Samsung Galaxy Buds Plus Review: la quatrième fois est un charme

Je n’étais pas fan des Galaxy Buds. Au moment où je les ai essayés, en février 2019, j’étais tombé amoureux d’un autre, le Jabra Elite 65t, que je pensais avoir un meilleur son, un ajustement plus confortable, une autonomie de batterie supérieure et des boutons physiques qui ne s’activaient pas accidentellement tout le temps.

Beaucoup de gens que je connaissais aimaient les Galaxy Buds et la série Samsung IconX avant eux, mais je n’en faisais pas partie. Samsung a reconnu que l’expérience prête à l’emploi pour les Buds n’était pas excellente non plus: il y avait des problèmes de fiabilité Bluetooth, des problèmes de synchronisation et une multitude d’autres problèmes qui, grâce à une myriade de petites mises à jour logicielles, ont été résolus. Au moment où nous avons entendu des rumeurs sur les Galaxy Buds 2, ou Galaxy Buds Plus comme ils ont finalement été appelés, la plupart de la connectivité

Ce qui est génial avec le Galaxy Buds Plus

Je vais commencer par la plus grande amélioration: vous ne pouvez tout simplement pas tuer ces écouteurs. Je ne veux pas dire qu’ils survivront à se faire écraser (ou même à tomber dans une flaque d’eau – plus à ce sujet plus tard), mais ils ont la meilleure autonomie de batterie que j’ai jamais connue avec une paire d’écouteurs sans fil véritables. Autrement dit, les écouteurs eux-mêmes – pas lorsqu’ils sont combinés avec le boîtier – durent environ 10 heures, bien plus que des produits comme le Jabra Elite 75t (seulement six heures) et les AirPods Pro (environ cinq heures). En fait, j’ai dû les épuiser pour tester la durée de vie de la batterie car, contrairement à la plupart des TWE que j’ai examinés, je ne pouvais pas les utiliser suffisamment longtemps en une seule séance avant de devoir me rendre dans un autre endroit, où j’ai placé les remettre dans le boîtier.

Samsung a réussi à presque doubler la durée de vie de la batterie du Buds Plus sans augmenter la taille des écouteurs ou du boîtier, et c’est un exploit technique considérable. La cellule de la batterie à l’intérieur des bourgeons est environ 50% plus grande que dans les originaux – 85mAh à 58mAh – mais la société a réussi à miniaturiser d’autres composants pour tout équilibrer.

Poinçonnant davantage son poids, le Galaxy Buds Plus, comme son prédécesseur, prend en charge la charge sans fil et la charge rapide via USB-C, et associé à un Galaxy S10 / Note 10 / S20, je me suis retrouvé à compter sur Wireless PowerShare plus qu’un quelques fois. C’est vraiment utile, ne riez pas!

Ensuite, il y a la qualité du microphone: ce ne sont en aucun cas les véritables écouteurs sans fil qui sonnent le mieux pour passer et recevoir des appels – je recommande toujours le Jabra Elite 75t ou les AirPods Pro pour cela – mais ils sont beaucoup plus clairs que l’année dernière. Si vous ne me croyez pas, regardez cette vidéo YouTube pour une comparaison.

On ne peut pas surestimer à quel point Samsung a foiré la qualité des appels sur les Galaxy Buds d’origine. Bien que l’ajout d’un deuxième microphone externe ici fasse probablement une différence tangible, j’irais jusqu’à dire que les originaux étaient défectueux et ceux-ci ne le sont pas. Personne à qui j’ai parlé avec le Galaxy Buds Plus ne s’est plaint de ma voix ou du bruit de fond dans une zone animée, et tout le monde a confirmé, une fois que je le demande, qu’ils sonnent un peu étouffés mais parfaitement intelligibles.

Si vous pouvez obtenir une excellente étanchéité avec les embouts inclus, vous obtiendrez un excellent son. Mais obtenir ce sceau est délicat.

