téléphone qui devrait être mis en vente sur les marchés mondiaux, Samsung adaptera les bandes LTE en fonction de la région.

Encore un autre domaine où les choses restent inchangées est la batterie. L’A51 a la même batterie 4000mAh avec une charge rapide de 15W, et je n’ai eu aucun problème de longévité de la batterie. Le téléphone parvient à durer une journée avec facilité, et bien que le matériel lui-même n’ait pas changé par rapport à l’A50, j’ai obtenu de meilleurs chiffres d’utilisation de la batterie sur l’A51.

Logiciel Samsung Galaxy A51

L’un des points forts de l’A51 est qu’il est livré avec One UI 2.0 basé sur Android 10 prêt à l’emploi. Ce n’était pas toujours le cas avec les téléphones économiques de Samsung, il est donc formidable de voir le fabricant offrir sa dernière interface utilisateur sur tous ses téléphones 2020. Une interface utilisateur 2.0 intègre le mode sombre à l’échelle du système Android 10, et vous avez également la possibilité de choisir parmi les gestes de navigation par défaut d’Android 10 ou la prise de Samsung.

Une interface utilisateur 2.0 est livrée avec Android 10 et un trésor d’options de personnalisation.

Les gestes de Samsung incluent des zones désignées en bas de l’écran d’où vous balayez vers le haut. C’est une solution élégante, et il est plus facile de s’y habituer si vous passez des anciennes touches de navigation. Mais le fait que vous obteniez également les gestes d’Android 10 – avec le balayage de chaque côté pour revenir en arrière, et balayez vers le haut depuis le bas de l’écran pour accéder à l’écran d’accueil – le rend encore plus attrayant.

Samsung a toujours offert une liste saine de fonctionnalités de personnalisation, et ce n’est pas différent sur l’A51. Vous obtenez maintenant l’écran Edge, avec la possibilité de configurer les panneaux Edge escamotables et de configurer l’éclairage Edge pour les notifications et les appels entrants. L’éclairage de bord compense le fait que les téléphones de nos jours n’ont pas de voyant de notification LED, et il y a juste beaucoup de personnalisation à choisir ici.

L’A51 a également un déverrouillage facial basé sur un logiciel, et bien qu’il ne soit pas aussi sécurisé qu’un lecteur d’empreintes digitales, il est rapide. Ailleurs, vous avez la possibilité d’utiliser deux instances d’une application à la fois, Bixby, les gestes hors écran, les commandes de bien-être numérique et le mode à une main. Samsung a fait un effort dédié pour moderniser son interface utilisateur ces dernières années, et le résultat est que One UI 2.0 se sent moderne et loin des jours TouchWiz.

Appareil photo Samsung Galaxy A51

Le point culminant du Galaxy A51 est le réseau de quatre caméras à l’arrière: il y a maintenant un appareil photo principal de 48 mégapixels rejoint par un objectif grand angle 12 mégapixels, un tireur macro 5 mégapixels et un autre objectif 5 mégapixels pour le mode portrait. Vous obtenez un appareil photo 32MP à l’avant, ce qui est une mise à niveau mineure du tireur 25MP sur l’A50 de l’année dernière.

L’interface de la caméra elle-même devrait être immédiatement familière si vous avez récemment utilisé un téléphone Samsung. Les principaux modes de prise de vue sont présentés dans un ruban en bas, et vous pouvez les modifier selon vos besoins en fonction de vos préférences. Il existe des bascules pour le flash, la minuterie, les filtres et les effets d’embellissement, et vous pouvez facilement basculer entre l’objectif principal et le shooter grand angle.

La caméra 48MP est une quantité connue à ce stade, et elle prend de superbes photos dans des conditions de lumière du jour. Les images résultantes ont beaucoup de détails et une plage dynamique décente, et vous obtenez ces couleurs saturées qui définissent les appareils photo de Samsung. L’un des plus grands changements apportés par Samsung en 2020 concerne l’objectif ultra-large, le tireur réussissant à produire des photos avec le même niveau de détail que l’objectif principal.

