Samsung Galaxy S10 Lite: Samsung a enfin une réponse à OnePlus

Samsung est l’acteur dominant dans le monde Android, et alors que ses produits phares élèvent continuellement la barre pour l’industrie dans son ensemble, la marque sud-coréenne n’a pas réussi à faire sa marque dans la catégorie milieu de gamme. Les efforts de Samsung dans ce domaine au cours des quatre dernières années se sont concentrés sur la série Galaxy A, une série d’appareils de milieu de gamme destinés à un public plus jeune qui offrait plusieurs fonctionnalités de la série Galaxy S.

Bien qu’il y ait quelques modèles remarquables dans la gamme Galaxy A, ils n’ont pas eu d’impact durable sur le segment de milieu de gamme. Les faiblesses de Samsung ont permis à des entreprises comme OnePlus de prendre de l’ampleur dans cette catégorie, le fabricant ouvrant une énorme avance sur des marchés clés comme l’Inde.

Donc pour 2020, Samsung change de stratégie. Le constructeur devient plus agressif dans le segment milieu de gamme, et le Galaxy S10 Lite est la première salve. Le S10 Lite est un appareil intéressant car il apporte du matériel haut de gamme et des caméras utilisables à un prix beaucoup plus abordable par rapport aux Galaxy S10 ou Note 10.

Mais la caractéristique la plus intéressante du S10 Lite est qu’il est livré avec le chipset Snapdragon 855 de Qualcomm. C’est une affaire énorme pour Samsung, et cela rend immédiatement le téléphone beaucoup plus excitant. Pour la première fois en plus de quatre ans, Samsung a créé un produit phare de valeur que vous seriez réellement intéressé à acheter.

Ne vous laissez pas berner par la dénomination ici – le S10 Lite est l’un des téléphones les plus rapides que vous utiliserez en 2020.

Samsung Galaxy S10 Lite Design et écran

De l’arrière, le Galaxy S10 Lite a plus en commun avec la série Galaxy S20 que le S10. Le module de caméra rectangulaire rend cela immédiatement évident, et avec la découpe Infinity-O à l’avant – tout comme la série S20 – le S10 Lite aurait dû être appelé S20 Lite à la place.

Revenons au téléphone lui-même: le S10 Lite partage la même esthétique de design industriel que les téléphones Samsung récents, mais la principale différence est qu’il n’y a pas de vitre arrière. Samsung a plutôt opté pour une finition en polycarbonate laminé qui imite l’apparence et la sensation du verre.

Le S10 Lite a un dos en plastique, mais la finition laminée lui donne une sensation de verre.

C’est une décision intelligente car Samsung finit par économiser sur la fabrication, et vous obtenez un téléphone léger et durable tout en offrant la même sensation de verre à l’arrière. Il y a beaucoup d’espace perdu autour du boîtier de la caméra arrière, et le module lui-même dépasse légèrement du corps, créant une légère oscillation lorsque le téléphone est posé à plat sur une surface. Cela dit, vous devriez pouvoir le réparer avec un étui.

En dehors de cela, le S10 Lite se sent tout aussi premium que n’importe quel produit phare sorti au cours des deux dernières années. Le dos s’incurve doucement pour rencontrer le milieu du cadre en métal – conduisant à une excellente sensation en main – et la répartition du poids est parfaite. La conception en plastique a permis à Samsung de réduire son poids à 186 g tout en offrant une batterie de 4500 mAh, et la finition a empêché l’apparition de taches d’empreintes digitales.

À l’avant, le design est dominé par la découpe Infinity-O, similaire à ce que nous avons vu sur la série Galaxy Note 10. Samsung a testé plusieurs découpes de caméra au cours des 12 derniers mois, et il semble qu’une caméra centrée soit le choix de la marque pour 2020. Je préfère cela à ce que nous avons obtenu sur le S10 l’année dernière, car la découpe ne pousse plus les icônes d’état à gauche.

Pour compléter le design, vous obtenez des boutons d’alimentation et de volume à droite, et ils sont tout aussi tactiles que ceux du S10 ou de la Note 10. Il y a un seul haut-parleur caché en bas à côté du port USB-C, et le tiroir pour carte SIM double est situé sur le côté droit. Le plateau hybride vous permet d’insérer deux cartes SIM ou une nano SIM avec une carte microSD.

Le grand écran de 6,7 pouces n’est pas idéal pour une utilisation à une main, mais le panneau lui-même est fantastique.

Il n’y a pas de jack 3,5 mm sur le S10 Lite; Samsung s’est débarrassé de la prise analogique de la série Note 10, et cette tendance s’est poursuivie avec la série S20 et S10 Lite. Curieusement, le Note 10 Lite est le seul téléphone Samsung premium en 2020 à disposer de la prise.

Fait intéressant, le S10 Lite offre le plus grand écran de tous les téléphones de la série S10, avec un écran de 6,7 pouces qui borde facilement le panneau de 6,4 pouces du S10 +. Il mesure également 4,9 mm de plus que le S10 + et est en fait plus grand que le Note 10+ de 6,8 pouces. Les dimensions élevées rendent presque impossible l’utilisation du S10 Lite à une main, mais la qualité du panneau compense largement la taille du téléphone.