Le contrôle de la qualité sonore est l’endroit où les choses deviennent un peu délicates avec ces écouteurs. Samsung propose trois tailles d’embouts en silicone avec trois options d’ailes, mais grâce à mes énormes trous d’oreille, aucune combinaison des deux ne permet aux écouteurs de s’asseoir confortablement dans mon oreille. Au lieu de cela, j’ai dû emprunter une paire de plus gros embouts en silicone à un autre jeu d’écouteurs qui s’adaptent mieux.

D’une part, je reçois un excellent joint d’oreille avec eux, ce qui me permet d’évaluer le Galaxy Buds Plus d’une manière que je n’aurais pas pu. D’un autre côté, ils font partie d’une poignée de véritables écouteurs sans fil que je possède où, pour la vie de moi, je ne peux pas obtenir une étanchéité durable et confortable avec les embouts inclus. Votre kilométrage peut varier, mais si vous ne parvenez pas à faire asseoir correctement les bourgeons, achetez un ensemble de ces embouts en mousse à mémoire Comply, car ils se dilatent à l’intérieur de votre oreille et faciliteront grandement l’obtention d’une bonne étanchéité.

Quoi qu’il en soit, avec une bonne étanchéité, le Galaxy Buds Plus ne me souffle toujours pas, mais il est définitivement compétitif avec de nombreux autres vrais écouteurs sans fil de la catégorie. Par défaut, ils ont un son neutre et plat, ce qui signifie qu’ils ne mettent pas l’accent sur les graves ou les aigus – Samsung appelle cela une signature sonore de “studio” ou de référence.

Pour l’écoute de mots parlés, ce paramètre par défaut est préférable, car le milieu de gamme est ce qui est le plus important, mais quiconque écoute de la musique de la variété boppy ou jammy (qui est essentiellement toute la musique moderne) voudra se diriger vers l’application Galaxy Wearable et changez le réglage de l’égaliseur en Dynamique, ce qui augmente la signature en une forme en V plus typique – les graves et les aigus accentués. Même sur ce paramètre, cependant, les Galaxy Buds 2020 ne produisent pas une quantité significative de basses, mais ce qui est précis et fidèle à l’enregistrement original, ce qui est plus que ce que je peux dire pour le Jabra Elite 75t.

Vous pouvez également compter sur une bonne étanchéité dans l’oreille pour noyer le bruit extérieur, ce qui annule quelque peu la nécessité d’une annulation active du bruit, qui n’est pas présente ici. Au lieu de cela, l’isolation passive peut être augmentée avec l’excellent mode Ambient Sound de Samsung, disponible en deux points forts. En injectant du son externe via les deux microphones, vous pouvez parler aux gens et interagir avec le monde sans retirer les écouteurs eux-mêmes, ce que j’ai appris à aimer au cours des deux dernières semaines avec ces choses. Le mode ambiant de Samsung n’est pas aussi naturel que les AirPods Pro ou Jabra Elite 75t (voir une tendance?) Mais il est néanmoins excellent.

Contrairement aux Galaxy Buds de l’an dernier, la connexion Bluetooth sur le Buds Plus est solide depuis le premier jour.

Un autre domaine que Samsung excelle est la connectivité: contrairement aux problèmes Bluetooth qui affligeaient les Galaxy Buds d’origine lors de leur sortie il y a un an, je n’avais qu’une connectivité solide avec ceux-ci, connecté à un Galaxy S20 + ou un Pixel 4 ou même à un iPhone ( bien que les utilisateurs iOS ne puissent pas profiter des fonctionnalités de l’application et de l’égaliseur). J’apprécie que, sur les téléphones Samsung, les Buds Plus se connectent automatiquement rapidement et puissent même être couplés et renvoyés autour de plusieurs produits Samsung si c’est votre truc.

Enfin, il y a cette fois une intégration Spotify que j’ai totalement rejetée avant de commencer à l’utiliser. Si vous vous souvenez, Samsung a abandonné tout espoir de capitaliser sur son propre service de streaming musical il y a quelques années, en s’associant plutôt à Spotify sur un certain nombre d’intégrations, y compris le préchargement de l’application sur ses téléphones Galaxy et ce, de manière transparente. -Appuyez sur pour lancer le service sans retirer votre téléphone.

