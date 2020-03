Samsung Galaxy Note 20: actualités, fuites, date de sortie, spécifications et rumeurs!

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Chaque année, il y a certains téléphones dont nous ne pouvons que nous enthousiasmer, dont le Galaxy Note. De la première Note qui a fait ses débuts en 2011 jusqu’à la Note 10 de l’année dernière, les produits phares équipés de stylets de Samsung sont régulièrement parmi les plus intéressants à frapper le marché.

Samsung a revu sa convention de dénomination cette année avec la gamme Galaxy S, passant du S10 au S20. Nous attendons quelque chose de similaire pour la gamme Note, ce qui signifie que 2020 verra le lancement du Galaxy Note 20.

D’après les dernières spécifications, les rendus rendus, les rumeurs de prix, etc., voici tout ce que vous devez savoir!

La note d’aujourd’hui

Galaxy Note 10+

Beaucoup de spécifications et de fonctionnalités pour les années à venir

Bien que nous soyons ravis de voir ce que Samsung a à offrir avec le Note 20 plus tard cette année, cela ne rejette pas le fait que le Note 10 est toujours un sacré téléphone. Entre son écran AMOLED, ses performances phares et ses trois caméras arrière fiables, il y a beaucoup à aimer. Maintenant que le Note 10 est sorti depuis un moment, il n’est pas rare de trouver des promotions / offres solides pour lui.

Il y aura au moins deux modèles

Pour la plupart des notes qui ont été publiées, Samsung a publié un modèle et l’a qualifié de bon. L’année dernière, cependant, Samsung a tout mis en œuvre avec trois versions de la note – y compris la note 10, la note 10+ et la note 10+ 5G.

Nous prévoyons que Samsung s’en tiendra à cette stratégie pour le Note 20, mais il n’est pas actuellement clair comment cela fonctionnera.

La 5G devrait être une caractéristique de base du Note 20 tout comme elle l’est sur le S20, nous ne devrions donc pas avoir un modèle spécifique à la 5G comme nous l’avons fait l’année dernière. En tant que tel, cela pourrait signifier que nous n’obtenons que des notes 20 et 20+. Là encore, Samsung pourrait ajouter un troisième modèle comme il l’a fait avec le S20 et inclure un Note 20 Ultra.

Il est trop tôt pour en être sûr, mais à mesure que nous en apprendrons davantage, nous mettrons à jour cette page en conséquence.

Parlons design

Pour l’instant, nous ne savons pas à quoi ressemblera le Galaxy Note 20. Nous imaginons que les rendus CAD du téléphone fuiront au cours des prochains mois, mais pour le moment, nous n’avons rien avec quoi travailler.

Cela dit, nous pouvons faire des suppositions éclairées sur ce à quoi ressemblera le Note 20.

Samsung est coincé avec un langage de conception assez cohérent depuis quelques années, et pour le Note 20, nous ne prévoyons pas de rafraîchissement significatif de la conception. Nous sommes tenus d’obtenir un grand écran avec des bords incurvés, au moins trois caméras arrière et une construction en métal / verre.

Un brevet de février a suggéré que le Note 20 pourrait être équipé d’un écran en cascade qui offrirait un écran plus radicalement incurvé que nous ne l’avons jamais vu sur un Note, mais la réduction des bords incurvés de Samsung sur le S20 indique le contraire.

Les spécifications phares doivent être présentes

Passant aux spécifications, c’est un autre domaine dans lequel les détails sont assez rares. Cependant, tout comme le design inconnu, il y a quelques choses que nous sommes certains que nous verrons sur la note 20.

La note est toujours alimentée par le dernier processeur Qualcomm disponible, ce qui signifie que la note 20 offrira le Snapdragon 865. Nous nous attendons également à au moins 12 Go de RAM, avec une option de mise à niveau pour aller jusqu’à 16 Go.

Samsung a impressionné l’année dernière en faisant 256 Go de stockage de base pour le Note 10, mais selon un numéro de modèle divulgué pour le Note 20 (SM-N9821), le téléphone de cette année sera livré avec seulement 128 Go. C’est encore beaucoup d’espace pour la plupart des gens, mais une diminution de 50% d’une année à l’autre n’est pas exactement quelque chose qui nous passionne.

L’écran AMOLED 120 Hz du S20 se rendra très probablement au Note 20, tout comme la nouvelle technologie de zoom de Samsung pour ses appareils photo.

Une sortie en août est attendue

Nous savons que vous êtes probablement impatient de mettre la main sur le Note 20, mais nous avons encore un certain temps à attendre avant qu’il ne soit ici. Samsung publie souvent la note en août, comme en témoignent les derniers lancements:

Galaxy Note 10 – Paru le 23 août 2019

Galaxy Note 9 – Paru le 24 août 2018

Galaxy Note 8 – Paru le 15 septembre 2017

Galaxy Note 7 – Paru le 19 août 2016

Un autre lancement en août semble probable, bien que si le coronavirus conserve sa nature perturbatrice, il est possible qu’il soit repoussé à septembre ou plus tard.

Le Note 20 ne sera pas bon marché

Les prix des smartphones n’ont cessé d’augmenter, et malheureusement pour votre portefeuille, cette tendance ne manquera pas de se répercuter sur la note 20. En revenant sur les prix des anciennes notes, voici comment les choses ont changé entre les trois modèles précédents:

Galaxy Note 8 – 930 $

Galaxy Note 9-1 000 $

Galaxy Note 10 – 950 $

Galaxy Note 10+ – 1100 $

Samsung a vraiment tout fait cette année avec des hausses de prix avec le S20, le S20 de base coûtant 1000 $ et le S20 Ultra à partir de 1400 $.

En d’autres termes, le Note 20 sera cher. Nous ne savons pas exactement combien coûte cher, mais quelque chose au-delà du seuil de 1 000 $ semble inévitable.

Vous ne voulez pas attendre? Obtenez simplement la note 10

Nous nous attendons à ce que le Note 20 soit l’un des meilleurs téléphones de 2020, mais si vous achetez un combiné en ce moment et que vous n’avez pas envie d’attendre août pour prendre une décision, le Note 10 et le Note 10+ sont tous les deux d’excellents appareils qui valent largement le détour.

Même selon les normes 2020, la gamme Note 10 a beaucoup à aimer. Le processeur Snapdragon 855 est plus que capable pour toutes vos applications et jeux, la technologie d’affichage AMOLED a l’air fantastique même avec le taux de rafraîchissement plus lent de 60 Hz, et les trois caméras arrière sont plus que suffisantes pour prendre des photos Instagram.

En plus de tout cela, il est assez courant de trouver des offres et des promotions sur le Note 10 qui réduisent un peu son prix.

