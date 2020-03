Samsung Galaxy Buds Plus Review: les meilleurs bourgeons de la galaxie

Les yeux sceptiques se tournent vers les mises à jour technologiques itératives, mais le Samsung Galaxy Buds Plus apporte des améliorations marquées par rapport à l’original et facilite la justification du prix plus cher. Physiquement, les Buds Plus sont identiques à la version de première génération, mais il y en a plus que ce qui semble à l’esprit: l’intégration de Spotify est une belle fonctionnalité pour tout fan de musique inconditionnel et la durée de vie de la batterie prolongée est idéale pour les navetteurs.

Qui devrait acheter le Samsung Galaxy Buds Plus?

Utilisateurs de Samsung Galaxy S20 et S10, vous êtes la cible démographique pour ces écouteurs fantaisistes car Wireless PowerShare est uniquement disponible avec les smartphones Samsung compatibles. L’intégration Spotify est également incluse, mais sa disponibilité est limitée aux appareils Android; Les utilisateurs d’iPhone devront toujours ouvrir l’application pour la lecture de musique. Cependant, les utilisateurs d’iPhone bénéficient de certains avantages tels que la prise en charge AAC pour une lecture de haute qualité sans décalage.

À quoi ressemblent les Galaxy Buds Plus?

Quiconque a utilisé les Galaxy Buds d’origine se sentira chez lui avec le modèle Plus; le design ne diffère pas des écouteurs de première génération, à l’exception de l’étui de transport qui a maintenant une finition brillante, un indicateur “L R” caoutchouté et des découpes d’écouteurs légèrement plus grandes. Tout le reste reste le même, y compris la construction tout en plastique et l’indice d’étanchéité IPX2. Cela peut sembler ennuyeux pour certains, mais cela signifie simplement que Samsung s’est concentré davantage sur les mises à niveau fonctionnelles que sur l’esthétique – quelque chose que j’apprécie.

Des panneaux tactiles identiques ornent l’extérieur des écouteurs et leurs fonctions peuvent être remappées dans l’application Galaxy Wearable. Il s’agit d’une application que vous souhaiterez réellement télécharger car elle vous permet d’affecter l’un ou l’autre panneau à un accès direct à Spotify. En appuyant longuement sur le panneau attribué, vous découvrez une liste de lecture ou une radio recommandée au hasard, basée sur les algorithmes du service. C’est une caractéristique unique qui me manque énormément après être revenue aux «bourgeons standard». Bien sûr, je peux entrer dans l’application Spotify, mais le Galaxy Buds Plus rationalise ce processus.

D’autres fonctions sont offertes par l’application, comme le mode de son ambiant. Vous avez le choix entre trois niveaux d’intensité; J’aime les réglages bas ou moyens et j’ai trouvé le niveau le plus élevé trop fort. Vous pouvez également choisir entre six préréglages d’égaliseur; dynamique est sélectionné par défaut, ce qui élève légèrement les fréquences basses et moyennes fréquences pour s’adapter aux préférences audio des consommateurs. Il existe également un onglet “Labs” dans l’application pour les fonctionnalités expérimentales telles que le mode jeu, qui réduit encore la latence audiovisuelle.

Certaines des meilleures vraies vie de la batterie sans fil autour

Lors de l’examen de Samsung Galaxy Buds Plus par SoundGuys, une durée de lecture autonome de 11 heures et 44 minutes a été enregistrée, ce qui surpasse le costaud Beats Powerbeats Pro. La charge rapide est également prise en charge: le fait de jeter le Buds Plus dans le boîtier pendant seulement trois minutes offre une heure d’écoute.

L’épuisement est cependant inégal, car la pile de l’écouteur droit s’est déchargée 24 minutes avant la gauche. Cela ne devrait pas poser beaucoup de problème car la plupart d’entre nous placent les écouteurs dans le boîtier de chargement lorsqu’ils sont inactifs, garantissant ainsi une autonomie de batterie constamment rechargée. Bien que cela soit pratique, cela contribue également à de véritables cycles de vie courts des écouteurs sans fil. Le cycle de charge constant fait des ravages sur les petites cellules de la batterie, les usant beaucoup plus rapidement que celles que l’on trouve dans le traditionnel; Casque d’écoute Bluetooth.

Le boîtier de charge en forme de pilule fournit un seul cycle de batterie complet. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais vous obtenez presque une journée entière d’écoute avant d’avoir à utiliser le câble USB-C inclus. Vous pouvez également le charger via Wireless PowerShare sur un smartphone Samsung Galaxy compatible tel que le S10 ou S20. Alternativement, le boîtier est certifié Qi, donc tout tapis de chargement sans fil Qi fera de même. Il faut moins de deux heures pour charger complètement le boîtier, selon la vitesse de votre source d’alimentation.

Connexion et codecs Bluetooth

Ceux qui possèdent un smartphone Samsung Galaxy exécutant Android 7.1.1 ou une version ultérieure qui ont également installé l’application SmartThings verront une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez coupler le Samsung Galaxy Buds Plus à votre appareil. Toute personne utilisant un appareil source différent devra suivre la voie à l’ancienne consistant à associer les «écouteurs» en les retirant du boîtier et en sélectionnant le Galaxy Buds Plus dans le menu Bluetooth de la source.

