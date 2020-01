Samsung Galaxy S10: tout ce que vous devez savoir!

18 avril 2019 – Les ventes de la première semaine du Galaxy S10 étaient de 16% supérieures à celles du S9

Le Galaxy S10 offre de nombreuses améliorations par rapport au S9, et grâce aux nouvelles données de Counterpoint Research, il semble que les mises à niveau de Samsung pour la série S10 aient vraiment porté leurs fruits.

Selon Counterpoint:

La nouvelle série S10 a vendu 16% de plus au cours de la première semaine de ses ventes par rapport aux ventes de l’an dernier de la série Galaxy S9. Il s’agit d’une comparaison des ventes aux États-Unis entre le 8 et le 14 mars 2019 avec le 16 et le 22 mars 2018.

Sur les trois téléphones commercialisés par Samsung (le S10, le S10 + et le S10e), le S10 + représente “50% des volumes de la série”. Étonnamment, Counterpoint dit que le Galaxy S10e est le plus vendu des trois.

Bien que le S10e soit la pire vente du trio, c’est en fait la raison pour laquelle Samsung a vu une augmentation des ventes par rapport à l’année dernière.

Cependant, ce sont les volumes S10e supplémentaires qui ont aidé Samsung à obtenir des gains par rapport aux ventes de la série S9. Nos données révèlent que les ventes combinées du S10 Plus et du S10 sont similaires à celles du S9 Plus et du S9.

16 avril 2019 – Sprint lance la mise à jour de sécurité d’avril pour le Galaxy S10 avec des correctifs LTE

Sprint a déployé le dernier correctif de sécurité pour la série Galaxy S10, qui comprend des correctifs pour les problèmes de réception LTE. Les utilisateurs de Galaxy S10 sur Sprint se sont plaints d’une mauvaise réception, et bien que le transporteur ait déployé un correctif le mois dernier, cela n’a pas résolu le problème. La dernière mise à jour devrait fournir une meilleure solution pour ceux qui sont toujours affectés par une faible réception cellulaire.

La mise à jour arrive à 184 Mo et est maintenant disponible pour ceux sur les Galaxy S10e, S10 et S10 + de Sprint.

12 avril 2019 – La mise à jour du Galaxy S10 accélère le capteur d’empreintes digitales à l’écran

Une mise à jour est actuellement en cours pour améliorer le capteur d’empreintes digitales du Galaxy S10. Les notes de publication n’entrent pas dans beaucoup de détails sur la mise à jour, sauf pour la biométrie et les empreintes digitales en particulier. Cela pourrait éventuellement être en réponse à l’utilisateur qui a pu contourner le capteur d’empreinte digitale avec une impression 3D, ou peut-être simplement pour améliorer les performances.

La réponse initiale a été positive, plusieurs utilisateurs signalant que cela augmente effectivement la vitesse du capteur. Cependant, nous n’avons pas encore pu le tester par nous-mêmes.

Si vous êtes loin du Wi-Fi et que vous cherchez à mettre à jour, ne vous inquiétez pas, car la mise à jour est plutôt petite, pesant seulement 6,9 Mo. Si vous n’avez pas déjà reçu la mise à jour, soyez patient, car cela prend souvent du temps à déployer, en particulier pour les utilisateurs déverrouillés.

8 avril 2019 – Le rendu du Galaxy S10 5G confirme le lancement le 16 mai sur Verizon

Plus tôt ce mois-ci, le pronostiqueur fiable Evan Blass a annoncé que le Galaxy S10 5G serait publié sur Verizon le 16 mai. est tout sauf confirmé.

Le rendu nous parvient via les titres Android et, comme vous pouvez le voir, la date sur l’écran de verrouillage se lit “Jeu 16 mai”.

Pour rappel, le Galaxy S10 5G a un écran AMOLED de 6,7 pouces, quatre caméras arrière et devrait coûter bien plus de 1000 $.

5 avril 2019 – Les précommandes du Galaxy S10 5G pourraient commencer le 18 avril

Pas plus tard qu’hier, Evan Blass a annoncé que le Galaxy S10 5G arrivera enfin aux États-Unis le 16 mai. Selon un autre rapport de Bloomberg, les précommandes devraient commencer ce mois-ci.

Per Bloomberg:

Verizon Communications Inc. commencera à prendre des commandes le 18 avril pour le Samsung Galaxy S10 5G – le premier téléphone de cinquième génération à être mis en vente aux États-Unis.

La date de lancement prévue du 16 mai reste toujours, ce qui signifie que Samsung donnera aux clients près d’un mois complet pour obtenir des précommandes avant que le S10 5G ne soit réellement expédié.

