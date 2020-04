Samsung Galaxy Buds Plus vs Jabra Elite 75t: Lequel devriez-vous acheter?

Dans l’ensemble, l’Elite 75t vous offre une meilleure durée de vie de la batterie (en combinant les écouteurs et le boîtier) et une bien meilleure résistance à la poussière et à l’eau. Vous perdez la charge sans fil, mais ce n’est pas grave pour la plupart des gens.

Avantages

Un son exceptionnel et personnalisable

Longue durée de vie de la batterie

Excellent confort

Résistance à la poussière et à l’eau IP55

Grande qualité de micro pour les appels téléphoniques

Les inconvénients

Manque d’étui de chargement sans fil

Seul l’écouteur droit peut être utilisé indépendamment

Les Galaxy Buds + sont un ensemble solide d’écouteurs de tous les jours avec de grandes fonctionnalités pratiques telles que l’intégration avec Spotify, un étui de chargement sans fil et une longue durée de vie de la batterie.

Avantages

Étui de charge USB-C et sans fil

Longue durée de vie de la batterie

Un son exceptionnel et personnalisable

Bon confort

Intégration Spotify

Les inconvénients

La qualité des appels n’est toujours pas excellente

Uniquement IPX2 résistant à l’eau

Les deux ensembles d’écouteurs sont fantastiques à leur manière. Les caractéristiques exceptionnelles de l’Elite 75t sont une meilleure résistance à la poussière et à l’eau et une meilleure qualité de microphone pour les appels téléphoniques. Sinon, les Galaxy Buds + sont un excellent rapport qualité / prix avec une meilleure autonomie de batterie, un étui de chargement sans fil et une intégration Spotify.

Ils sont tous les deux formidables à leur propre égard

Les Jabra Elite 75t sont notre choix actuel pour les meilleurs vrais écouteurs sans fil pour une raison. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils sont parfaits. Ils ont encore quelques défauts. Par exemple, le Elite 75t ne prend pas en charge la charge sans fil, ce que les Galaxy Buds + prennent en charge dès la sortie de la boîte. Une des fonctionnalités potentiellement intéressantes du Galaxy Buds + est leur intégration avec Spotify, qui vous permet de démarrer une liste de lecture Spotify sans sortir votre téléphone.

Un autre avantage des Galaxy Buds + par rapport à l’Elite 75t est la prise en charge d’un seul écouteur sur chaque oreillette. Avec l’Elite 75t, seul l’écouteur droit peut être utilisé indépendamment. Cela signifie que si vous perdez l’écouteur droit, le gauche devient effectivement un presse-papier. En effet, l’écouteur droit de l’Elite 75t gère la connexion au téléphone, le traitement, etc., tandis que l’écouteur gauche reçoit simplement les données de l’écouteur droit.

Samsung Galaxy Buds +

Jabra Elite 75t

Autonomie de la batterie (bourgeons)

11 heures

7,5 heures

Autonomie de la batterie (boîtier)

11 heures

20,5 heures

Étui de chargement sans fil

Oui

Non

Chargement USB-C

Oui

Oui

Résistance à l’eau

IPX2

IP55

Sinon, les écouteurs sont assez similaires en termes de ce qu’ils offrent. Les deux ensembles d’écouteurs sont résistants à l’eau. Cependant, l’Elite 75t fait honte aux Galaxy Buds +. Les Elite 75t sont classés IP55 par rapport à l’indice IPX2 des Galaxy Buds +. En réalité, cela signifie que les Elite 75t sont mieux adaptés à la forme physique et aux situations plus intenses tandis que les Galaxy Buds sont conçus pour une utilisation décontractée.

La durée de vie de la batterie est un problème. Alors que les Galaxy Buds + obtiennent jusqu’à 11 heures du côté des écouteurs contre les 7,5 heures de l’Elite 75t, l’Elite 75t gagne globalement avec un étui de charge qui offre jusqu’à 28 heures contre les 22 heures du Galaxy Buds +. C’est dommage car la durée de vie de la batterie supplémentaire serait idéale pour les longues séances d’entraînement ou les courses. Heureusement, les deux ensembles d’écouteurs se chargent sur USB-C, vous pouvez donc au moins les recharger facilement lorsque vous en avez besoin.

En termes de son, les Galaxy Buds + prennent la couronne, au moins hors de la boîte. Les Elite 75t sont très lourds en basses au point où ils peuvent être un peu beaucoup même pour les têtes de basse, tandis que les Galaxy Buds + offrent un son plus équilibré. Heureusement, le Galaxy Buds + et l’Elite 75t proposent des applications pour smartphone qui vous permettent d’ajuster le son des écouteurs.

En matière de confort, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper non plus. Le Galaxy Buds + et l’Elite 75t sont très confortables, même sur de longues périodes. Ils sont également tous deux livrés avec plusieurs tailles d’embouts dans la boîte pour aider à l’ajustement et à un meilleur confort.

Lequel devriez-vous acheter?

Pour conclure, les Samsung Galaxy Buds + sont d’excellents écouteurs de tous les jours avec un support pour la charge sans fil, une longue durée de vie de la batterie et un son plus équilibré dès la sortie de la boîte. Si vous n’avez pas l’intention de vous entraîner ou de mouiller les écouteurs, les Galaxy Buds + sont un excellent choix. Cependant, si vous prévoyez de mouiller vos écouteurs ou de vous entraîner, les Elite 75t sont bien mieux adaptés à cela. Le son plus bassy vous aidera à entrer dans le groove. L’Elite 75t dispose également d’un microphone bien meilleur qui se traduit par une bien meilleure qualité d’appel téléphonique.

Courons

Jabra Elite 75t

Idéal pour les courses

Vous voulez choisir le 75t sur le Galaxy Buds + si vous voulez une meilleure résistance à l’eau et un micro supérieur pour les appels.

Champion de la batterie

Samsung Galaxy Buds +

Très pratique

Les Galaxy Buds + sont très pratiques et géniaux dans l’ensemble, surtout à leur prix. Cependant, nous ne recommandons pas l’entraînement avec eux.