Les écouteurs de Samsung utilisent le micrologiciel Bluetooth 5.0 et offrent l’attache sans fil standard de 10 mètres. Il n’y a pas de support aptX. Au lieu de cela, nous obtenons les mêmes codecs Bluetooth de haute qualité qu’auparavant: AAC et le codec évolutif Samsung. Ce dernier fonctionne de manière similaire à aptX Adaptive en optimisant constamment la force de connexion et la qualité audio. Cela ne fonctionne qu’avec les appareils Samsung, de sorte que les autres utilisateurs d’Android (par exemple ceux avec les smartphones LG) sont laissés en streaming via le codec AAC instable ou le codec SBC par défaut. C’est décevant mais attendu.

Les Galaxy Buds Plus sont l’alternative parfaite aux AirPods pour les utilisateurs d’Android.

Qualcomm True Wireless Stereo Plus n’est pas pris en charge, ce que nous avons vu de concurrents comme Edifier et 1More, mais la force de la connexion est fiable et la latence est presque imperceptible. Le Samsung Galaxy Buds Plus avait initialement promis une connectivité Bluetooth multipoint à deux appareils Bluetooth 5.0, mais la société a secrètement supprimé toute mention de cela de la page officielle du produit. Interrogé sur l’assistance future, un représentant de Samsung a simplement répété qu’elle n’était pas disponible actuellement.

Qualité sonore

Les performances d’isolement peuvent être assez bonnes tant que vous utilisez des embouts d’oreille et d’aile bien ajustés. AKG a réglé les pilotes Galaxy Buds Plus, résultant en un son clair avec juste une touche d’amplification dans le bas de gamme.



AKG a réglé les pilotes Samsung Galaxy Buds Plus et la reproduction des basses légèrement amplifiée, créant un son plus convivial par rapport aux Galaxy Buds d’origine. Les auditeurs qui préfèrent la musique pop, hip-hop, rap et danse apprécieront cette signature sonore, car elle ajoute un plus grand sens de l’impact à votre musique sans masquage auditif nuisible. Les aigus et les médiums ne reçoivent pas beaucoup d’accent, ce qui est bien, mais certaines chansons peuvent sembler manquer de détails – en particulier celles avec une voix féminine proéminente.

L’isolement est bon tant que vous utilisez les embouts appropriés pour obtenir un ajustement approprié. Cela empêchera efficacement le bruit ambiant. Non seulement cela optimise la reproduction du son, en améliorant spécifiquement les basses, mais cela aide également à prévenir la perte auditive due au bruit. Nous sommes moins susceptibles de monter nos morceaux lorsque le bruit ambiant est passivement bloqué.

La qualité du microphone est bien meilleure qu’auparavant

Un ensemble de trois microphones repose à l’intérieur de chaque oreillette; deux micros externes et un micro interne fonctionnent tous ensemble pour une transmission vocale plus précise. Les microphones externes se concentrent sur votre voix tout en réduisant le bruit externe, ce qui est similaire au fonctionnement du système Apple AirPods Pro. Pendant mon temps avec le Galaxy Buds Plus, je les ai utilisés pour une poignée de conférences téléphoniques et mes collègues ont déclaré que j’avais l’air assez clair. Écoutez vous-même avec la démo ci-dessous.

Démo du microphone Samsung Galaxy Buds Plus:

Démo du microphone Samsung Galaxy Buds:

Comment le Samsung Galaxy Buds Plus se compare-t-il aux Galaxy Buds?

SoundGuys a effectué une comparaison détaillée entre les vrais écouteurs sans fil, mais voici une ventilation de base des différences: vous obtenez 4,5 heures de temps de jeu de plus avec le Plus qu’avec les Galaxy Buds d’origine. De plus, l’efficacité de charge rapide est améliorée et la qualité du microphone est nettement meilleure qu’auparavant. L’intégration Spotify est une exclusivité Galaxy Buds Plus, ce qui est attendu car c’est un argument de vente des nouveaux écouteurs.

Je suis déçu que Samsung ait abandonné l’étui mat pour un étui brillant, car l’étui brillant de 2020 est un accumulateur d’empreintes digitales, mais je suppose que quelque chose a dû changer. La société propose également différentes options de couleurs avec le Galaxy Buds Plus: noir, blanc et bleu clair par rapport aux modèles argent, blanc, noir et jaune de l’an dernier.

Devriez-vous acheter le Samsung Galaxy Buds Plus?

Quiconque veut le meilleur de Samsung devrait économiser pour le Samsung Galaxy Buds Plus. Bien que l’on puisse affirmer que la plupart des améliorations, une meilleure autonomie de la batterie et une qualité de microphone plus propre, ne sont pas passionnantes, il n’en reste pas moins que ce sont toutes des mises à niveau indispensables des Buds d’origine. Si vous parcourez constamment la page de découverte de votre service de streaming préféré à la recherche de nouveaux jams, vous apprécierez l’intégration de Spotify. Cependant, si ces fonctionnalités ne suscitent pas votre intérêt, les Galaxy Buds (2019) sont toujours une excellente paire d’écouteurs sans fil authentiques et peuvent maintenant être achetés pour environ 100 $.