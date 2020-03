Samsung Galaxy S10 et Note 10 pour obtenir les fonctionnalités de l’appareil photo Galaxy S20

Samsung

Samsung a annoncé qu’il allait bientôt lancer une nouvelle mise à jour pour les séries Galaxy S10 et Note 10. La nouvelle mise à jour apportera des fonctionnalités d’appareil photo de la série Galaxy S20 aux deux anciens produits phares de Samsung.

Pour commencer, le Galaxy S10 et le Note 10 bénéficieront du mode Single Take du S20. Le mode permet aux utilisateurs de capturer plusieurs photos, vidéos et GIF d’une simple pression sur un bouton. Il est utile lorsque vous ne pouvez pas décider si vous souhaitez cliquer sur une image ou enregistrer une vidéo. Le mode garantit que vous n’avez pas à choisir et vous offre plusieurs options pour jouer avec tout à la fois.

Les autres fonctionnalités destinées aux séries S10 et Note 10 incluent le nouveau mode Night Hyperlapse, la possibilité de créer des filtres photo personnalisés et un mode Pro Video qui permet aux utilisateurs d’ajuster des paramètres tels que l’ISO, la vitesse d’obturation et les niveaux d’exposition.

L’application Gallery obtient également une nouvelle fonctionnalité appelée Clean View. Il regroupe automatiquement des plans similaires du même sujet pour une meilleure organisation des images. En dehors de cela, l’application Galerie sur les téléphones S10 et Note 10 disposera d’une fonction de recadrage rapide qui permet aux utilisateurs de zoomer sur une image et d’enregistrer rapidement une version recadrée.

De plus, les deux produits phares Galaxy 2019 bénéficieront des fonctionnalités de partage rapide et de partage de musique. Cela permet aux utilisateurs de partager des fichiers avec d’autres utilisateurs à proximité et d’étendre leurs connexions Bluetooth couplées tout en écoutant de la musique respectivement.

Samsung annonce que la nouvelle mise à jour sera lancée en mars. La date de sortie et la liste des fonctionnalités de mise à jour peuvent varier selon le marché, l’opérateur et le modèle. Certaines des nouvelles fonctionnalités comme Night Hyperlapse ne viendront pas sur le Note 10 Lite.