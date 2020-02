Samsung Galaxy S10 vs iPhone 11: lequel acheter?

Le Galaxy S10 était l’un de nos téléphones préférés de 2019, et il est toujours en haut d’une liste restreinte de téléphones d’élite. Il a été le premier à présenter l’écran perforé et offre une expérience identique à la S10 + premium pour 100 $ de moins.

750 $ chez Samsung

Avantages

Écran AMOLED éblouissant

Capteur d’empreinte sonique intégré

Prise casque 3,5 mm

Stockage extensible

Les inconvénients

Même à prix réduit, c’est plus cher que l’iPhone 11

Le capteur d’empreintes digitales est capricieux

Bien sûr, l’écran peut ne pas être aussi haute résolution ou même OLED, mais il est encore très bon. La durée de vie de la batterie est incroyable et les appareils photo sont parmi les meilleurs du marché. Ce téléphone est une valeur extraordinaire pour les fidèles iOS.

700 $ chez Best Buy

Avantages

Des caméras incroyables

Identifiant du visage

Durée de vie exceptionnelle de la batterie

Meilleure vidéo à ce prix

Moins cher que S10

Les inconvénients

Affichage LED basse résolution

Pas de téléobjectif

Options de stockage plus petites

Au début de 2020, l’iPhone 11 Pro et Pro Max sont la crème de la crème pour Apple, et la gamme S20 se trouve au sommet de la montagne pour Samsung. Cependant, il est plus juste de comparer le Samsung S10 de l’an dernier à l’iPhone 11 «normal». Bien sûr, il existe une nouvelle série Galaxy S, mais en réalité, ces deux téléphones ne sont séparés que d’environ six mois, ils sont donc dans la même technologie génération et, par conséquent, sont plus comparables.

Comment ils se comparent

L’iPhone 11 est sorti près de six mois plus tard que le Galaxy S10, mais cela ne fait pas beaucoup de différence dans cette comparaison des spécifications. Apple et Samsung ont depuis longtemps priorisé différentes fonctionnalités dans leurs produits phares, et ces téléphones populaires ne sont pas différents.

Samsung Galaxy S10

Apple iPhone 11

Système opérateur

Android 10

Samsung One UI 2.0

iOS 13.3.1

Afficher

6,1 pouces

AMOLED

3040 x 1440

19: 9

6,1 pouces

LED Liquid Retina

1792 x 828

19: 5: 9

Processeur

Qualcomm Snapdragon 855

Apple A13 Bionic

Espace de rangement

128 Go

512 Go

64 Go

128 Go

256 Go

Extensible

Jusqu’à 512 Go

❌

RAM

8 Go

4 Go

Caméra arrière 1

Caméra principale 12MP

OIS

Ouverture f / 1,5 – f / 2,4

Caméra principale 12MP

Ouverture f / 1,8

Caméra arrière 2

Caméra téléobjectif 12MP

OIS

Ouverture f / 2,4

12MP Ultra Wide

OIS

Ouverture f / 2,4

Champ de vision de 120 °

Caméra arrière 3

Appareil photo 16MP Ultrawide

Ouverture f / 2.2

❌

Caméra frontale

Appareil photo principal 10MP

Caméra selfie 12MP

Ouverture f / 2.2

Batterie

3,400 mAh

3110 mAh

Mise en charge

Charge filaire 15 W

Charge sans fil Qi

Charge filaire 18 W

Charge sans fil rapide

Recharge inversée

Wireless Powershare

❌

Port de chargement

USB-C

Foudre

Résistance à l’eau

IP68

IP68

Sécurité

Capteur d’empreinte digitale ultrasonique à l’écran

Identifiant du visage

l’audio

Haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos

Prise casque 3,5 mm

❌

Dimensions

5,94 x 2,78 x 0,31 pouces

5,94 x 2,98 x 0,33 pouces

Poids

157 grammes

194 grammes

C’est peut-être un vieux truc, mais c’est quand même un truc

Source: Android Central

Il est rapidement devenu la norme pour les principaux fabricants de combinés de libérer plusieurs niveaux de leurs appareils «phares». Apple l’a fait avec ses iPhones, mais n’oublions pas que ce bras du Galaxy nous a apporté le S10 standard, le S10e plus petit et plus abordable, et l’énorme S10 5G (sans compter les variantes de processeur entre ces appareils). Ironiquement, le seul appareil qui semblait avoir été le plus ignoré de ce groupe était le S10 «ordinaire».

La série Galaxy S10 a été la première de la société à présenter ce qu’elle a appelé l’écran Infinity-O, avec un panneau AMOLED presque bord à bord avec une minuscule découpe perforée en haut à droite de l’écran pour la caméra selfie. Il était modérément polarisant, mais les plus appréciés étaient les écrans supplémentaires. Maintenant, de nombreux téléphones ont adopté cette tactique pour récupérer des pixels.