Le S10 Lite dispose d’un panneau Super AMOLED + 20: 9, et c’est l’un des meilleurs écrans que vous trouverez pour moins de 600 $. La résolution elle-même est de 2400 x 1080, mais vous obtenez une excellente vibration des couleurs et des niveaux de contraste excellents. La visibilité à la lumière du soleil est également excellente, et le fait qu’il y ait HDR10 + rend la lecture de vidéos sur Netflix et YouTube beaucoup plus attrayante.

Matériel Samsung Galaxy S10 Lite

Il y a plusieurs points intéressants en ce qui concerne le matériel du S10 Lite. Le premier est le fait qu’il est alimenté par le chipset 7nm Snapdragon 855. C’est un gros problème car Samsung a toujours utilisé ses chipsets Exynos internes dans ses téléphones de milieu de gamme. Il y a eu quelques appareils Galaxy A au fil des ans qui comportaient des chipsets Snapdragon, mais pour Samsung, proposer le produit phare Snapdragon 855 dans un téléphone qui coûte 600 $ est une refonte fondamentale de sa stratégie.

Samsung a également équipé le S10 Lite d’une batterie massive de 4500 mAh, mais ce qui est encore plus intéressant, c’est qu’il y a une charge rapide de 25 W. Vous obtenez un chargeur de 25 W dans la boîte, et cela donne au téléphone une longueur d’avance sur le reste de la série S10. Comme je l’ai mentionné précédemment, Samsung ne rend pas service à ce téléphone en le marquant sous la série S10.

La batterie massive permet au S10 Lite de fournir des chiffres d’utilisation stellaires, et j’ai régulièrement dépassé la valeur d’une journée d’utilisation entre les charges. Même avec une utilisation intensive qui comprenait plus de sept heures d’écran à temps, la batterie n’a jamais baissé de moins de 15% à la fin de la journée. Les récents téléphones de Samsung ont eu du mal avec la durée de vie de la batterie – en particulier sur les marchés mondiaux – il est donc formidable de pouvoir utiliser un téléphone qui offre d’excellents chiffres dans ce domaine. Lorsque vous avez besoin de recharger, le chargeur de 25 W fourni fournit jusqu’à 60% de charge en un peu plus de 30 minutes.

Le chipset Snapdragon 855 transforme immédiatement le S10 Lite en une bête de performance. Les appareils Galaxy A de Samsung ont toujours eu des problèmes de performances, mais ce n’est pas un problème sur le S10 Lite. Vous ne remarquerez aucun ralentissement, et le Snapdragon 855 n’a aucun problème au quotidien.

Il y a également 128 Go de stockage interne en standard, et vous pouvez prendre le S10 Lite avec 6 ou 8 Go de RAM. Vous obtenez également un modem Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, NFC avec Samsung Pay et un lecteur d’empreintes digitales à l’écran qui fonctionne de manière fiable. Vous manquez de résistance à l’eau et de charge sans fil ici, mais cela allait toujours être le cas. Si Samsung avait également inclus ces deux fonctionnalités, il n’y aurait aucune raison de choisir la série S10 standard par rapport au S10 Lite.

Un autre point intéressant à noter est que c’est la première fois que Samsung propose un chipset Snapdragon haut de gamme sur les marchés mondiaux. Sauf aux États-Unis et en Chine, Samsung utilise les chipsets Exynos exclusivement sur ses téléphones, c’est donc un bon changement que de pouvoir utiliser le matériel Qualcomm sur un téléphone Samsung. En fait, le S10 Lite est le téléphone Samsung que j’ai utilisé qui avait un chipset Snapdragon haut de gamme, et ce fut une expérience très agréable. Les dernières conceptions Exynos ne sont en aucun cas lentes, mais elles ne sont pas au même niveau que Qualcomm en matière d’efficacité énergétique.

Logiciel Samsung Galaxy S10 Lite

Un autre domaine dans lequel Samsung a apporté des changements considérables par rapport aux offres de milieu de gamme précédentes est le logiciel. Le S10 Lite est livré avec One UI 2.0 basé sur Android 10, et le téléphone recevra des mises à jour en temps opportun.

Le chipset Snapdragon 855 fait briller One UI 2.0 dans son utilisation quotidienne.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de refonte visuelle de One UI 1.5, Samsung a intégré toutes les nouvelles fonctionnalités d’Android 10 dans sa peau. Le changement le plus important est que le thème sombre à l’échelle du système fonctionne également sur les applications tierces comme Chrome et Instagram. Les fonctionnalités qui ont été un pilier sur les téléphones Samsung depuis plusieurs générations – comme l’affichage permanent et Samsung Pay – sont de retour et vous bénéficiez d’une personnalisation exhaustive.

Samsung propose également la navigation par gestes par défaut d’Android 10 comme alternative aux gestes de la marque, vous avez donc la liberté de choisir le style de navigation avec lequel vous êtes le plus à l’aise. Pour une liste complète de toutes les nouvelles fonctionnalités de One UI 2.0, consultez notre revue détaillée.