4 avril 2019 – Le Galaxy S10 5G devrait être lancé aux États-Unis le 16 mai

S10.5G.VZW.05.16

– Evan Blass (@evleaks) 3 avril 2019

Selon un tweet cryptique d’Evan Blass, toujours fiable, le Galaxy S10 5G fera ses débuts aux États-Unis le 16 mai. Le téléphone sera lancé initialement sur Verizon – qui vient de commencer à déployer son réseau 5G à Chicago et Minneapolis – et se rendra également à AT&T plus tard dans l’année.

Nous devrons attendre le lancement américain pour savoir combien coûtera le Galaxy S10 5G, mais le téléphone sera en vente à partir de demain sur le marché domestique de Samsung pour l’équivalent de 1125 $. Cela devrait fournir une base de référence décente pour évaluer combien l’appareil coûtera aux États-Unis.

1 avril 2019 – Samsung confirme le lancement le 5 avril du Galaxy S10 5G

Il y a environ une semaine, un rapport a fait surface affirmant que Samsung lancerait le Galaxy S10 5G le 5 avril en Corée. Maintenant, Samsung confirme cette nouvelle.

Dans un communiqué de presse publié le 1er avril qui n’est étonnamment pas une blague de poisson d’avril, Samsung a déclaré que “le Samsung Galaxy S10 5G sera disponible en Corée à partir du 5 avril 2019”. Aux États-Unis, les clients devront attendre juin pour mettre la main sur le S10 5G via Verizon, suivi d’un lancement en Europe.

Nous n’avons pas encore de prix aux États-Unis, mais Samsung a déclaré que le Galaxy S10 5G commence à 1,39 million de KRW pour le modèle 256 Go et monte à 1,56 million de KRW si vous obtenez 512 Go. En USD, cela équivaut à environ 1 125 $ et 1 375 $, respectivement.

27 mars 2019 – Le Galaxy S10 + a été utilisé pour filmer un épisode du Tonight Show de Jimmy Fallon

Allez BTS et voyez comment l’épisode d’hier soir de @FallonTonight a été entièrement capturé #withGalaxy S10 +. pic.twitter.com/Z8NBprsxFr

– Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) 26 mars 2019

Les caméras du Galaxy S10 sont extrêmement puissantes et, apparemment, NBC les aime tellement qu’il n’a utilisé qu’un S10 + pour filmer un épisode entier de The Tonight Show avec Jimmy Fallon.

Samsung a partagé une vidéo en coulisses sur la façon dont le S10 + a été utilisé pendant le tournage, et comme vous pouvez le voir, NBC a toujours utilisé des lunettes et un éclairage professionnel. Néanmoins, il est assez impressionnant que nous soyons arrivés à un ponit où une émission de télévision nationale peut être entièrement enregistrée sur un smartphone.

22 mars 2019 – Le lancement du Galaxy S10 5G devrait avoir lieu le 5 avril

Alors que les Galaxy S10, S10 + et S10e sont disponibles à l’achat depuis deux semaines, il existe toujours une version du téléphone que nous attendons avec impatience – le Galaxy S10 5G. Heureusement, il semble que notre attente soit bientôt terminée.

Selon un rapport du Korea Herald, Samsung commencera à vendre le S10 5G en Corée à partir du 5 avril. Il sera vendu dans les “points de vente Samsung et son centre commercial en ligne ainsi que dans les magasins des opérateurs de téléphonie mobile en Corée”.

Plutôt que d’avoir des précommandes pour le téléphone, Samsung proposera plutôt des promotions entre le 5 avril et le 16 avril – permettant aux clients d’obtenir une paire gratuite de Galaxy Buds, un chargeur sans fil ou 50% de réduction sur un futur remplacement d’écran avec leur achat.

Après le lancement en Corée, le Galaxy S10 5G se rendra à Verizon aux États-Unis le 11 avril.

8 mars 2019 – Le Galaxy S10 est officiellement sorti, vient maintenant avec 6 mois de Spotify Premium

Après avoir été disponibles en précommande depuis le 21 février, les Samsung Galaxy S10, S10 + et S10e sont désormais tous hors de la phase de précommande et disponibles à l’achat immédiat.

Comme nous nous y attendions, cela signifie que le bonus de précommande précédent d’obtenir un certificat-cadeau de 130 $ avec votre commande a disparu. À sa place, Samsung propose désormais gratuitement 6 mois de Spotify Premium.

Bien qu’il s’agisse d’une belle promo, il convient de noter que seuls les nouveaux clients Spotify Premium peuvent en profiter. Si vous êtes actuellement abonné à Premium ou si vous l’avez déjà fait dans le passé, vous ne serez pas éligible.

6 mars 2019 – iFixit donne au Galaxy S10 un score de réparabilité de 3 sur 10

Nous savons tous que le Galaxy S10 est un appareil magnifique, mais il s’avère que cette beauté a un prix.

iFixit a récemment publié son démontage complet des Galaxy S10 et S10e et a donné aux deux téléphones un faible score de réparabilité de seulement 3 sur 10.