En parlant de cet écran, le S10 arbore un magnifique panneau AMOLED de 6,1 pouces qui supprime l’affichage de définition standard sur l’iPhone 11. C’était également le premier appareil où Samsung a mis un scanner d’empreintes digitales dans l’écran lui-même. Bien que cette méthode d’authentification par ultrasons soit assez sécurisée et certainement technologiquement avancée, la mise en œuvre initiale de Samsung était extrêmement incohérente et finnicky.

Le S10 est assez performant, emballant le Qualcomm Snapdragon 855, qui peut gérer toutes les tâches que vous lui lancez. C’était l’un des téléphones les plus performants de 2019, et même en 2020, il surclasse de nombreux produits phares Android. Le seul domaine qu’il ne mesure peut-être pas comme Apple et Google est dans le département de l’appareil photo. Bien que les tireurs du S10 ne soient pas mauvais et qu’ils soient meilleurs que la plupart des autres téléphones Android, ils ne peuvent pas tout à fait rivaliser avec le traitement de l’IA et l’apprentissage automatique d’Apple et de Google.

Enfin, la série S10 a été la première de Samsung à présenter la nouvelle interface One UI de la société au-dessus d’Android 9 Pie. Bien qu’il soit toujours au-dessus d’Android, beaucoup ont félicité Samsung pour avoir pris moins de main dans son approche d’Android. Bien sûr, il y a encore Bixby à affronter, mais ce n’est pas comme si Siri était tout aussi incroyable.

Oubliez “Pro”, c’est l’iPhone

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

J’écris pour Android Central et rock mon Moto avec fierté, mais je porte également un iPhone, j’ai donc un intérêt particulier pour cette comparaison. Mon iPhone est le XR 2018, qui a dépassé les attentes en raison de sa batterie impressionnante, de son bon (mais pas grand) écran et des extras Apple intégrés. Selon tous les comptes, Apple a pris ce qui avait réussi du XR, a mis à niveau le processeur, lui a donné un appareil photo grand angle supplémentaire, a heurté la batterie et l’a rebaptisée iPhone 11, ou l’iPhone par défaut pour la plupart des gens.

Non seulement les fans d’Apple peuvent-ils obtenir presque la même expérience d’appareil photo que sur les iPhone 11 Pro et Pro Max plus premium, mais ils ont droit à une multitude de choix de couleurs, y compris des tons pastel de vert, jaune et violet, ainsi que mon préféré , la version Product Red. Sur le devant, l’appareil n’a pas changé de manière notable par rapport au XR, arborant le même Face ID et la même caméra selfie, ainsi que le même écran LED Liquid Retina. Certes, il ne se compare pas au panneau OLED sur les modèles iPhone 11 Pro ni aux lignes Samsung Galaxy S10, Note 10 ou S20, mais ce n’est pas mauvais. Pas du tout.

Avec les iPhones, vous avez également accès à tous les produits Apple comme iMessage, AirDrop, Memoji et même le nouveau service de jeu par abonnement d’Apple, Apple Arcade. Bien qu’il soit génial que l’iPhone 11 offre une charge sans fil, il ne permet pas une charge sans fil à haute vitesse. La charge filaire a toujours lieu sur le câble Lightning propriétaire d’Apple, et cela atteint 15 W (bien que vous n’ayez qu’un chargeur de 5 W dans la boîte). Certains disent que cela est dû au fait qu’Apple est conservateur en ce qui concerne la gestion de sa batterie, mais d’autres pensent que ce n’est qu’une ponction d’argent avare.

Heure de décision

Source: Joe Maring / Android Central

Sur le papier, chaque téléphone a des avantages sur l’autre, mais nous ne vivons pas notre vie sur papier. L’expérience entière de l’utilisation d’un téléphone, de son système d’exploitation et de son écosystème est bien plus importante que les différences de spécifications qui séparent ces appareils. À ce stade, la plupart des gens se sont installés dans un camp ou dans l’autre, donc essayer de vous convaincre de passer d’un iPhone à un Galaxy, ou vice versa, est probablement une perte de temps.

En fin de compte, si vous avez environ 700 $ à dépenser et que vous voulez la meilleure expérience téléphonique pour ce prix, ce sont probablement les deux meilleurs téléphones que vous allez regarder, que vous soyez un aficionado d’Android ou que vous vous identifiez comme un Fan iOS. Si nous devions en choisir un, ce serait le Galaxy S10 grâce à ses excellentes options d’affichage et de stockage.

Toujours stellaire

Samsung Galaxy S10

Android Premium devient un produit phare abordable

Le Galaxy S10 a à peu près tout ce que vous pourriez demander dans un téléphone. Il offre un excellent équilibre de taille et de capacités, ainsi que l’un des meilleurs rapports écran / corps de tous les téléphones.

Vous et iPhone

Apple iPhone 11

L’iPhone par défaut pour la plupart des gens

L’iPhone 11 s’appuie sur le succès du XR avec un processeur plus rapide, une batterie améliorée et un appareil photo grand angle pour plus d’options de photographie.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.