Samsung a fait un travail décent en réduisant la personnalisation manifeste au cours des deux dernières années, et le résultat est que One UI 2.0 se sent moderne et raffiné. Il n’y avait absolument aucun décalage grâce au Snapdragon 855, et même si vous trouverez encore quelques ennuis – comme Bixby – Samsung a fait un excellent travail pour nettoyer son interface.

Appareil photo Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung vante les fonctionnalités de l’appareil photo sur le S10 Lite comme différenciateur principal et pour une bonne raison. Le téléphone a un objectif 48MP f / 2.0 soutenu par un shooter grand angle 12MP et un objectif macro 5MP, et vous obtenez un appareil photo 32MP à l’avant.

L’omission flagrante est un zoom, Samsung a plutôt choisi d’équiper le S10 Lite d’un objectif macro. Ce n’est pas une nouvelle tendance, plusieurs fabricants chinois ayant suivi la même voie ces derniers mois. Au crédit de Samsung, le tireur 5MP a une résolution plus élevée que ce que nous avons vu de la part de Xiaomi et Realme, et en utilisation réelle, l’objectif macro s’est très bien comporté.

L’interface de l’appareil photo lui-même a un nouveau design avec une disposition de ruban plus propre et de nouvelles icônes de bascule, mais tous les modes de prise de vue n’apparaissent pas dans la barre inférieure par défaut. Le mode macro est caché derrière le menu Plus, vous devrez donc suivre quelques étapes supplémentaires pour lancer l’objectif macro. Vous pouvez changer cela en ajoutant des modes que vous utilisez fréquemment à la disposition du ruban.

Vous avez la possibilité de prendre des photos animées, le téléphone enregistrant quelques secondes de vidéo juste avant d’appuyer sur le déclencheur. Il y a aussi le HDR automatique et une foule d’effets et de filtres d’embellissement, et l’optimiseur de scène de Samsung est également inclus ici. Vous bénéficiez également de la mise au point en direct pour les photos et les vidéos, et il existe une bascule qui vous permet de basculer facilement entre les objectifs principal et grand-angle.

Le S10 Lite prend des photos avec des couleurs vives et saturées, et il y a une plage dynamique décente ici. Vous obtenez également le même calibre de photos avec l’objectif grand angle, et cela est particulièrement vrai pour les images prises dans des conditions de faible luminosité. L’objectif principal de 48 MP parvient à prendre de superbes photos dans des scénarios de faible luminosité, avec beaucoup de détails et un faible bruit.

Samsung Galaxy S10 Lite Devriez-vous l’acheter?

Avec le S10 Lite, Samsung a finalement montré qu’il pouvait offrir un produit phare de valeur qui peut prendre des goûts comme OnePlus, Xiaomi et autres. Le téléphone cloue absolument les bases, et en optant pour un chipset Snapdragon 855 au lieu d’un design Exynos, Samsung a veillé à ce que le téléphone ne soit pas entravé en termes de performances.

Ensuite, il y a le fait que vous obtenez une énorme batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 25 W, ce qui rend le téléphone encore plus excitant. Le grand panneau AMOLED de 6,7 pouces est également l’un des meilleurs que vous trouverez dans cette catégorie, et vous obtenez 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage et un emplacement pour carte MicroSD. Les caméras sont également excellentes en soi, et vous obtenez Android 10 hors de la boîte.

Le Galaxy S10 Lite est en vente au Royaume-Uni et sur d’autres marchés mondiaux, mais c’est en Inde que le téléphone est particulièrement intéressant. Samsung vend le S10 Lite pour £ 39 999 en Inde, et cela revient à 560 $. Pour mettre les choses en contexte, le même téléphone coûte 579 £ au Royaume-Uni, soit 755 $. C’est près d’une différence de 200 $ entre les deux marchés, et cela montre à quel point les marques agressives doivent être en Inde pour gagner des parts de marché.

Dans l’ensemble, le S10 Lite est le meilleur produit phare de Samsung à ce jour. Il ne manque vraiment rien ici, et lorsque vous considérez combien coûte le S10 Lite, c’est une affaire fantastique.

4

sur 5

Le S10 Lite se heurte directement aux goûts du OnePlus 7T. L’offre de OnePlus a un affichage à 90 Hz et un logiciel plus propre, et elle est disponible pour 34 999 ₹ (490 $) en Inde. Bien sûr, vous ratez le taux de rafraîchissement de 90 Hz, mais l’écran du S10 Lite est incroyable en soi, et vous obtenez de bien meilleurs appareils photo et une durée de vie de la batterie nettement meilleure ici.

Enfin bien faire les choses

Samsung Galaxy S10 Lite

Le meilleur produit phare de Samsung à ce jour.

Le Galaxy S10 Lite est le produit phare de Samsung offrant le meilleur rapport qualité-prix à ce jour. Le chipset Snapdragon 855 a beaucoup à offrir en 2020, et la batterie 4500mAh offre facilement plus d’une journée d’utilisation. Combinez cela avec des appareils photo décents et Android 10 prêts à l’emploi, et vous obtenez un téléphone qui résiste bien au OnePlus 7T.