Aussi bien que l’A51 est dans des conditions de lumière du jour, les prises de vue dans un éclairage artificiel ou faible sont un gâchis taché. Il y a beaucoup trop de bruit, les couleurs sont délavées et les images finales sont loin d’être assez bonnes pour être partagées sur les plateformes sociales.

L’objectif macro n’a pas de mise au point automatique et il a du mal à se connecter sur des sujets occupés, comme un cadran de montre. Indépendamment de ce que j’ai essayé, je ne pouvais pas le faire se concentrer sur le cadran de la montre de mon Promaster Skyhawk, et bien que la résolution 5MP soit supérieure à celle que vous obtenez avec la plupart des autres téléphones, l’objectif macro est toujours très limité dans son utilisation.

Samsung Galaxy A51 Devriez-vous l’acheter?

Le Galaxy A51 n’est pas très différent de ce que Samsung a offert dans ce segment l’année dernière, mais les améliorations apportées à l’appareil photo et au design lui permettent de se démarquer. L’appareil photo 48MP prend des photos décentes pendant la journée, l’affichage est l’un des meilleurs que vous trouverez dans ce segment, la durée de vie de la batterie est fantastique et vous obtenez la dernière One UI 2.0 basée sur Android 10.

Il y a beaucoup trop de compromis ici pour justifier le prix de 350 $.

Cela dit, le matériel est lent par rapport au reste du domaine et vous constaterez un retard notable dans l’utilisation quotidienne. De plus, il n’est pas logique de passer au Galaxy A51 si vous utilisez déjà l’A50 ou l’A50, car il s’agit en grande partie du même téléphone que Samsung a sorti l’année dernière.

De toute évidence, le Galaxy A51 n’a pas beaucoup de sens pour le marché indien, car il existe des téléphones qui offrent une bien meilleure valeur et un matériel plus robuste en 2020. Le Realme X2 Pro, Redmi K20 ou le POCO X2 serait une meilleure option si vous suis sur le marché pour un téléphone de moins de 25 000 ₹ (350 $).

Cependant, aucun de ces téléphones ne parviendra à la plupart des marchés occidentaux – contrairement au Galaxy A51. L’A51 sera mis en vente aux États-Unis et sur d’autres marchés mondiaux dans quelques mois, et bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’appareils au prix de 350 $, il existe quelques options comme le Pixel 3a. Si vous dépensez 350 $ pour un téléphone en 2020, vous voudrez du matériel utilisable, et l’A51 ne parvient pas à livrer sur ce front.

3,5

sur 5

Si vous voulez économiser de l’argent, vous pouvez simplement obtenir les Galaxy A50 pour 19999 ₹ (280 $) et obtenir un téléphone presque identique à l’A51. Ou si vous êtes à la recherche d’un appareil pour les jeux, le POCO X2 à 16 999 ₹ (236 $) est ma recommandation.

Il n’y a pas beaucoup d’alternatives au Galaxy A51 sur les marchés mondiaux. Samsung a dominé avec le Galaxy A50 l’année dernière pour cette seule raison, et bien que le téléphone en lui-même ait beaucoup à faire, ce n’est pas le cas avec le Galaxy A51. Si vous avez besoin d’un téléphone pour moins de 400 $, vous devez prendre le Pixel 3a ou attendre que Google lance la série Pixel 4a.

Trop peu, trop tard

Samsung Galaxy A51

Déception de conception décente par un matériel médiocre.

Le Galaxy A51 partage les mêmes fondamentaux que les A50 et A50 de l’année dernière. L’appareil photo 48MP prend des photos décentes pendant la journée, vous obtenez une autonomie de toute la journée, un écran AMOLED vibrant, une prise 3,5 mm et Android 10. Mais le matériel ne tient tout simplement pas en 2020, et il existe de bien meilleures alternatives disponibles au même prix.

