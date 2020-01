Samsung Galaxy Note 10 avec Android 10 fait face à des problèmes de gestion de la RAM

Deux semaines après que la gamme Galaxy S10 a reçu sa version stable One UI 2.0, il est temps pour le Galaxy Note10 et Note10 + d’obtenir la dernière version d’Android. Cependant, peu de temps après la mise à jour, les utilisateurs semblent être confrontés au problème de gestion de la RAM.

Selon un rapport de SamMobile, les deux produits phares de Samsung fin 2019 reçoivent la mise à jour Android 10 en Allemagne, bien que le déploiement soit limité à un petit groupe de bêta-testeurs.

L’interface a des mises à jour significatives qui la rendent encore meilleure, mais avec la nouvelle mise à jour, les utilisateurs semblent trouver des problèmes avec la RAM après la mise à jour. Les utilisateurs remarquent que le navigateur n’est plus ouvert sans que les applications comme Facebook, IG soient actualisées. De tels problèmes n’étaient pas rencontrés par les utilisateurs dans le passé.

Nous avons rencontré des utilisateurs qui se plaignent également que la nouvelle mise à jour garde également toutes les applications ouvertes pendant toute la semaine jusqu’à mon redémarrage programmé et aussi et que vous pouvez garder au moins 10 applications en cours d’exécution sans actualisation.

Source: Reddit

La Note 10 a été lancée l’année dernière, revendiquant l’un des plus beaux téléphones fabriqués par Samsung à ce jour – et la charge rapide de 45 W combinée à une énorme batterie de 4300 mAh vous permet de l’utiliser plus longtemps. Le S Pen a également repris de nouvelles fonctionnalités, et dans l’ensemble, vous obtenez le meilleur matériel informatique possible.

Samsung a livré la mise à jour Android 10 sur le téléphone fin décembre, apportant toutefois sa dernière actualisation de l’interface utilisateur; il semble que l’entreprise n’ait pas reconnu le problème. attendons de voir quand il sera résolu.