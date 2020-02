Samsung Galaxy M31 avec appareil photo 64MP, batterie 6000mAh lancée en Inde pour £ 14,999 ($ ​​209)

Dans le but d’affronter des concurrents chinois dans le segment des smartphones à budget très compétitif de l’Inde, Samsung a lancé aujourd’hui le Galaxy M31. Il succède au Galaxy M30 de l’année dernière, qui s’est avéré extrêmement populaire auprès des consommateurs du pays.

Le Samsung Galaxy M31 sera disponible à l’achat en Inde à partir du 5 mars via Amazon.in. Samsung a proposé le prix de la version de base 6 Go / 64 Go à 14 999 ₹ (209 $), tandis que la version 6 Go / 128 Go coûtera 15 999 ₹ (223 $). Les deux versions du téléphone économique sont disponibles dans les couleurs bleu océan et noir espace.

Le Samsung Galaxy M31 dispose d’un écran FHD + Infinity-U Super AMOLED de 6,4 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 19,5: 9. Étonnamment, la société n’a apporté aucun changement majeur sous le capot. Le Galaxy M31 est alimenté par le même chipset Exynos 9611 que son prédécesseur, associé à 6 Go de RAM.

À l’arrière du téléphone se trouve un réseau de quatre caméras comprenant un capteur principal Samsung ISOCELL Bright GW1 64MP, un objectif ultra grand-angle 8MP, un objectif macro 5MP et un capteur de profondeur 5MP. Étant donné que le téléphone est destiné aux jeunes acheteurs, il propose une caméra selfie 32MP à l’avant avec prise en charge de l’enregistrement vidéo au ralenti.

La fonctionnalité phare du téléphone est sa batterie massive de 6000 mAh avec une charge rapide de 15 W. Il comprend également un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, une prise casque 3,5 mm et un port USB Type-C. Côté logiciel, le Galaxy M31 fonctionne sous Android 10 avec le dernier One UI 2.0 de Samsung en haut.

