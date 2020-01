Samsung Galaxy Note 10+, 4 mois plus tard: encore mieux avec Android 10

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Je vais être franc: je n’étais pas particulièrement intéressé par le Galaxy Note 10+ lorsqu’il a fait ses débuts il y a quatre mois. Mais une fois que j’ai commencé à utiliser le téléphone, j’ai immédiatement été accroché. Le Note 10+ n’a pas de panneau à 90 Hz ni de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires pour l’appareil photo, Samsung choisissant de se concentrer sur la charge et la conception rapides.

Le motif dégradé fait que le Note 10+ se démarque immédiatement – c’est l’un des plus beaux téléphones que Samsung a fabriqués à ce jour – et la charge rapide de 45 W combinée à une énorme batterie de 4300 mAh vous permet de l’utiliser plus longtemps. Le S Pen a également repris de nouvelles fonctionnalités, et dans l’ensemble, vous obtenez le meilleur matériel informatique possible.

Samsung a livré la mise à jour Android 10 sur le téléphone fin décembre, apportant sa dernière actualisation de l’interface utilisateur, One UI 2.0. L’interface a des mises à jour significatives qui la rendent encore meilleure, et il est étonnant de voir jusqu’où Samsung a progressé dans ce domaine au cours des deux dernières années. Voici ce que je pense du Galaxy Note 10+ après quatre mois d’utilisation.

D’un coup d’œil

Galaxy Note 10+

Conclusion: Le Galaxy Note 10+ possède toutes les fonctionnalités qui vous intéressent. Le grand panneau AMOLED établit la norme pour l’industrie, le matériel interne est solide comme le roc et vous obtenez des caméras fiables, une autonomie de toute la journée et une charge rapide de 45 W. Combinez cela avec des mises à jour logicielles régulières et de nouvelles fonctionnalités et vous comprendrez facilement pourquoi le Note 10+ est l’un des meilleurs téléphones du marché.

Le bon

Affichage exquis

Design magnifique

Entrailles puissantes

Durée de vie exceptionnelle de la batterie

Caméras fiables

Mises à jour régulières du logiciel

Le mauvais

Panneau 60Hz

Le bouton d’alimentation continue d’être ennuyeux

Galaxy Note 10+ Ce qui a résisté

L’une des principales raisons pour lesquelles j’utilise année après année un produit phare de Samsung est l’écran AMOLED. Comme je l’ai dit avec le Galaxy Note 8 et le Galaxy Note 9 de l’année dernière, Samsung continue de faire des gains de qualité d’affichage considérables avec sa série Note.

Bien sûr, Samsung a joué en toute sécurité cette année en optant pour un panneau de 60 Hz au lieu d’un écran de 90 Hz, mais en termes de qualité de panneau, il n’y a pas aujourd’hui de téléphone proche de la Note 10+. Interagir avec l’écran au quotidien est un plaisir absolu – vous obtenez des couleurs incroyablement vibrantes, d’excellents niveaux de contraste et de superbes angles de vision. Je n’exagère pas quand je dis que c’est la référence pour les écrans mobiles.

Samsung offre un affichage exceptionnel année après année, et le Note 10+ continue cet héritage.

Samsung a également apporté des modifications importantes à son langage de conception avec le Note 10+. Les appareils précédents de la série Note exploitaient le design industriel de Samsung, mais ils ne se sont jamais vraiment démarqués. Ce n’est pas le cas avec la Note 10+, avec l’édition Aura Glow l’un des designs les plus vibrants que vous trouverez aujourd’hui.

Le marché américain n’obtient pas les conceptions folles qui sont courantes en Asie, mais Samsung a fait un travail magistral avec le motif de dégradé du Note 10+. Les couleurs envoûtantes attirent immédiatement votre attention, et même si elles ne conviennent pas à tous les goûts, j’adore ce que Samsung a fait ici. Le Note 10+ est le téléphone le plus large et le plus haut que j’utilise depuis longtemps, et même s’il a fallu un certain temps pour s’habituer à la masse, j’ai aimé utiliser l’écran géant de 6,8 pouces.

Un autre changement de conception positif est le positionnement de la découpe de la caméra avant. Le Note 10+ a une seule caméra à l’avant, et le fait qu’il soit centré le rend beaucoup moins distrayant. Le positionnement de la découpe garantit également que les icônes d’état ne sont plus poussées vers la droite. Cela peut ne pas sembler être un gros problème, mais cela fait une énorme différence dans l’utilisation quotidienne. La découpe sur le S10 + était tout simplement distrayante, et ce n’est pas un problème sur le Note 10+.