Pour les millions de personnes qui ne sont pas des utilisateurs de Spotify, cela ne changera probablement pas d’avis, mais comme je le suis, pouvoir appuyer sur le côté d’un écouteur pendant quelques secondes et commencer immédiatement à diffuser de la musique a été révélateur. Je me retrouve souvent, surtout par temps froid, à terminer avec un épisode de podcast et à vouloir écouter de la musique. La commodité mineure est néanmoins importante pour le moment, un temporisateur qui aurait pu être un gadget, mais pour le fait que Samsung laisse Spotify, qui sait ce que vous voulez écouter, prendre la décision pour vous. C’est bon.

Ce qui n’est pas génial avec le Galaxy Buds Plus

Si vous êtes à la recherche de véritables écouteurs sans fil, vous recherchez probablement un mélange de commodité, de qualité sonore, de connectivité et de prix. À 150 $, les Galaxy Buds Plus ne sont pas bon marché, et bien qu’ils justifient quelque peu leur bosse de 20 $ par rapport à l’année dernière, il aurait été plus sage de Samsung de les positionner en remplacement de ce modèle, sachant que l’option précédente avait des failles critiques qui ont miné sa présence sur le marché.

Mon principal problème avec le Galaxy Buds Plus est le même que celui de l’année dernière: le côté de chaque bourgeon est capacitif et répond aux pressions et aux maintiens pour effectuer diverses fonctions. Un tap pour jouer / pause, deux taps pour la piste suivante, trois pour la précédente et un geste de tap-and-hold personnalisable (comme l’activation Spotify susmentionnée). Je n’aime pas les gestes par une bonne journée, mais ceux de Samsung sont beaucoup trop sensibles; un ajustement mineur d’un écouteur, même en touchant le bord, conduit généralement à une pause de la chanson ou à une piste sautée.

À son crédit, Samsung vous permet de verrouiller entièrement le pavé tactile, mais de ne pas ajuster les paramètres de sorte qu’un seul appui ne fait rien. La société a même ajouté un paramètre expérimental d’ajustement latéral pour le volume cette année, ce qui semblait être une excellente idée, mais continuait de s’activer accidentellement chaque fois que je portais un bonnet (une tuque pour mes lecteurs canadiens).

J’aime l’idée des gestes lorsqu’elle est bien implémentée, mais les boutons réels – comme ceux trouvés sur certains de mes autres écouteurs préférés, le Jabra Elite 75t, Soundcore Liberty 2 Pro et le Jaybird Vista – ont plus de sens, à mon avis. Votre kilométrage peut varier.

Je ne suis pas non plus ravi de l’idée que les Galaxy Buds Plus ne soient pas optimisés pour l’exercice; leur indice IPX2 fait défaut sur un marché de plus en plus rempli de TWE qui peuvent résister à la sueur, à la pluie et à une chute accidentelle d’une flaque d’eau. C’est un domaine que j’espérais que Samsung aborderait, et je suis optimiste que l’entreprise le fera l’année prochaine.

Les Galaxy Buds Plus sont parfaits pour tout le monde, mais la concurrence est féroce

Je ne recommanderai pas sans réserve le Galaxy Buds Plus. Pour 150 $, vous pouvez obtenir un meilleur son du Soundcore Liberty 2 Pro. Pour un peu plus, vous pouvez obtenir une portabilité et une qualité d’appel améliorées avec le Jabra Elite 75t. Si vous souhaitez supprimer le bruit et charger sans fil, le True Wireless ANC de 1More offre les deux. Pour travailler, les Jaybird Vista sont une meilleure option.

Mais contrairement aux Galaxy Buds de l’an dernier, le modèle 2020 n’a pas de défauts majeurs, pas d’énormes inconvénients, et un prix et des fonctionnalités conformes à la plupart des concurrents. En fait, je l’ai classé juste sous le Jabra Elite 75t comme le meilleur véritable écouteur sans fil pour la plupart des gens. En effet, ils font tout très bien, et si vous êtes un utilisateur de Samsung, leur intégration transparente avec les téléphones Galaxy de la société les rend irrésistibles.

Avec des améliorations majeures de la durée de vie de la batterie, de la qualité sonore et surtout de la qualité des appels, les Galaxy Buds Plus sont de vrais gagnants.

