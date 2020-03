Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Fold 2 repérés dans le code source du noyau

Peu de temps après la sortie de la gamme Galaxy S20, Samsung a également publié le code source du noyau pour les trois téléphones phares. Exploiter le code du noyau permet aux développeurs et aux utilisateurs avancés de libérer le plein potentiel de leurs smartphones. Il est au cœur de chaque système et contrôle tout, y compris le fonctionnement du processeur.

Maintenant, les développeurs de XDA ont réussi à trouver des preuves de futurs téléphones Samsung après avoir fouillé le code du noyau de la série Galaxy S20 et du Galaxy Z Flip. La publication a trouvé des références à ce qu’ils croient être la série Galaxy Note 20 et Galaxy Fold 2. Ils ont également trouvé des preuves d’un mystérieux nouvel appareil appelé Zodiac.

Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Fold 2

Des fichiers pour trois séries différentes – «Project XYZ», «Project Canvas» et «Project Winner2» – ont été découverts dans le code. XDA note que le projet XYZ fait référence aux trois différents modèles de Galaxy S20, chaque lettre représentant l’un des modèles.

Project Canvas et Project Winner 2 sont probablement les Galaxy Note 20 et Galaxy Fold 2, respectivement. C’est parce que le nom «Project C» était également précédemment associé au Note 20, tandis que «Project Winner» était le nom donné au premier Galaxy Fold. Le nom de code Winner2 pour Samsung Galaxy Fold 2 a également été précédemment confirmé par GalaxyClub.

Prise de vue rapide: Samsung Galaxy S20 Ultra vs Oppo Find X2 Pro

L’Oppo Find X2 Pro et le Samsung Galaxy S20 Ultra possèdent certains des plus grands capteurs de caméra les plus mauvais du marché. Les deux sont beaucoup plus grands que les autres capteurs de caméras mobiles des deux derniers…

En outre, le code associait à la fois Project Winner2 et Project Canvas à «kona», qui est un nom de code pour le Snapdragon 865. Il est assez évident que les Fold 2 et Note 20 fonctionneront sur le Snapdragon 865 depuis que leurs prédécesseurs fonctionnaient sur le Snapdragon 855.

Le code suggère également que la version Snapdragon 865 du Note 20 (Canvas) ne sera disponible qu’aux États-Unis. Les fichiers du prétendu Galaxy Fold 2 (Winner2) ont révélé la disponibilité sur le marché libre européen. Cependant, cela ne confirme en rien les détails de disponibilité finale des deux téléphones à venir, car Samsung propose généralement des lancements d’appareils beaucoup plus larges.

Projet Zodiac

Des références pour un troisième appareil mystérieux nommé “Zodiac” ont également été trouvées dans le code du noyau du Galaxy Z Flip. L’appareil est basé sur le Qualcomm Snapdragon 855 et la Chine est la seule région mentionnée dans ses détails de disponibilité. Il est possible que ce soit un téléphone exclusif à la Chine, mais XDA n’a pas pu découvrir de détails supplémentaires à cet égard.

Pour ce que ça vaut, cela pourrait aussi être juste un appareil de développement, donc nous ne retiendrions pas encore notre nouveau téléphone Samsung 855.