Le Galaxy Note 10+ peut ne pas avoir de nombreuses fonctionnalités révolutionnaires, mais la capacité de Samsung à itérer et à fournir des fonctionnalités légèrement meilleures à chaque génération signifie que vous obtenez un téléphone robuste ici. Il n’y a pas de problèmes matériels flagrants comme vous obtenez sur le Pixel 4 XL, et Samsung a fait d’énormes gains sur le plan logiciel en 2019.

J’ai abandonné le Note 10+ pour utiliser le Pixel 4 XL pendant un mois, et en revenant au produit phare de Samsung, il était facile de distinguer les différences matérielles. Lorsque vous dépensez autant d’argent pour un téléphone, vous voudriez un appareil qui offre des informations de base. C’est absolument vrai ici: avec 12 Go de RAM en standard et 256 Go de stockage UFS 3.0, le Note 10+ est un bien meilleur investissement à long terme. Je n’ai jamais été inquiet du manque de stockage – ce qui n’était pas le cas avec le Pixel 4 XL.

Poursuivant sur le thème du matériel, le lecteur d’empreintes digitales à l’écran est génial et je n’ai eu aucun problème avec lui. Il est rapide à authentifier et fiable dans une utilisation quotidienne, et fonctionne bien en conjonction avec le déverrouillage du visage. Ailleurs, le son stéréo le rend très agréable pour jouer à des jeux et regarder des vidéos sur le téléphone. Le Note 10+ fonctionne particulièrement bien pour la lecture multimédia grâce au grand écran et aux couleurs éclatantes.

Oui, vous payez une prime pour le Note 10+, mais vous obtenez le meilleur matériel disponible dans l’industrie. Avec cela vient la tranquillité d’esprit que vous obtenez un téléphone qui durera plusieurs années avec facilité.

Samsung a déployé la mise à jour Android 10 vers la note 10+ fin décembre, introduisant quelques nouvelles fonctionnalités et ajustements subtils dans l’interface utilisateur. Une interface utilisateur 2 est certainement un pas dans la bonne direction, et c’est formidable de voir Samsung prendre au sérieux les commentaires des utilisateurs et réaliser des gains tangibles dans ce domaine.

Samsung a investi dans son propre système de navigation gestuelle et avec One UI 2.0, vous avez la possibilité de choisir entre trois styles: la disposition à trois boutons héritée, les gestes One UI 1.0 de Samsung ou les nouveaux gestes Android 10. Il existe également un enregistreur d’écran natif, et Samsung utilise maintenant le mode sombre natif à l’échelle du système Android 10, garantissant que plus d’applications fonctionnent automatiquement en mode sombre.

Il a fallu quelques mois à Samsung pour déployer la mise à jour Android 10, mais il a fait un excellent travail en fournissant des mises à jour de sécurité mensuelles et des corrections de bogues.

Le différenciateur de la série Note a été le S Pen, et sur le Note 10+, le stylet a repris encore plus de fonctionnalités. Je serai honnête ici; Je n’ai pas utilisé le S Pen avec régularité au cours des quatre derniers mois. Mon utilisation se limitait à deux choses: l’utiliser comme déclencheur à distance et basculer entre les caméras avant et arrière, et prendre des notes manuscrites lors des briefings produits. Dans les deux cas, le S Pen a parfaitement fonctionné.

Un autre domaine avec lequel je n’ai eu aucun problème est la durée de vie de la batterie. Le Note 10+ continue de fonctionner pendant une journée sans faute, et la durée de vie de la batterie, en général, est suffisamment fiable pour que je n’ai jamais eu d’anxiété à propos de l’appareil à court de jus avant la fin de la journée. Ce qui est particulièrement génial, c’est qu’il a maintenant une charge rapide de 45 W, et même si j’utilisais régulièrement des chargeurs de 25 W avec le téléphone, j’ai pu charger l’appareil de plat à 100% en un peu plus d’une heure, et c’était plus que suffisant pour mon cas d’utilisation.

Samsung Pay, qui est toujours le service de paiement mobile le plus fluide du marché, complète les fonctionnalités matérielles. J’aime particulièrement le fait qu’il fonctionne avec des machines de point de vente qui n’ont pas de NFC, et je manque régulièrement cette fonctionnalité lorsque je passe d’un téléphone Samsung. Samsung devrait vraiment accorder la licence à d’autres fabricants, mais cela n’est probablement pas compte tenu de ses exigences matérielles uniques (il y a une bobine spécialisée à l’arrière du Note 10+ qui permet à Samsung Pay d’utiliser MST).

