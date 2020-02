Samsung Galaxy Fold 2 pourrait être le premier téléphone pliable avec une caméra selfie sous-écran

La semaine dernière, Samsung a dévoilé son deuxième smartphone pliable, le Galaxy Z Flip, aux côtés de la série Galaxy S20. Le Galaxy Z Flip est livré avec un nouveau facteur de forme à clapet et est également plus abordable que le Galaxy Fold de l’année dernière. Il n’est cependant pas un successeur du Galaxy Fold. La suite du Galaxy Fold, si l’on en croit les nouveaux rapports en provenance de Corée du Sud, porte le nom de code Champ et sera lancée en juillet de cette année.

Peut également avoir un capteur de caméra sous le panneau, ce qui signifie qu’il n’y a pas de trou. Peut ou non avoir UTG. Il faut augmenter la capacité d’UTG au Vietnam …

– Ross Young (@DSCCRoss) 16 février 2020

Selon un rapport d’Aju News, le successeur du Galaxy Fold comportera une caméra selfie sous-écran. Les informations ont été corroborées par Ross Young, fondateur de Display Supply Chain Consultants. Young affirme que le pliable pourrait également venir avec un écran en verre ultra-mince (UTG) comme le Galaxy Z Flip, bien que Samsung devra d’abord augmenter sa capacité UTG au Vietnam.

Bien que les spécifications techniques du Galaxy Fold 2 restent largement un mystère à ce stade, Young suggère que le pliable aura un plus grand écran de 7,7 pouces. Merci à la caméra selfie sous-affichage, cependant, le téléphone pliable peut ne pas être très différent de son prédécesseur en termes de dimensions physiques. Le Galaxy Fold 2 devrait également avoir un prix similaire à son prédécesseur, ce qui signifie qu’il sera beaucoup plus cher que les pliables à clapet comme le Galaxy Z Flip et le Motorola RAZR.