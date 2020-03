Samsung Galaxy M21 avec appareil photo 48MP, batterie 6000mAh lance en Inde pour ₹ 12,999 ($ ​​175)

Samsung a présenté aujourd’hui le plus récent ajout à sa gamme de smartphones de la série Galaxy M en Inde, surnommé le Galaxy M21. Le Galaxy M21 est le successeur du Galaxy M20 extrêmement populaire que Samsung avait lancé l’année dernière.

Le nouveau Galaxy M21 a été vendu au prix de 12 999 ₹ (175 $) pour la version 4 Go / 64 Go. Il sera disponible à l’achat en Inde via Amazon à partir du 23 mars. Samsung proposera également une version 6 Go / 12 Go à une date ultérieure.

Le Galaxy M21 dispose d’un écran FHD + Super AMOLED de 6,4 pouces avec un rapport d’aspect de 19,5: 9 et une encoche en U en haut. Le dernier téléphone économique de Samsung est équipé d’un processeur octa-core Exynos 9611, qui a été associé à jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Il dispose d’un tableau à trois caméras à l’arrière, doté d’un capteur principal de 48 MP. Le capteur 48MP est rejoint par un objectif ultra grand-angle 8MP et un capteur de profondeur 5MP. Pour les selfies, le Galaxy M21 arbore un appareil photo frontal de 20 mégapixels, une mise à niveau majeure par rapport à l’appareil photo 8 mégapixels du Galaxy M20.

En plus des mises à niveau de l’appareil photo, le Galaxy M21 est également livré avec une batterie plus grande que son prédécesseur. Il dispose d’une batterie massive de 6000 mAh et prend en charge une charge rapide de 15 W. Le Galaxy M21 propose également un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, un port USB Type-C et une prise casque 3,5 mm. Comme les autres smartphones Galaxy lancés récemment par Samsung, le Galaxy M21 fonctionne sous Android 10 avec le skin One UI 2.0 de l’entreprise.