Alors qu’iFixit a fait l’éloge du S10 et du S10e pour ne nécessiter qu’un seul tournevis Philips pour retirer toutes les vis, il a frappé les deux téléphones pour avoir des remplacements de batterie et d’écran difficiles.

Découvrez le démontage complet

4 mars 2019 – Le Galaxy S10 reçoit la meilleure note jamais obtenue par DisplayMate

Ce n’est un secret pour personne que l’écran du Galaxy S10 est l’un des meilleurs, mais si vous avez des doutes persistants, la récente analyse de DisplayMate devrait les mettre au repos.

Dans l’avis de DisplayMate, la société a déclaré:

Même avec nos nouvelles normes de classement plus strictes et nos nouveaux tests, le Galaxy S10 reçoit des notes 100% tout vert très bon à excellent dans toutes les catégories, ce qui lui confère la note A + la plus élevée jamais enregistrée par DisplayMate.

En outre, DisplayMate a également déclaré que l’écran du Galaxy S10 était “l’affichage le plus précis en termes de couleurs” jamais testé.

Lire l’avis complet de DisplayMate

1 mars 2019 – Netflix ajoute la prise en charge HDR pour les Galaxy S10, S10 + et S10e

Avant même que les téléphones n’atteignent officiellement les étagères des magasins, Netflix a déjà confirmé la prise en charge HDR pour les Galaxy S10, S10 + et S10e.

En d’autres termes, si vous regardez Netflix sur l’un des nouveaux téléphones de Samsung et que le spectacle est disponible en HDR, vous le verrez avec des couleurs plus lumineuses et plus contrastées pour une meilleure expérience globale.

Nous n’avions aucune raison de croire que les téléphones n’obtiendraient pas le HDR pour Netflix, mais c’est quand même agréable d’obtenir la confirmation.

28 février 2019 – Les Galaxy S10 et S10 + sont livrés avec un protecteur d’écran préinstallé

L’une des caractéristiques les plus intéressantes des Galaxy S10 et S10 + est le capteur d’empreintes digitales à ultrasons qui est caché sous leurs écrans. Nous savions déjà que la technologie des ultrasons causerait des problèmes avec les protecteurs d’écran tiers, et en réponse à cela, Samsung a confirmé que les deux téléphones sont livrés avec un fabriqué par Samsung pré-installé hors de la boîte.

Par un article sur le site des membres Samsung:

Le prochain nouveau produit phare de Samsung, le Galaxy S10, sera livré avec un protecteur d’écran préinstallé fabriqué par Samsung. Cela s’applique à toutes les filiales mondiales et à toutes les variantes du Galaxy S10. Cette décision a été prise pour augmenter l’expérience globale des clients avec la durabilité améliorée de l’écran et la fonctionnalité complète du capteur d’empreinte digitale à ultrasons sur Galaxy S10 et Galaxy S10 +.

Les protecteurs d’écran sont livrés avec une garantie de 90 jours, et s’ils finissent par être rayés, usés ou si vous voulez simplement une sauvegarde au cas où quelque chose se produirait, vous pourrez en acheter d’autres pour 29,99 $ CAD (environ 20 $ USD). ).

27 février 2019 – Samsung offre maintenant un chèque-cadeau de 130 $ avec des précommandes Galaxy S10

Depuis l’ouverture des précommandes pour le Galaxy S10 le 21 février, Samsung propose une promotion qui vous permet de récupérer une paire gratuite de Galaxy Buds avec votre achat. Au 27 février, les choses ont un peu changé.

Citant un «intérêt élevé» pour les précommandes du Galaxy S10, Samsung est en fait à court de fournitures Galaxy Buds et propose désormais un certificat-cadeau de 130 $ lorsque vous achetez le téléphone. Le crédit de 130 $ peut être utilisé pour “certains produits” sur Samsung.com et via l’application Shop Samsung, et pour certaines personnes, cela peut être un accord encore plus attrayant. Vous pouvez acheter des Galaxy Buds lorsqu’ils reviennent en stock, ou investir 130 $ dans tout ce que vous voulez. Pas trop mal.

Voir chez Samsung

21 février 2019 – Les précommandes du Galaxy S10 sont maintenant en ligne!

Désireux d’acheter le Galaxy S10 pour vous-même? Bonne nouvelle – les précommandes sont désormais en ligne chez Samsung et se poursuivent jusqu’au 7 mars. Si vous achetez le téléphone avant cette date, vous pourrez également acheter gratuitement une paire de nouveaux Galaxy Buds de Samsung (valeur de 130 $).

AT&T, T-Mobile, Sprint et Verizon vendent également tous le téléphone.

En plus du site Web de Samsung et via des opérateurs, vous pourrez également acheter le Galaxy S10 auprès de:

Les ventes régulières ouvrent le 8 mars et, comme prévu, vous pourrez acheter le S10 à peu près partout et partout.

Voir chez Samsung