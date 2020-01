Samsung Galaxy Book S est un PC équipé de Qualcomm (mise à jour: précommandes)

Mise à jour, 31 janvier 2020 (17 h 55 HE): Eh bien, cela a pris du temps, mais le Samsung Galaxy Book S est enfin disponible en pré-commande. L’ordinateur portable ultra-fin fonctionnant sous Windows vous coûtera 999 $. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour saisir le vôtre.

Article original, 7 août 2019 (17 h 14 HE): Aujourd’hui, lors de l’événement Unpacked 2019, Samsung a dévoilé le Galaxy Book S.

Le Galaxy Book S est le dernier ordinateur portable Windows de Samsung et l’un des premiers à proposer le chipset Qualcomm Snapcragon 8cx. Le Snapdragon 8cx est un processeur octa-core 7 nm à 1,8 GHz et peut éclater à 2,8 GHz lorsque vous avez besoin d’un peu plus de puissance. Il existe également un LTE intégré, sans mention des opérateurs pris en charge pour le moment.

Le Galaxy Book S comprend également un écran tactile Full HD de 13,3 pouces, des haut-parleurs stéréo, un capteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation avec prise en charge de Windows Hello, 8 Go de RAM, 256 ou 512 Go de stockage, un emplacement pour carte microSD avec prise en charge jusqu’à Cartes de 1 To et batterie de 42 Wh avec 23 heures de lecture vidéo. Enfin, il y a un port USB-C de chaque côté et une prise casque à gauche.

Samsung lancera le Galaxy Book S en septembre pour 999 $. L’ordinateur portable sera disponible en deux couleurs: Earthy Gold et Mercury Grey.