Enfin, nous arrivons à la caméra sur le Note 10+. Samsung n’a apporté aucun changement par rapport à la série S10, et bien que la qualité d’image globale ne soit pas aussi bonne que le Pixel 4 XL, ni aussi riche en fonctionnalités que le P30 Pro, c’est un cheval de bataille fiable.

Galaxy Note 10+ Ce qui n’est pas si génial

Avec même le passage de Google à des panneaux à 90 Hz, Samsung a raté le bateau en utilisant régulièrement un écran à 60 Hz sur le Note 10+. Un panneau de 90 Hz à taux de rafraîchissement élevé aurait rendu l’appareil encore meilleur, mais il semble que nous devrons attendre la note 11 pour que cette fonctionnalité particulière apparaisse.

Samsung doit cesser de jouer avec les fonctionnalités matérielles de base et laisser le bouton d’alimentation là où il devrait être: sur le côté droit du téléphone.

Le seul autre problème que j’ai en ce qui concerne le matériel est le positionnement du bouton d’alimentation. Je me suis finalement habitué au bouton sur le côté gauche, mais je suis ensuite passé au Pixel 4 XL et il m’a fallu une semaine pour réaliser que le téléphone ne s’allume pas en appuyant sur le bouton de réduction du volume. Je suis revenu au Note 10+ et je réalise une fois de plus à quel point il est irritant de trouver le bouton d’alimentation du mauvais côté du téléphone.

Je suis également ennuyé par le fait que le Note 10+ ne dispose pas d’une prise jack 3,5 mm. Ne vous méprenez pas; Samsung est loin d’être le seul fabricant à le faire, mais la série Note a toujours été destinée aux utilisateurs expérimentés. C’est le téléphone qui est censé avoir toutes les fonctionnalités, et cela n’a aucun sens pour Samsung d’omettre la prise analogique.

Il n’y a vraiment aucune raison pour que Samsung retire la prise ici; il offre une résistance à l’eau avec le cric intact depuis des années, et la batterie n’est pas beaucoup plus grande pour justifier le déménagement. Mais l’industrie dans son ensemble semble résolue à passer au Bluetooth, et Samsung suit le pack ici. Cela signifie que si vous voulez de l’audio filaire, LG est vraiment la seule marque qui reste, mais cela ne semble plus être une option décente.

Galaxy Note 10+ quatre mois plus tard

J’ai fini par utiliser beaucoup de téléphones en 2019, et quatre appareils se sont démarqués: le Oneplus 7T, le Galaxy S10 +, le P30 Pro et le Galaxy Note 10+. Il est difficile d’en choisir un seul, mais le fait que Samsung ait deux appareils sur la liste illustre à quel point ses téléphones sont devenus dominants. Il y avait beaucoup à aimer à la fois sur le plan matériel et logiciel, et bien que des fonctionnalités comme un panneau à 90 Hz l’auraient rendu encore plus attrayant, la qualité de l’affichage compense cette omission particulière.

La note 10+ est l’option par défaut si vous recherchez un produit phare aux États-Unis.La situation actuelle de Huawei avec le gouvernement américain ne changera probablement pas de sitôt, et les mésaventures de Google sur le plan matériel font du Pixel 4 XL un non-démarreur. Si vous voulez un téléphone haut de gamme avec un matériel robuste et un affichage exquis, vous devrez prendre le Note 10+. Une interface utilisateur 2.0 est la cerise sur le gâteau, Samsung offrant de nouvelles fonctionnalités intéressantes tout en apportant des améliorations à son interface utilisateur.

4

sur 5

Quatre mois plus tard, le Galaxy Note 10+ est l’un des meilleurs téléphones disponibles aujourd’hui. Le téléphone dispose d’un superbe écran AMOLED aux couleurs vives, d’un matériel interne puissant combiné à une mémoire et un stockage interne généreux, à une autonomie d’une journée et à une charge rapide. Ensuite, il y a Samsung Pay, le S Pen, des données biométriques qui fonctionnent, des caméras fiables et des mises à jour régulières.

Exceptionnel à tous points de vue

Galaxy Note 10+

Tout ce dont vous avez besoin à partir d’un téléphone phare.

Le Galaxy Note 10+ possède toutes les fonctionnalités qui vous intéressent. Le grand panneau AMOLED établit la norme pour l’industrie, le matériel interne est solide comme le roc et vous obtenez des caméras fiables, une autonomie de toute la journée et une charge rapide de 45 W. Combinez cela avec des mises à jour logicielles régulières et de nouvelles fonctionnalités et vous comprendrez facilement pourquoi le Note 10+ est l’un des meilleurs téléphones du marché.

